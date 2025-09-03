Trong số các bộ phim Trung Quốc lên sóng trong mùa hè 2025, 12 Lá Thư được xem là một trong những cú "flop" nặng nề nhất. Dù có sự góp mặt của hai gương mặt trẻ khá có tiếng là Vương Ảnh Lộ và Chu Dực Nhiên trong vai chính, tuy nhiên tác phẩm này vẫn không gây được tiếng vang lớn, thất bại hoàn toàn về mặt số liệu.

Dẫu vậy, độ nổi tiếng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với chất lượng nội dung và 12 Lá Thư là một ví dụ điển hình. Những khán giả đã xem phim đều để lại bình luận rất tích cực cho tác phẩm này, khen ngợi bộ phim vì đã mang tới rất nhiều cung bậc cảm xúc cho họ.

Cho những ai chưa biết, 12 Lá Thư thuộc thể loại phim chính kịch - tình cảm - bí ẩn có xen lẫn yếu tố kỳ ảo, kể câu chuyện của Đường Diệc Tầm - Diệp Hải Đường và những bức thư kỳ lạ bằng cách nào đó đã được gửi đi xuyên qua hai khoảng thời không cách nào nhau 35 năm. Song song với hành trình vén màn sự thật, một câu chuyện đầy cảm động về tình bạn, tình yêu, tình thân từng bước hiện lên trước mắt khán giả.

Vương Ảnh Lộ vào vai nữ chính Diệp Hải Đường trong phim 12 Lá Thư.

Vương Ảnh Lộ mang tới hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt trong Hiến Ngư và 12 Lá Thư.

Chu Dực Nhiên đảm nhận vai nam chính Đường Diệc Tầm.

Cảnh ăn bánh kem trước mộ đầy cảm động của Chu Dực Nhiên.

Vai nam chính Đường Diệc Tầm do Chu Dực Nhiên thủ vai. Trong khi đó, Vương Ảnh Lộ thể hiện nhân vật nữ chính Diệp Hải Đường. Cả hai đều được đánh giá là có màn thể hiện chân thực, đầy cảm xúc, khiến ai xem cũng phải cảm động. Đặc biệt, nữ chính Vương Ảnh Lộ được khen ngợi vì mang tới một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với nàng "cá muối" Liêu Đình Nhạn trong bộ phim ngôn tình huyền huyễn Hiến Ngư đóng cùng Trần Phi Vũ.

Bình luận của khán giả về phim 12 Lá Thư: