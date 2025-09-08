Không thể cứu nổi Park Min Young!

Nữ diễn viên Park Min Young gần đây có màn tái xuất trong bộ phim Confidence Queen. Bộ phim đã rục rịch khởi động cách đây gần 1 năm, liên tục là chủ đề hot từ khi lộ những hình ảnh hậu trường đầu tiên cho tới quá trình quảng bá. Ai cũng tin rằng đây sẽ là màn bứt phá xứng tầm của Park Min Young sau một thời gian bị ảnh hưởng vì các vấn đề liên quan đến người yêu cũ. Thế nhưng, trước khi ra mắt ồn ào bao nhiêu thì khi công chiếu lại thảm hại bấy nhiêu. Confidence Queen ra không được khán giả, truyền thông quê nhà quan tâm, rating thấp và mức độ thảo luận cũng không đáng kể.

Park Min Young ở phim mới

Cụ thể sau khi ra mắt 2 tập đầu tiên vào cuối tuần vừa qua, rating của Confidence Queen đang ở mức 1,1% và 1,4%, thấp nhất trong số 3 phim Hàn mới vừa lên sóng. Lý do một phần bởi phim ra mắt ở kênh kém tiếng là TV Chosun. Điều đáng nói là truyền thông Hàn cũng không đưa tin nhiều về dự án này. Trên Naver (cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc), phim thậm chí còn không lọt được vào top 5 phim truyền hình được tìm kiếm, thảo luận nhiều nhất dù có danh tiếng của Park Min Young. Trong khi đó 2 phim vừa ra mắt tuần này là My Youth của Song Joong Ki và The Mantis đều lọt vào top 5. Ngay cả bộ phim bị đánh giá thấp như Twelve của Ma Dong Seok cũng dễ dàng nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Điều này cho thấy cả truyền thông lẫn khán giả Hàn đều không mấy quan tâm và tìm kiếm thông tin về Confidence Queen.

5 phim Hàn được tìm kiếm, thảo luận nhiều nhất trên Naver hiện tại

Trên Mydramalist, Confidence Queen chỉ được đúng 2 khán giả đánh giá với điểm số trung bình hiện tại là 7,9. Dưới phần bình luận, khán giả quốc tế cũng hoang mang về sự flop khó hiểu này. Một số bình luận cho rằng vì Park Min Young đóng phim hài đen, hành động thay vì romcom sở trường nên bị khán giả quay lưng.

Không chỉ phim mới flop, tình trạng của Park Min Young còn đáng bạo động hơn khi thời gian gần đây cô liên tục xuất hiện với ngoại hình khó hiểu. Nữ diễn viên gầy vô cùng, mất hẳn dáng vẻ quyến rũ, khỏe khoắn từng giúp cô đổi đời ở Thư Ký Kim Sao Thế. Chưa kể gương mặt của cô cũng có dấu hiệu biến dạng, bị nghi là gặp biến chứng sau nhiều năm dao kéo. Một số khán giả còn cho rằng Park Min Young đang có vấn đề về sức khỏe nên mới liên tục sút cân và xuất hiện với hình ảnh thiếu sức sống như vậy.

Nhan sắc của nữ diễn viên trong những lần xuất hiện mới đây

Tái xuất phim mới sau thành công vang dội của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, tưởng đâu Park Min Young sẽ tiếp tục có một tác phẩm để đời. Ai ngờ phim mới không được đón nhận, nhan sắc lại tụt dốc không phanh. Cứ với tình trạng này thì có lẽ chẳng ai có thể cứu nổi Park Min Young rồi!