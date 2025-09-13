Đây có phải bằng chứng tố cáo chồng Jun Ji Hyun ngoại tình?

Trong số các bộ phim Hàn đang phát sóng, Tempest (tựa Việt: Giông Tố) đang là cái tên gây được tiếng vang lớn bậc nhất. Tác phẩm này quy tụ dàn sao hàng đầu tại làng giải trí xứ Hàn, trong đó bao gồm Kang Dong Won và Jun Ji Hyun, kể câu chuyện xoay quanh cặp đôi nhân vật chính là Moon Joo và Baek San Ho.

Nữ chính Moon Joo (Jun Ji Hyun) là một người tài giỏi, xinh đẹp, từng đảm nhận vai trò đại sứ tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Baek San Ho (Kang Dong Won) là một lính đánh thuê với thân phận vô cùng bí ẩn. Cùng nhau, họ đã ngăn chặn một âm mưu chính trị cực kỳ đáng sợ liên quan tới vận mệnh của cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc.

Chi tiết chiếc vòng cổ khiến netizen cho rằng Kang Hanna là tiểu tam chen vào cuộc hôn nhân giữa Moon Joo và Jang Jun Ik.

Thời điểm hiện tại, chủ đề được các khán giả xem Tempest quan tâm nhất đó là việc phải chăng nhân vật Jang Jun Ik - chồng của Moon Joo không chung thủy với cô. Lý do là bởi có một chi tiết đáng ngờ trong trailer được soi ra: Nhân vật Kang Hanna (Won Ji An) có đeo chiếc vòng hình thập tự giá y hệt chiếc vòng cổ mà Jang Jun Ik từng tặng cho Moon Joo và đây có khả năng chính là người phụ nữ chen chân vào cuộc hôn nhân giữa hai người.

Thậm chí, với chi tiết này thì nhiều người còn đưa ra những suy đoán xa hơn, rằng Jang Jun Ik là một nhân vật phản diện và anh ta chỉ giả vờ chết mà thôi. Dưới đây là một vài bình luận của netizen: