Làm Giàu Với Ma 2: Bước lùi của Hoài Linh

Hồi năm ngoái, Làm Giàu Với Ma từng bất ngờ gây bão phòng vé với doanh thu hơn 120 tỷ đồng, mở đường cho NSƯT Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng. Sau thành công của phim, đạo diễn Trung Lùn cho ra mắt tiếp Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn với tham vọng tạo ra thương hiệu phim mới dài hơi, có nội dung không liên quan nhau giống Lật Mặt. Phim hiện vẫn có một bộ phận khán giả ủng hộ, có lẽ phần lớn là vì thương hiệu phim cũng như danh tiếng dàn diễn viên, nhờ vậy mà doanh thu đạt mức 47 tỷ sau gần 1 tuần công chiếu. Thế nhưng so với tình hình chung ngoài phòng vé năm nay và so với chính thành tích của phần 1 thì Làm Giàu Với Ma 2 đang là bước lùi của đạo diễn và dàn diễn viên quen mặt.

Dù là cùng thương hiệu, nội dung Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn không liên quan gì phần trước đó. Câu chuyện lần này bắt đầu khi nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân) bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Nhờ chiếc máy ảnh chuyên chụp đám ma mà ông Nháy (NSƯT Hoài Linh) có thể nhìn thấy hồn ma của cô. Anh Thư nhờ ông Nháy cùng con trai Gọn (Tuấn Trần), đôi vợ chồng sắp cưới Đáng (La Thành) - Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát) đưa xác mình về quê. Đổi lại, nữ diễn viên sẽ tặng họ chiếc nhẫn trên tay trị giá 9 tỷ. Thế là hành trình “làm giàu với ma” bắt đầu.

Yếu tố hài lấn át cảm xúc

Giống với phần trước, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn tiếp tục lấy màu sắc hài hước làm trung tâm câu chuyện. Lần này, phim có thêm yếu tố hành trình để đạo diễn Trung Lùn thoải mái thể hiện tài năng. Các tình huống hài được xây dựng khá duyên dáng và tạo được nhiều tiếng cười. Phong cách của nhà làm phim làm gợi nhắc đến Châu Tinh Trì, tức hài nhảm nhưng vẫn khiến khán giả phải cười ngặt nghẽo vì sự vô tri và lầy lội.

Trong chuyến hành trình, mỗi nhân vật đều dần bộc lộ tính cách và góc khuất. Ông Nháy là một thợ chụp ảnh nghèo, nuôi mộng kiếm nhiều tiền để mở tiệm bán máy. Ông lợi dụng sự khờ khạo của Gọn để bắt cậu con trai kiếm tiền cho mình mà không muốn chăm sóc, nuôi dưỡng gì. Gọn ngốc nghếch nhưng bù lại có sức khỏe khác người và yêu cha vô điều kiện, luôn đưa hết số tiền kiếm được cho ông chỉ mong sớm được ở chung nhà. Một phần bởi anh chàng cũng không hiểu tiền để làm gì.

Tiền xuất thân là gái massage mê tiền. Cô cưới Đáng nhưng luôn xem thường anh vô dụng và chỉ muốn kiếm lợi về mình. Đáng thì nhu nhược và thương vợ. Trong khi đó, Giang là ẩn số khi bất ngờ xuất hiện lúc cả nhóm đã tìm được xác Anh Thư. Năm con người với tính cách và mưu đồ khác nhau, đặt trung tâm là chiếc nhẫn 9 tỷ tạo nên nhiều tình huống bất ngờ.

Mỗi nhân vật đều có những suy tính riêng để thu lại lợi ích. Trên chuyến đi, họ dùng đủ chiêu trò, từ đá đểu, cà khịa cho đến âm thầm lừa nhau rồi lật mặt rõ rệt. Sự khù khờ, vô tri và trong sáng của Gọn đặt giữa các âm mưu đen tối tạo ra nhiều tình huống khó đỡ. Bên cạnh đó, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn còn tận dụng tốt bối cảnh sông nước, đồng lúa, cù lao, thiên nhiên hoang dã hay sự hiếu khách của người dân miền Tây làm chất liệu gây cười. Cách dàn nhân vật đối phó với các biến cố trên đường đi khá thú vị và bất ngờ.

