Có ai tin đây là Trần Kiều Ân không?

Trần Kiều Ân mới đây bất ngờ viral trên nền tảng TikTok vì một đoạn clip ghi lại nhan sắc khác lạ của nữ diễn viên. Trong đoạn clip, Trần Kiều Ân xuất hiện với mái tóc điểm bạc, gương mặt không phấn son và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Cư dân mạng hoang mang bởi cô vốn nổi tiếng bởi nhan sắc không tuổi, dù gần 50 vẫn cứ như mới ngoài 30.

Nhan sắc khác lạ, già nua của Trần Kiều Ân

Dưới phần bình luận của đoạn clip ngắn, bên cạnh vô số bình luận thể hiện sự tiếc nuối, ngỡ ngàng trước nhan sắc của huyền thoại tuổi thơ một thời thì số khác lại cho rằng đây là tạo hình phim mới của cô. Nhìn vào kiểu tóc và phục trang thì có thể, những bình luận này là sự thật bởi lẽ mới chỉ cách đây vài ngày, nữ diễn viên vẫn còn đăng tải những hình ảnh trẻ đẹp trên trang cá nhân. Dù vậy, vẫn có vô số bình luận bày tỏ sự hụt hẫng vì tuổi thơ một thời của họ đã đến tuổi đóng vai các bà, các mẹ, không còn là nữ chính ngôn tình vạn người mê một thời.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là tạo hình phim

Bình luận của khán giả: - Ôi, tuổi thơ của tui. - Nhớ Trần Hân Di với Kỷ Tôn Hy quá, tuổi thơ của mình sao giờ thế này rồi. - Đóng Mặc Vũ Vân Gian vẫn đẹp lắm, đây là tạo hình phim thôi chứ chị không đến nỗi thế đâu. - Giật mình không nhận ra chị Ân, thời gian khắc nghiệt quá. - Đây là tạo hình phim đấy nhưng vẫn sốc vì không ngờ tuổi thơ của mình giờ đóng vai các bà, các mẹ rồi.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979 là một trong những nữ diễn viên nổi bật của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc), với các tác phẩm kinh điển như Hoàng tử Ếch, Định Mệnh Anh Yêu Em, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Đẳng Cấp Quý Cô. Mới đây, cô trở lại màn ảnh với phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian, đảm nhận vai Quý Thục Nhiên, mẹ kế nữ chính, cho thấy sự chuyển hướng trong sự nghiệp từ hình tượng nữ thần phim thần tượng sang những vai diễn có chiều sâu, phù hợp với độ chín trong diễn xuất và trải nghiệm sống.

Mặc Vũ Vân Gian

Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân vẫn là tâm điểm chú ý bởi nhan sắc trẻ trung nhưng cũng gây nhiều tranh cãi. Cô từng vướng nghi vấn lạm dụng thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt sưng phù, cứng đơ sau liệu trình sóng cao tần, song bản thân lại phủ nhận chuyện dao kéo hỏng và khẳng định nguyên nhân chủ yếu do tăng cân, ánh sáng và góc quay. Những hình ảnh mới nhất một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo của Trần Kiều Ân, bất kể đó là phim hay đời.