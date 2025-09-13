Đây có phải bằng chứng tố cáo chồng Jun Ji Hyun ngoại tình?

Trong số các bộ phim Hàn đang phát sóng, Tempest (tựa Việt: Giông Tố) đang là cái tên gây được tiếng vang lớn bậc nhất. Tác phẩm này quy tụ dàn sao hàng đầu tại làng giải trí xứ Hàn, trong đó bao gồm Kang Dong Won và Jun Ji Hyun, kể câu chuyện xoay quanh cặp đôi nhân vật chính là Moon Joo và Baek San Ho.
Nữ chính Moon Joo (Jun Ji Hyun) là một người tài giỏi, xinh đẹp, từng đảm nhận vai trò đại sứ tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Baek San Ho (Kang Dong Won) là một lính đánh thuê với thân phận vô cùng bí ẩn. Cùng nhau, họ đã ngăn chặn một âm mưu chính trị cực kỳ đáng sợ liên quan tới vận mệnh của cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc.
Thời điểm hiện tại, chủ đề được các khán giả xem Tempest quan tâm nhất đó là việc phải chăng nhân vật Jang Jun Ik - chồng của Moon Joo không chung thủy với cô. Lý do là bởi có một chi tiết đáng ngờ trong trailer được soi ra: Nhân vật Kang Hanna (Won Ji An) có đeo chiếc vòng hình thập tự giá y hệt chiếc vòng cổ mà Jang Jun Ik từng tặng cho Moon Joo và đây có khả năng chính là người phụ nữ chen chân vào cuộc hôn nhân giữa hai người.
Thậm chí, với chi tiết này thì nhiều người còn đưa ra những suy đoán xa hơn, rằng Jang Jun Ik là một nhân vật phản diện và anh ta chỉ giả vờ chết mà thôi. Dưới đây là một vài bình luận của netizen:
- Tui cũng có một thắc mắc, lúc ổng bị bắn sắp ngủm thì nữ chính kế bên ổng vậy mà thay vì ôm vợ thì ổng giật sợ dây chuyền trước và nắm chặt. Chi tiết này rất khó hiểu nên lúc đầu tui nghĩ ổng để thứ gì vào sợi dây đó chứ không phải vì yêu vợ nên mới làm thế. Nên bí mật của ổng phải liên quan đến sợi dây chuyền đó chứ.
- Phim nào ông chả ngoài luồng trừ Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.
- Nhìn mặt ổng gian gian, tui nghĩ ổng giả chết.
- Tui thì mong anh chồng đã liệm rồi thì liêm đến hết phim, haha. Chứ tính nhận vai ngoại tình hoài sao?
- Đạo diễn cho ngoại tình để nữ chính và nam chính đến với nhau cho đỡ áy náy.