Trên màn ảnh, việc nhân vật giả trang thành giới tính đối lập đã xuất hiện từ lâu. Từ Hollywood đến châu Á, khán giả đã thấy vô vàn tình huống nữ cải nam, nam hóa nữ, thậm chí còn có những cú twist giới tính khiến người xem cười ngất. Dưới đây là 10 vai diễn giả nam - giả nữ xuất sắc nhất phim Hàn, vừa gây bão truyền thông, vừa khiến dân tình hoang mang nhận diện giới tính.

1. Coffee Prince (Tiệm Cà Phê Hoàng Tử)

Năm 2007, cả châu Á chao đảo vì câu chuyện tình “boylove giả vờ mà thật” của Gong Yoo và Yoon Eun Hye. Trong phim, Yoon Eun Hye vào vai Eun Chan - cô gái tomboy nghèo khó, luôn bị nhầm là con trai. Một lần tình cờ gặp gỡ Han Kyul (Gong Yoo), cô bị anh thuê đóng giả người yêu đồng tính để né chuyện mai mối. Và thế là Eun Chan che giấu thân phận, cùng làm việc tại quán cà phê toàn mỹ nam.

Sức hút của Coffee Prince phần lớn đến từ cách Yoon Eun Hye nhập vai. Cô cắt tóc ngắn, mặc đồ phục vụ giản dị, gương mặt baby nhưng không hề “bánh bèo”. Thậm chí, nhiều cảnh cô còn khiến khán giả tin rằng đây thật sự là một cậu em trai hiền lành. Nếu không nhờ đôi mắt to long lanh và nước da trắng, nhiều người đã nghĩ cô là idol nam debut từ SM hay YG. Chính nhờ vai diễn này, Yoon Eun Hye trở thành “nữ hoàng rom-com” một thời và để lại một trong những màn giả nam thuyết phục nhất lịch sử phim Hàn.

2. You Are Beautiful (Cô Nàng Đẹp Trai)

Nhắc đến phim giả nam, không thể bỏ qua You Are Beautiful. Park Shin Hye khi ấy mới ngoài 20 nhưng đã gây sốt toàn châu Á với vai nữ tu tập sự Go Mi Nyeo. Vì anh sinh đôi bận việc, cô phải cải trang thành nam để thay anh gia nhập nhóm nhạc nổi tiếng A.N.JELL. Sống chung nhà với ba mỹ nam, Go Mi Nyeo trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Điều khiến khán giả ấn tượng là Park Shin Hye trong tạo hình nam thật sự ổn. Với mái tóc ngắn, gương mặt trong sáng, cô thực sự giống một thực tập sinh idol. Thậm chí, khi phim lên sóng, fandom còn làm hẳn bộ ảnh fanart “Go Mi Nam - nam thần tượng mới nổi”. Một cú “bẻ cong” vừa đáng yêu vừa đi vào huyền thoại.

3. Sungkyunkwan Scandal (Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan)

Phim cổ trang mà có yếu tố giả nam thì độ khó tăng gấp đôi. Trong Sungkyunkwan Scandal, Park Min Young đảm nhận vai Yoon Hee - cô gái thông minh, nhưng do xã hội Joseon cấm phụ nữ đi học nên phải giả trai để được bước chân vào Sungkyunkwan, trường học danh giá.

Park Min Young không cố “gồng” để ra dáng đàn ông, thay vào đó cô thể hiện sự nho nhã, tao nhã, phù hợp với khí chất của một thư sinh. Nhìn thoáng qua trong những cảnh cùng Yoo Ah In, Park Yoo Chun, Song Joong Ki, nhiều người thực sự nhầm tưởng cô là một “thiếu niên mảnh khảnh”. Chính sự tinh tế này giúp vai diễn trở thành một trong những màn giả nam kinh điển nhất nhì phim cổ trang Hàn.

4. Ma Boy

Nếu nữ giả nam đã khó, thì nam giả nữ lại càng khó gấp bội. Thế nhưng Ma Boy (2012) đã khiến khán giả ngỡ ngàng. Kim Sun Woong - một nam diễn viên điển trai vào vai Irene, người mẫu nữ nổi tiếng nhưng thật ra là một chàng trai cải trang.

Điều khiến phim hot là ngoại hình của Kim Sun Woong quá hợp. Với vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh, anh hoàn toàn có thể đánh lừa khán giả. Nhiều fan thậm chí còn thốt lên: “Cô này còn xinh hơn cả nữ chính!”. Thật sự, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà nam giả nữ không chỉ thuyết phục mà còn đẹp đến mức khiến chị em ghen tị.

