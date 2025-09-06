Bộ phim Hàn Quốc Twelve từng có khởi đầu vô cùng hoành tráng, mới tập 1 đã cán mốc rating hớn 8%, leo thẳng vị trí top 1 cả nước trong ngày phát sóng. Thế nhưng tất cả tinh túy của phim có lẽ đều dừng lại ở tập 1. Kể từ tập 2, rating phim lao dốc không phanh, tụt xuống mức 3% ở tập 4 và nhận về vô số chỉ trích từ khán giả. Đây là mức sụt giảm rating mạnh nhất sóng truyền hình Hàn từ đầu năm đến giờ, đưa Twelve trở thành phim có lượng khán giả bỏ xem cao nhất 2025 - mức kỷ lục không ai muốn nhận.

Poster phim Twelve

Twelve lấy cảm hứng từ câu chuyện 12 con giáp của phương Đông, kể về 12 vị thần sống trong hình hài con người để bảo vệ thế giới loài người khỏi những linh hồn ma quỷ. Ngay từ khi công bố diễn viên, phim đã khiến khán giả cực phấn khích khi có thể kéo Ma Dong Seok, một ông hoàng phòng vé, về đóng phim truyền hình. Trong phim, anh vào vai Tae San - thần hổ và là thủ lĩnh của các vị thần sẽ cùng với thần khỉ Won Seung (Seo In Guk), thần rồng Mir (Lee Joo Bin), thần lợn Don Yi (Go Kyu Pil), thần chó Gang Ji (Kang Mi Na), thần chuột Jwi Dol (Sung Yoo Bin), thần ngựa Mal Sook (Ahn Ji Hye), thần rắn Bang Wool (Regina Lei)… giữ nhiệm vụ bảo vệ thế giới.

Hai diễn viên chính của Twelve

Nội dung độc đáo, dàn cast không một điểm chê thế nhưng sau tập 1 với mở màn xuất sắc, phim lại không giữ được phong độ, bị chê bai thậm tệ vì kịch bản đúng chất "rác phẩm" không hơn không kém. Trên trang Mydramalist, khán giả để lại hàng loạt bình luận bất bình thay cho dàn diễn viên chất lượng khi phim có kịch bản quá dở, khiến họ không thể tỏa sáng.

Riêng về Ma Dong Seok, cư dân mạng lại phàn nàn vì anh dù chuyển qua đóng series thì vẫn chỉ trung thành với hình tượng “nắm đấm thép” như phim điện ảnh. Diễn xuất của anh không có gì đột phá, chỉ tỏa sáng ở những cảnh hành động lặp đi lặp lại vô nghĩa, thiếu sức hút. Nhiều người thậm chí còn cho rằng Ma Dong Seok đừng bao giờ đóng phim truyền hình nữa. Bởi lẽ với 2 tiếng thời lượng phim điện ảnh, đánh đấm có thể khiến người xem đã mắt, nhưng suốt hơn 10 tập phim truyền hình mà chỉ toàn đấm với đá, không có nội tâm nhân vật thì người xem cực kỳ ngán.

Ma Dong Seok chỉ giỏi đánh đấm