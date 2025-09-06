Rima Thanh Vy thời điểm hiện tại đang là cái tên rất được chú ý bởi sự trở lại ở bộ phim kinh dị hợp tác Việt - Thái Cô Dâu Ma. Sau ngày chiếu đầu tiên, dù không bùng nổ doanh thu phòng vé nhưng phim đang nhận về những review khá tốt, đặc biệt nhất là màn thể hiện và nhan sắc, tạo hình của nữ chính. Trong phim, Rima vào vai Yến, một cô gái Việt Nam xinh đẹp, trẻ trung. Sau khi phải lòng vị thiếu gia giàu có Bank (JJ Krissanapoom), cô đã nhận lời câu hôn và quyết định cùng Bank về Thái Lan. Tưởng đâu cuộc đời sang trang, được sống sung sướng bên người mình yêu, nào ngờ Yến lại phải đối diện với vô số những nghi lễ đáng sợ và cả những thế lực không phải con người.

Rima Thanh Vy trong phim Cô Dâu Ma

Dù là phim kinh dị, liên tục phải thể hiện những phân cảnh đáng sợ đến mức... "bẹo hình bẹo dạng", Rima Thanh Vy lại nhận cơn mưa lời khen cho nhan sắc của mình. Càng về sau, khi nhân vật phát hiện ra sự thật, phải tự bảo vệ chính mình, Rima lại càng đẹp. Người xem thậm chí còn cho rằng Rima không thua kém bất cứ mỹ nhân Thái nào khi xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống của đất nước này.

Trước Cô Dâu Ma, Rima Thanh Vy cũng nổi tiếng nhờ tham gia các dự án phim kinh dị ở Việt Nam. Đặc biệt nhất, màn hắc hóa ở phim Cám chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ. Tương tự với Cô Dâu Ma, ở Cám, nhân vật càng trở nên mạnh mẽ, tâm lý càng bất ổn, thậm chí là ác lên thì Rima lại càng đẹp hơn. Đầu phim, khi vào vai một nàng Tấm hiền lành, Rima đẹp nhưng nhạt nhòa. Khi Tấm đã không còn là Tấm, trở nên độc ác, mưu mô, bị quỷ dữ chiếm đoạt thân xác, Rima đẹp mê hồn. Phân cảnh Tấm múa giữa đêm, ngay cả khi không thấy cận mặt, khán giả vẫn phát sốt bởi nét đẹp ma mị, quyến rũ, quá xuất sắc của Rima.

Nét đẹp ma mị, quyến rũ của Rima khi nhân vật ác lên

Trước những vai diễn càng ác, càng cá tính càng đẹp này, Rima đã đóng khá nhiều phim, từ hành động đến kinh dị, tình cảm nhưng sự nghiệp lại vô cùng nhạt nhòa. Ngay cả khi được Ngô Thanh Vân ưu ái với vai chính trong phim hành động Thanh Sói, Rima vẫn không được chú ý. Khi đóng loạt phim tình cảm như Hoa Vương hay Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Rima không bị lãng quên thì cũng nhận lời chê bai thậm tệ về cả diễn xuất lẫn ngoại hình.

Không thể phủ nhận ở những dự án trong quá khứ, Rima vẫn đẹp nhưng là một nét đẹp nhạt nhòa. Mãi phải tới khi tham gia các dự án kinh dị, đảm nhận những vai diễn ma mị, thậm chí là vô cùng độc ác, nét đẹp của Rima mới như được phát huy 100% công lực. Tìm được đúng lĩnh vực sở trường của mình, hi vọng trong tương lai, Rima Thanh Vy sẽ còn bùng nổ hơn nữa với những vai diễn cá tính, slay, dù có ác cũng không ai ghét nổi.