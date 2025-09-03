Cô Dâu Ma (2025)

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight

LỆ AN - ẢNH: VŨ HIỆU - CLIP: TEAM SỰ KIỆN 20:02 03/09/2025
Thảm đỏ ra mắt bộ phim Cô Dâu Ma nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Cô Dâu Ma là bộ phim kinh dị hợp tác Việt - Thái ấn định ra mắt vào dịp nghỉ lễ 2/9 nhưng đã bị hoãn lại vì một số vấn đề hậu kỳ. Phim sẽ ra mắt vào cuối tuần này và trước khi phát hành rộng rãi tới khán giả, ekip làm phim với đã có mặt tại sự kiện công chiếu để giao lưu với khán giả, báo chí.

Toàn cảnh thảm đỏ

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 1.

Rima Thanh Vy khoe body quá cháy

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 2.

Màn lên đồ lấn át cả Jun Vũ

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 3.

Dĩ nhiên Jun Vũ vẫn rất xinh đẹp

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 4.

Công Dương là một trong số những diễn viên của bộ phim

Đặc biệt nhất tại thảm đỏ phải kể đến màn "góp vui" theo cách thức cực kỳ đặc biệt của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Có lẽ vì bận lịch trình cá nhân nên hai người không thể tới sự kiện. Thay vào đó cặp vợ chồng đã gửi quà cho MC Thanh Bạch giúp mình mang tới tặng cho ekip. Việc không xuất hiện nhưng vẫn chu đáo gửi quà chúc mừng khiến cặp vợ chồng nhận về nhiều lời khen từ khán giả, cư dân mạng.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 6.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 7.

MC Thanh Bạch cùng món quà của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

MC Thanh Bạch mang món quà của Lý Hải - Minh Hà lên thảm đỏ (Nguồn: Trạm Giải Trí)

Một số hình ảnh tại thảm đỏ:

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 8.

Thúy Diễm

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 9.

Hải Nam

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 10.

Lê Hải

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 11.

Thùy Anh - Huỳnh Thanh Trực

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 12.

Siêu mẫu Ngọc Nga

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lý Hải - Minh Hà xuất hiện theo cách không ngờ, 1 mỹ nhân hở bạo ác liệt giật hết spotlight- Ảnh 13.

Nữ ca sĩ Han Sara

