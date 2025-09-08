Theo Sohu, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Tứ Xuyên hôm 25/8 nhân dịp sinh nhật 38 tuổi, Lưu Diệc Phi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ fan. Trên sân khấu, cô chia sẻ mong ước dành cho bản thân và khán giả chính là mỗi người đều giữ được sự vui vẻ, mạnh mẽ trong cuộc sống và trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Ở ngưỡng tuổi U40, Lưu Diệc Phi vẫn xuất hiện với diện mạo trẻ trung, váy ngắn phối cùng áo jacket và boots cổ cao, toát lên phong cách năng động, hiện đại. Trong suốt buổi giao lưu, cô không ngừng cúi chào, gửi lời cảm ơn khi khán giả cổ vũ, hô vang tên mình.

Trước đây, một bức hình so sánh trạng thái của Lưu Diệc Phi ở năm 2013 và 2024 đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Có thể thấy rằng khoảng thời gian 2 bức hình được chụp cách nhau tới 11 năm, thế nhưng gương mặt của Lưu Diệc Phi vẫn rất đẹp, thêm vào nét trưởng thành càng thêm cuốn hút. Vì thế, một số người gọi cô là “mỹ nhân bị thời gian chối bỏ”.

Sao hạng A với sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz

Theo Sina, sau 25 năm gắn bó với nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ vững vị trí ngôi sao hạng A của làng giải trí Trung Quốc. Thù lao quảng cáo của cô thuộc nhóm cao nhất, trung bình mỗi hợp đồng trị giá khoảng 25 triệu NDT (tương đương 3,4 triệu USD).

Hiện tại, “thần tiên tỷ tỷ” là gương mặt đại sứ toàn cầu của loạt thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido, đồng thời hợp tác với gần 10 nhãn hàng lớn trong nước, trong đó có Huawei và Meituan.

Ảnh: Bazaar / @yifei_cc

Trong 5 năm gần đây, Lưu Diệc Phi trở lại màn ảnh với chuỗi dự án thành công liên tiếp, khẳng định vị thế của một trong những tiểu hoa đán hàng đầu C-biz sau thời gian im ắng.

Bắt đầu từ vai Hoa Mộc Lan trong bộ phim live-action của Disney, tên tuổi cô nhanh chóng phủ sóng trở lại trên màn ảnh rộng. Ở mảng phim truyền hình, từ Mộng Hoa Lục (2022), Đi Đến Nơi Có Gió (2023) cho đến Câu Chuyện Hoa Hồng (2024), mỗi tác phẩm đều tạo nên sức hút lớn, duy trì tỷ suất người xem ổn định và trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Phú bà sở hữu khối tài sản đáng mơ ước

Không chỉ gặt hái thành công trong diễn xuất, Lưu Diệc Phi còn chứng minh sức hút thương mại mạnh mẽ. Thu nhập của cô đến từ nhiều nguồn: phim ảnh, quảng cáo, sự kiện, hợp đồng đại sứ thương hiệu... Giới truyền thông gọi cô là “phú bà” khi khối tài sản đã ở mức đáng mơ ước dù mới ngoài 30 tuổi.

Bạn diễn Vạn Thiến tiết lộ trong quá trình quay Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi từng bao trọn bữa tiệc cho cả đoàn. Khi chủ quán chỉ giảm giá 12%, mọi người đùa rằng con số sẽ lên đến 33% hay 55% nếu chính cô thanh toán, và rốt cuộc, nữ diễn viên đã thanh toán toàn bộ chi phí.

Theo Marie Claire, mức cát-sê của Lưu Diệc Phi cho vai Hoàng Diệc Mai lên tới 25 triệu NDT (khoảng 87,6 tỷ đồng), cao nhất trong dàn diễn viên Câu Chuyện Hoa Hồng. Cô hiện thuộc nhóm sao có thù lao cao bậc nhất tại Trung Quốc.

Ngoài phim ảnh, mỗi hợp đồng quảng cáo của Diệc Phi cũng vào khoảng 25 triệu NDT. Nữ diễn viên hiện là gương mặt đại diện toàn cầu của Louis Vuitton, Bulgari, Tissot, Shiseido và gần 10 thương hiệu trong nước, đồng thời từ năm 2023 trở thành đại sứ du lịch của Abu Dhabi. Ước tính tài sản của cô đã vượt 1,23 tỷ NDT (hơn 4.300 tỷ đồng).

Ảnh: Bazaar / @yifei_cc

Bên cạnh nghệ thuật, Lưu Diệc Phi còn khéo léo trong đầu tư bất động sản. Cô sở hữu nhiều nhà đất tại Bắc Kinh và Mỹ, trong đó nổi bật là khu biệt thự cao cấp ở Thuận Nghĩa (Bắc Kinh) rộng tới 16.700m², có đủ sân vườn, bể bơi, phòng tập, sân bóng, được bảo vệ nghiêm ngặt 24/7.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng nắm trong tay bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ như Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Mercedes-Benz Jeep, Rolls Royce Phantom… Nhiều chiếc xe là quà tặng từ gia đình hay đối tác.

Lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít phô trương

Dù giàu có, ngôi sao sinh năm 1987 lại lựa chọn lối sống giản dị. Cô không sa đà hàng hiệu, thậm chí từng bị bắt gặp mua đồ bình dân. Trong một lần phỏng vấn, Diệc Phi tiết lộ cô vẫn giữ chiếc ghế đỏ mẹ mua từ thời đóng Thiên Long Bát Bộ (2003) và mang theo đến trường quay.

Trên mạng xã hội, thay vì khoe của, cô thường đăng ảnh hậu trường, quảng cáo hay những chuyến đi trải nghiệm. Thậm chí, nhiều điểm quay phim có sự góp mặt của cô đã trở thành địa danh hút khách du lịch, điển hình là Vân Nam sau bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió.

Ngoài công việc, Lưu Diệc Phi được yêu mến bởi trái tim nhân hậu. Cô hiện nuôi gần 20 chú mèo hoang và thường xuyên tìm chủ mới cho những con mèo bị bỏ rơi. Chính hình ảnh một ngôi sao thành công nhưng sống giản dị, yêu động vật khiến công chúng thêm trân trọng cô.

Ảnh: Bazaar / @yifei_cc

Từ khi chia tay tài tử Hàn Song Seung Hun năm 2017, Lưu Diệc Phi vẫn giữ kín chuyện tình cảm, không dính tin đồn hẹn hò. Cuộc sống của cô hiện gói gọn trong phim trường, những chuyến công tác và các thú cưng.