Nhưng về sau, phần hài này lặp đi lặp lại quá nhiều nên không còn hiệu quả cần thiết. Các chiêu trò chọc cười cũng không có gì mới nên ít nhiều gây nhàm chán. Trong khi đó, yếu tố cảm xúc của phim lại không đủ sức nặng. Mối quan hệ cha - con của ông Nháy và Gọn, mẹ - con của Anh Thư và con gái quá mờ nhạt. Đây vốn là điểm “ăn tiền” của Làm Giàu Với Ma hồi năm ngoái nhưng bị ngó lơ trong phần này. Cuối cùng, tác phẩm chỉ như một bộ phim mì ăn liền gây cười dễ quên chứ khó để lại một ý nghĩa hay cảm xúc gì.

Kịch bản nhiều sạn, dài dòng

Nửa đầu của Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn tương đối tốt bởi yếu tố hài hiệu quả. Song, nửa sau phim lại gây thất vọng bởi tổng thể dài dòng và nhiều hạt sạn phi lý. Ngay từ đầu, lý do dẫn đến cái chết của Anh Thư khá gượng gạo khi cô vừa được cầu hôn hoành tráng bằng viên kim cương 9 tỷ thì người chồng sắp cưới bị “lừa” uống nước có ma túy.

Anh thoát khỏi vòng vây của hàng chục cảnh sát chỉ bằng cách… uy hiếp chính Anh Thư rồi gây tai nạn xe vì phóng nhanh trong trạng thái say xỉn. Sau đó, cô gái tiết lộ mình có… con gái đang bệnh nặng ở quê và đòi nhóm người Nháy, Gọn, Tiền, Đáng và Giang đưa xác về gấp để hồn có thể về thăm con lần cuối. Các sự kiện mang nặng tính sắp đặt chỉ để dẫn đến chuyến đi của dàn nhân vật chính.

Trên chuyến đi, trừ những tình tiết cố tình làm lố để gây hài thì phim cũng có rất nhiều sạn. Càng về sau, sự dài dòng, lê thê càng hiện rõ hơn khi việc nhân vật lật qua lật lại, lừa gạt nhau bị lạm dụng quá nhiều lần. Trong khi đó, tổng thể nội dung phim với các nút thắt chính lại khá dễ đoán. Khán giả không khó nhận ra ai là phản diện hay mối quan hệ giữa Tiền - Đáng, ông Nháy - Gọn được phát triển ra sao.

Họ thiếu sự gắn kết và cảm xúc cho nhau khiến phim trôi tuột trong tâm trí người xem. Đoạn kết phim lại dài dòng và lê thê, sa đà vào các phân cảnh hành động lặp đi lặp lại không cần thiết. Mục đích cuối cùng là chiếc nhẫn 9 tỷ không đủ thuyết phục để khán giả chờ đợi tới cuối xem nó sẽ thuộc về ai. Sự thật về chiếc nhẫn cũng không khó đoán nên cuối phim, các tình tiết chỉ như đang câu giờ, mang lại cảm giác mệt mỏi, chán chường.

Bước lùi của Hoài Linh

Dàn diễn viên của Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn hầu hết là các gương mặt từ phần trước như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, La Thành. Họ cũng là các diễn viên thực lực nên không khó để kết hợp diễn xuất một cách mượt mà. Thế nhưng, cách xây dựng nhân vật lại khá một chiều, rập khuôn nên không đủ để người xem nhớ đến.

