Mới đây, trên mạng xã hội Việt xuất hiện tràn lan một đoạn clip ghi lại hình ảnh dàn diễn viên gầy trơ xương, ngồi trong bối cảnh ở nhà tù Côn Đảo. Đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt, có page đăng lại còn lập tức cán mốc 3 triệu người xem chỉ sau vài tiếng. Tất cả các bình luận đều sốc tột độ trước bối cảnh cũng như sự xuất hiện của dàn cast trong clip bởi dáng vẻ trơ xương của họ. Nhiều bình luận còn đinh ninh rằng đây chắc chắn không phải người thật mà là sản phẩm của AI vì không người thật nào lại gầy gòm đến mức đáng báo động như thế, đã vậy lại còn là rất nhiều người thật trong 1 bối cảnh.

Đoạn clip hậu trường phim đang cực viral, khiến khán giả quá sốc với diện mạo của các diễn viên

Dáng vẻ da bọc xương của dàn diễn viên hút lượng người xem khủng

Thực chất đoạn clip này là hậu trường của bộ phim Thanh Âm Vượt Đại Dương, tác phẩm kể về những tù nhân chính trị bị bắt giam tại nhà tù Côn Đảo, nơi được coi là "địa ngục trần gian". Họ là những chiến sỹ cách mạng dũng cảm, kiên cường. Mỗi nhân vật trong phim ở những độ tuổi khác nhau, có những tính cách, số phận khác nhau... nhưng họ có cùng chung khát vọng tự do, hòa bình; là những người luôn sẵn sàng hy sinh mình vì Tổ quốc. Ngay khi biết nội dung phim xoay quanh Côn Đảo - một bối cảnh đặc biệt trong lịch sử dân tộc, cư dân mạng đã vô cùng háo hức, cho rằng Thanh Âm Vượt Đại Dương sẽ là bộ phim chiến tranh, lịch sử tiếp theo của Việt Nam gây bùng nổ dư luận. Thậm chí với sức ảnh hưởng từ đoạn clip hậu trường, nhiều người còn cho rằng Thanh Âm Vượt Đại Dương sẽ còn hot hơn cả Mưa Đỏ khi công chiếu.

Bình luận của khán giả: - Xem hậu trường đã biết phim hay. - Dự là hot ngang Mưa Đỏ cho coi. - Nhưng đây là phim gì mới được chứ, đầu tư diễn viên cỡ này mà sao không thấy ai nhắc tên. - Yêu Tổ Quốc quá, 1 năm Tổ Quốc cho em xin 10 phim lịch sử là đẹp. - Ôi đỉnh thế, cỡ này cứ như Mưa Đỏ mà chiến.

Đoạn trailer duy nhất đã được công bố của Thanh Âm Vượt Đại Dương

Kỳ vọng, đồn đoán là vậy nhưng khi biết Thanh Âm Vượt Đại Dương sẽ sớm ra mắt ngay trong tháng 9 này và ở 1 rạp duy nhất (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia), cư dân mạng đã lập tức dập tắt hi vọng. Hoá ra Thanh Âm Vượt Đại Dương là một bộ phim được nhà nước đặt hàng, không PR, không phát hành rộng rãi. Nếu không có đoạn clip đột ngột viral, có lẽ cư dân mạng sẽ chẳng thể biết đến sự tồn tại của dự án dù chỉ còn 2 ngày nữa là nó công chiếu.

Phim không được quảng bá dù chỉ còn 2 ngày nữa là công chiếu

Hiện tại, dưới những thông tin việc Thanh Âm Vượt Đại Dương chỉ phát hành tại 1 rạp duy nhất là vô số bình luận “đòi quyền lợi” từ khán giả. Nhiều người cho rằng những tác phẩm có giá trị lịch sử nên được quảng bá và phát hành rộng rãi. Số khác còn bất ngờ nhắc tại Đào, Phở Và Piano - một phim chiến tranh cũng do nhà nước đặt hàng đã bất ngờ viral khiến một số rạp quyết định đưa phim về chiếu toàn quốc. Hiện với sức nóng từ Mưa Đỏ, câu chuyện về tình yêu nước được lan toả hơn bao giờ hết, biết đâu chừng Thanh Âm Vượt Đại Dương cũng có thể bùng nổ và có dịp tiếp cận nhiều khán giả hơn.