Thời điểm hiện tại, Wednesday mùa 2 đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh câu chuyện về nhân vật nữ chính Wednesday Addams, thì một chủ đề khác cũng đang được người hâm mộ hết sức quan tâm là nhan sắc của đẹp mê mẩn của mỹ nhân trẻ Emma Myers, người thủ vai Enid Sinclair.

Nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của Emma Myers trong Wednesday mùa 2.

Cụ thể, trong phân cảnh nhân vật Enid Sinclair nhảy cùng người bạn Agnes DeMille, cả hai đều nhận được những lời có cánh nhờ phản ứng hóa học bùng nổ. Đặc biệt, khán giả nói rằng visual của Emma Myers ở đoạn này trông y hệt công chúa băng giá Elsa phiên bản đời thực, từ mái tóc sáng màu cho đến cấu trúc gương mặt.

Emma Myers được khen giống công chúa Elsa phiên bản đời thực.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nếu có làm live-action Elsa thì cast ngay mẻ này là chuẩn bài.

- Giống thật.

- Lúc coi là nghĩ tới ngay luôn á không ngờ có nhiều người cũng vậy.

- Ê thiệt nha, y hệt á cả cấu trúc mặt luôn.

- Không xem phim là tui tin thật đó trời.

Nói thêm về series phim Wednesday, đây là một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị - hài hước - siêu nhiên. Câu chuyện phim xoay quanh cô nàng lập dị Wednesday, con gái cả của gia đình Addams giàu có, được bố mẹ gửi đến Học viện Nevermore.

Trong phim Wednesday, nhân vật Enid Sinclair do Emma Myers thủ vai là bạn thân của nữ chính Wednesday Addams.

Ban đầu, Wednesday rất không thích sự sắp đặt này của bố mẹ. Cô định bỏ trốn khỏi Nevermore, nhưng rồi những vụ án mạng bí ẩn xảy ra khiến Wednesday thay đổi ý định. Cô muốn tìm ra sự thật và trên hành trình này, Wednesday dần trở nên thân thiết hơn với mảnh đất này, có được những mối quan hệ mới, trong đó người bạn thân nhất của cô chính là Enid Sinclair.

Ngay từ mùa 1, Emma Myers đã gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp cùng diễn xuất tốt.

Như đã đề cập, đảm nhận nhân vật Enid Sinclair là Emma Myers. Cô là một gương mặt trẻ sinh năm 2002 và mới chỉ được biết đến rộng rãi thông qua bộ phim Wednesday. Dẫu vậy, thực tế thì Emma Myers đã bén duyên với màn ảnh từ sớm, khi xuất hiện trong The Glades (2010) với tư cách một diễn viên nhí.

Ngoài Wednesday, Emma Myers còn tham gia một số tác phẩm như The Baker and the Beauty, A Taste of Christmas hay A Good Girl's Guide to Murder.