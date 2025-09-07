Bộ phim mới của Park Min Young - Confidence Queen đã lên sóng tập đầu tiên vào tối ngày 6/9. Ngay trong thời điểm lên sóng, phim trở thành chủ đề hot khắp các nền tảng MXH Hàn Quốc dù chiếu trên một nhà đài không quá nổi tiếng. Đặc biệt, những chủ đề liên quan đến nhan sắc trong phim của Park Min Young nhanh chóng trở thành từ khóa thịnh hành. Nếu so với nhan sắc của cô những ngày gần đây thì trên phim, Park Min Young thực sự quá xinh đẹp, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Cảnh phim viral nhất tập 1 là cảnh tượng Park Min Young tháo trâm cài tóc, mặc Hanbok và đấu kiếm với Baek Hwa (Song Ji Hyo). Vô số bình luận cho rằng khoảnh khắc này của Park Min Young xứng đáng được "phong thần", từ nhan sắc đến thần thái đều quá xuất sắc. Nhiều khán giả thậm chí còn "van nài" nữ diễn viên hãy nhanh chóng tái xuất với một bộ phim cổ trang bởi nhan sắc này thực sự được nhiều khi mặc Hanbok.

Khoảnh khắc nhan sắc bùng nổ của Park Min Young

Confidence Queen xoay quanh bộ ba chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những kẻ giàu có phi pháp. Cầm đầu nhóm là Yi Rang (Park Min Young), cô gái xinh đẹp, tự chủ với chỉ số IQ lên tới 165, thuộc top 1 những người có trí tuệ thiên tài. James là là một tên lừa đảo kỳ cựu với khiếu hài hước, sự dí dỏm, thể hiện kỹ năng đa dạng của một kẻ lừa đảo bậc thầy. Trong khi Myung Gu Ho, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm, trong sáng và chính trực, toát lên vẻ đáng yêu rất dễ để... lừa người. Trong tập 1, bộ ba đã dùng kỹ năng nhập vai xuất thần của mình đã phá tan một sòng bạc mà kẻ thù chính họ nhắm tới chính là Baek Hwa. Cảnh tượng bộ ba làm náo loạn sòng bạc, giả vờ giết chóc lẫn nhau khiến cho khung cảnh trở nên cực kỳ náo loạn khiến người xem phấn khích tột độ.

Thuộc thể loại hài đen, dù có những tình tiết kịch tính nhưng nhìn chung tập 1 đã mang đến cho khán giả bầu không khí vô cùng hài hước. Đặc biệt khoảnh khắc sau khi bộ 3 đã phá tan sòng bạc, cùng ngồi lại và cười trên chiến tích của mình khiến khán giả cũng phải cười đến đau bao tử. Người xem lần đầu được thấy một Park Min Young hài hước, duyên dạng, đa chiều đến thế. Được biết trong những tập sau, Yi Rang sẽ còn hóa thân thành 1001 nhân vật khác nhau, khi là bác sĩ, lúc là tiếp viên hàng không,... để tiếp cận mồi, chắc chắn người xem sẽ còn phải ngạc nhiên rất nhiều về cô gái này.