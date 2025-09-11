Thông tin về sự ra đi của diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung đang gây chấn động toàn châu Á. Theo Sohu, đại diện công ty quản lý cho biết nam diễn viên mất ngày 11/9, lý do vì rơi từ tòa nhà cao xuống, không có nghi vấn hình sự liên quan vụ việc.

Vu Mông Lung nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Anh có hơn 26 triệu fan trên Weibo, được người hâm mộ yêu thích với diện mạo điển trai, diễn xuất ấn tượng và đặc biệt là sắc vóc sinh để để đóng phim cổ trang. Gần đây nhất, bộ phim Lâm Giang Tiên của anh lên sóng và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

Vu Mông Lung

Sự ra đi của Vu Mông Lung càng khiến khán giả xót xa hơn khi chỉ mới cách đây chưa đầy 3 tháng, anh vẫn còn xuất hiện trên phim trường dự án Trường Dạ Hành. Đây từng là tác phẩm được kỳ vọng sẽ giúp Vu Mông Lung có sự bứt phá trong sự nghiệp sau nhiều năm chủ yếu chỉ đóng các vai phụ. 3 năm qua, có nhiều tin đồn về việc Vu Mông Lung bị chặn đường hoạt động do từ chối một số quy tắc ngầm trong giới giải trí. Anh chủ yếu chỉ được đóng phụ, thậm chí là không có cơ hội làm việc. Trường Dạ Hành là sự trở lại đầy mạnh mẽ như một tín hiệu đáng mừng với người hâm mộ của Mông Lung. Đáng tiếc, phim mới chỉ ghi hình xong, chưa kịp lên sóng và Vu Mông Lung thì không thể đợi tới ngày mình tỏa sáng.

Những hình ảnh của Vu Mông Lung ở phim trường Trường Dạ Hành

Vu Mông Lung sinh năm 1988 tại Tân Cương, Trung Quốc. Anh được xem là nghệ sĩ đa tài của Cbiz khi cùng lúc hoạt động ở nhiều vai trò: diễn viên, ca sĩ và cả đạo diễn MV. Anh khởi đầu sự nghiệp vào năm 2010 với vai trò đạo diễn MV, gây chú ý với sản phẩm 61 Giây của ca sĩ Đinh Sảng. Ba năm sau, Vu Mông Lung tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Super Boy của đài Hồ Nam và xuất sắc lọt vào top 10 toàn quốc.

Tên tuổi Vu Mông Lung bắt đầu được khán giả nhớ mặt gọi tên nhờ ngoại hình thư sinh, khí chất nhẹ nhàng đậm chất cổ trang. Anh được mệnh danh là “nam thần cổ trang” và tạo dấu ấn lớn với vai Bạch Chân trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong loạt tác phẩm như Hiên Viên Kiếm, Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương và đặc biệt là vai Hứa Tiên trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, càng củng cố hình ảnh “mỹ nam cổ trang” trên màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2020, Vu Mông Lung lần đầu đảm nhận vai nam chính trong Lương Kiếp Nhân Duyên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Tuy vậy, vài năm trở lại đây, tên tuổi anh dần mờ nhạt, không có nhiều cơ hội làm nghề. Mãi tới khi nhận lời tham gia Trường Dạ Hành, người hâm mộ mới dám mong chờ vào sự bứt của Mông Lung, đáng tiếc khi chính anh lại không thể chờ ngày thành quả của mình đến với khán giả.