5. To The Beautiful You (Chỉ Vì Yêu)

Được remake từ truyện tranh Nhật Hana Kimi, phim có sự góp mặt của Sulli (f(x)) trong vai Goo Jae Hee. Nhân vật này vì thần tượng vận động viên Kang Tae Joon (Choi Min Ho) nên đã cắt tóc ngắn, cải trang thành nam để vào học cùng trường.

Sulli vốn có gương mặt baby, nước da trắng và ánh mắt hồn nhiên, thế nên khi khoác lên mình đồng phục nam sinh, cô trông chẳng khác nào một cậu nhóc tươi sáng. Khán giả nhận xét: “Sulli lúc ấy đẹp trai còn hơn cả nam chính”. Đáng tiếc phim không thành công rực rỡ, nhưng riêng màn giả nam của Sulli thì vẫn được nhớ đến như một trong những hình tượng đáng yêu nhất màn ảnh Hàn.

6. Empress Ki (Hoàng Hậu Ki)

Bom tấn cổ trang Empress Ki không chỉ nổi tiếng bởi quy mô và kịch bản xuất sắc mà còn gây chú ý với phần đầu phim khi nhân vật Seung Nyang (Ha Ji Won) phải giả trai để sống sót.

Khí chất mạnh mẽ, ánh mắt cứng rắn, lối ăn mặc đơn giản, Ha Ji Won khiến khán giả tin rằng đây thật sự là một chiến binh nam. Dù gương mặt nữ tính vẫn lộ rõ, nhưng diễn xuất nội lực đã giúp che mờ mọi khác biệt. Đây cũng là minh chứng cho khả năng nhập vai của Ha Ji Won, biến mọi vai diễn trở nên thuyết phục.

7. The Tale of Nok Du (Tiểu Sử Chàng Nok Du)

Jang Dong Yoon đã tạo nên hiện tượng toàn cầu khi hóa thân Jeon Nok Du - chàng trai vì trốn hôn nhân ép buộc mà giả nữ, trà trộn vào làng góa phụ.

Nhan sắc của Jang Dong Yoon trong tạo hình nữ khiến cả mạng xã hội khắp châu Á dậy sóng. Với khuôn mặt nhỏ gọn, làn da mịn và đôi mắt dịu dàng, anh khiến nhiều người khẳng định: “Đẹp hơn cả nữ chính Kim So Hyun”. Không ít khán giả thú nhận rằng mình đã phải tìm kiếm thông tin để chắc chắn đây là nam. Màn giả nữ này thật sự quá xuất sắc.

8. Love in the Moonlight (Mây Họa Ánh Trăng)

Trước khi thành nữ thần cổ trang, Kim Yoo Jung từng ghi dấu với vai Hong Ra On - cô gái giả nam để sống bằng nghề mai mối. Khi vô tình gặp Thái tử Lee Yeong (Park Bo Gum), cô bị cuốn vào mối tình lãng mạn nhưng đầy trắc trở.

Kim Yoo Jung khi mặc đồ thái giám, với thần thái lanh lợi, nụ cười hồn nhiên, đã hoàn toàn thuyết phục khán giả. Cô không gồng gượng, không làm quá, mà tự nhiên như thể bản thân chính là một thiếu niên Joseon tinh nghịch. Đây là một trong những lần giả nam hiếm hoi vừa đáng tin vừa đáng yêu.

9. Painter of the Wind (Họa Sĩ Gió)

Moon Geun Young đã gây bất ngờ khi vào vai Shin Yoon Bok, một nữ họa sĩ giả nam để được sống trong giới hội họa. Điểm hay của vai này là Moon Geun Young không cố biến mình thành nam “chuẩn men”, mà giữ sự tinh nghịch, đôi chút tinh quái của thiếu niên. Chính sự cân bằng này khiến khán giả dễ tin hơn, và đồng thời làm nổi bật sự “mập mờ giới tính” trong câu chuyện tình giữa Yoon Bok và thầy dạy hội họa. Đây cũng là một bộ phim dũng cảm khi đặt ra nhiều câu hỏi về tình yêu vượt ngoài giới hạn nam - nữ.

10. Mr. Queen (Chàng Hậu)

Khép lại danh sách là một màn “bẻ cong giới tính” có 1-0-2. Trong Mr. Queen, Shin Hye Sun đóng vai hoàng hậu thời Joseon, nhưng linh hồn trong cơ thể lại là một anh đầu bếp thời hiện đại.

Thế là khán giả chứng kiến một “hoàng hậu” vừa duyên dáng, vừa… chửi thề, lúc thì e lệ, lúc thì nhảy nhót lầy lội. Shin Hye Sun nhập vai xuất sắc đến mức khán giả tin rằng trong cơ thể nữ này thực sự có một anh đàn ông. Đây không phải “giả nam” hay “giả nữ” truyền thống, nhưng chắc chắn là cú twist giới tính gây bão, khiến cả phim trở thành hit lớn năm 2020.