Sau vai bi trong Làm Giàu Với Ma, NSƯT Hoài Linh được trở lại với sở trường hài trong phần thứ hai này. Vai diễn không làm khó nam diễn viên với các biểu cảm hài, nhấn nhả chữ, đài từ đặc trưng tạo ra nhiều tiếng cười sảng khoái. Tuấn Trần cũng có sự lột xác khi thể hiện nhân vật bị khiếm khuyết trí tuệ. Cách hành động, nói chuyện của anh chàng khiến khán giả khó mà nhận ra Gọn và Sâu lãng tử trong Mai (2023) là cùng một diễn viên.

Song, xét về chiều sâu nhân vật, dù cùng do Tuấn Trần và NSƯT Hoài Linh thể hiện nhưng ông Nháy và Gọn lại là một bước lùi so với ông Đạo và Lanh. Phim xây dựng ông Nháy lợi dụng Gọn kiếm tiền cho mình suốt nhiều năm mà chẳng yêu thương gì. Nhưng trên chuyến đi, nhân vật dần nhận ra tình thương với đứa con “trên trời rơi xuống”. Đây là mô-típ khá cũ, được nhiều phim trước sử dụng nhiều lần.

Song, cách đạo diễn Trung Lùn xây dựng mối quan hệ giữa hai nhân vật không thật sự sâu sắc. Ngoài việc Gọn cứu cha bị rắn cắn, các biến cố còn lại khá nhạt nhòa và thiếu thuyết phục, chưa đủ sức nặng để ông Nháy suy nghĩ lại sau nhiều năm lợi dụng “con”. Các phân cảnh tình cảm giữa hai cha con cũng không đủ để người xem phải cảm động khi sự thật về họ được phơi bày. Ông Nháy cũng không thể hiện được tình thương của mình dành cho Gọn. Có thể nói, bộ phim đã bỏ phí tài năng của NSƯT Hoài Linh khi ông từng diễn xuất nỗi đau chỉ bằng ánh mắt quá xuất sắc trong phần phim trước đó.

Diệp Bảo Ngọc và La Thành dừng ở mức tròn vai. Nhân vật của họ được xây dựng một chiều trong tính cách và cách hành xử. Tiền lúc nào cũng cáu gắt, mê tiền và chửi chồng hay như hát. Còn Đáng thì nhu nhược đến khó chịu. Thật khó mà hiểu được lý do họ yêu nhau khi từ đầu tính cách đã quá khác biệt. Mảnh ghép mới Võ Tấn Phát thu hút hết sự chú ý bởi diễn xuất biến hóa không lường, lúc hiền lành, khi khó đoán, lúc lại bệnh hoạn, nguy hiểm và đáng sợ. Anh chính là bất ngờ lớn nhất của phim.

Trong khi đó, Anh Thư của Ngọc Xuân nên có thêm nhiều đất diễn để thể hiện tình thương con gái. Song, cô “lạc trôi” giữa kịch bản ôm đồm và chỉ đóng vai trò như lý do để thúc đẩy mâu thuẫn trong phim mà thôi. Lẽ ra, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn phải để mặt xấu của các nhân vật lộ ra khi dính đến tiền bạc. Thế nhưng, dàn nhân vật ông Nháy, Gọn, Tiền, Đáng và Giang gần như không thay đổi gì xuyên suốt thời lượng. Những gì họ thể hiện từ đầu phim đến cuối vẫn vậy, có chăng chút “quay xe” thì lại chưa đủ thuyết phục.

Chấm điểm: 2.5/5

Nhìn chung, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn không phải thảm họa nhưng cũng không phải một bộ phim hay. Tác phẩm chỉ dừng ở mức giải trí được nhưng khó đọng lại gì trong lòng khán giả. Nếu có thì cũng chỉ là sự lê thê kéo dài ở những phân đoạn cuối cùng. Nếu tiết chế kịch bản và cắt gọt một cách hiệu quả thì phim có thể tốt hơn rất nhiều.