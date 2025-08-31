Mới đây, phòng làm việc của Mạnh Tử Nghĩa đã đăng tải loạt ảnh hé lộ tạo hình Mộ Vãn Dao, thu hút đông đảo sự chú ý từ người hâm mộ. Được biết, đây chính là nhân vật nữ chính trong bộ phim cổ trang Thượng Công Chúa do cô đóng chính.

Tạo hình nhân vật Mộ Vãn Dao do phòng làm việc của Mạnh Tử Nghĩa đăng tải.

Hình tượng công chúa xinh đẹp, cao sang quyền quý của Mạnh Tử Nghĩa ở phim Thượng Công Chúa.

Trong loạt hình, Mạnh Tử Nghĩa khoe nhan sắc ấn tượng vô cùng với những đường nét cực hoàn hảo, rất hợp để đóng cổ trang. Cô thể hiện khí chất cao sang quyền quý của một vị công chúa mang trong mình dòng máu hoàng tộc, cùng với đó là sự toan tính, sắc bén. Có lẽ, bất cứ ai xem những hình ảnh này đều phải công nhận rằng Mạnh Tử Nghĩa quá hợp để vào vai Mộ Vãn Dao. Thậm chí, nếu gọi cô là công chúa đẹp nhất màn ảnh Trung Quốc năm 2025 thì có lẽ cũng không sai.

Trên mạng xã hội, netizen dành những lời có cánh cho Mạnh Tử Nghĩa, đồng thời bày tỏ sự mong chờ đối với bộ phim. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Cái bộ móng đỏ rồi thần thái slay cở đó. - Mong chờ Mộ Vãn Dao công chúa. - Mở mắt đúng cách. - Nhìn quyền lực ghê. - Đẹp, đẹp x100000000000.

Cho những ai chưa biết thì trong sáng ngày 31/8, đoàn phim Thượng Công Chúa cũng chính thức làm lễ khai máy. Đây được xem là sự kiện hot nhất làng phim Trung Quốc thời điểm hiện tại, khi mà dự án này chứng kiến màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa với Lý Quân Nhuệ. Hồi cuối năm ngoái, cả 2 từng cùng nhau tạo nên thành công rực rỡ ngoài mong đợi cho Cửu Trùng Tử, thu hút được lượng fan-couple khổng lồ, đồng thời đưa tên tuổi của cả hai lên tầm cao mới.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ ở buổi khai máy phim Thượng Công Chúa diễn ra vào sáng 31/8.

Cặp đôi chụp ảnh cùng các thành viên khác trong đoàn làm phim.

Thượng Công Chúa là dự án cổ trang xoay quanh cặp đôi nhân vật chính Mộ Vãn Dao - Ngôn Thượng. Mộ Vãn Dao là Đan Dương công chúa được hoàng đế coi trọng. Nàng không chỉ sở hữu vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, mà còn nắm trong tay quyền lực. Cô là hình mẫu nhân vật nữ cường nhưng đồng thời cũng có những nét yếu đuối hấp dẫn riêng.

Trong khi đó, Ngôn Thượng là một thư sinh xuất thân bần hàn. Anh là người nho nhã, dịu dàng, nhưng mang trong mình hoài bão lớn lao được ra sức vì dân, vì nước. Nhờ sự giúp đỡ của Mộ Vãn Dao, Ngôn Thượng có cơ hội tiến vào triều đình. Cả hai cùng sát cánh bên nhau trong ván cờ quyền lực đầy hung hiểm, đồng thời cũng nhờ đó mà vun vén một tình yêu son sắt, thủy chung.

Một vài hình ảnh đẹp khác của Mạnh Tử Nghĩa với tạo hình nữ chính phim Thượng Công Chúa: