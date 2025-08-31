Lê Bống thời điểm hiện tại đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi sự trở lại ở bộ phim Có Anh Nơi Ấy Bình Yên. Ban đầu khi phim mới tung ra những thông tin đầu tiên, cư dân mạng phản ứng rất dữ dội, vô số lời chê bai dành cho nữ diễn viên trẻ. Cư dân mạng không hài lòng khi Lê Bống vào vai một chiến sĩ công an, cho rằng từ hình tượng cá nhân đến diễn xuất của cô đều không xứng tầm với vai diễn. Thậm chí nhiều người còn căng tới mức tuyên bố tẩy chay bộ phim ngay cả khi nó chưa phát sóng.

Lê Bống trong vai Trung úy Bùi Lan Hương

Hiện tại, sau một thời gian phát sóng, Có Anh Nơi Ấy Bình Yên tuy không bùng nổ như 2 dự án phim giờ vàng VTV hiện tại khác nhưng lại nhận về phản ứng tích cực từ khán giả. Đa phần người xem đều khen ngợi kịch bản thú vị, chặt chẽ, những mảng miếng hài vừa đủ trong một câu chuyện với các vấn đề xã hội nghiêm túc. Dàn diễn viên đa thế hệ cũng nhận nhiều lời khen và bất ngờ khi Lê Bống không phải ngoại lệ.

Nếu trước đây dưới những trích đoạn của bộ phim, Lê Bống liên tục bị khán giả chê bai, công kích thì hiện tại đa phần khán giả đều đã "quay xe" khen ngợi nữ diễn viên trẻ. Rất nhiều người bày tỏ sự hài lòng trước màn thể hiện của cô và phải công nhận rằng Lê Bống nhập vai công an khá tốt. Tuy không phải kiểu mạnh mẽ, ngoan cường nhưng màn thể hiện của cô đủ nghiêm túc, nghiêm khắc lại có cả sự mềm mỏng khi làm việc với người dân, phù hợp với bối cảnh phim.

Đặc biệt, Lê Bống cũng nhận về nhiều lời khen cho sắc vóc của mình. Khán giả cho rằng nữ diễn viên rất hợp với bộ cảnh phục, càng ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng lại càng xinh đẹp hơn. Những phân cảnh nhân vật đi làm nhiệm vụ, gần như không trang điểm, để mặt mộc, là khi Lê Bống nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Khán giả hi vọng cô sẽ tiếp tục theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng, mộc mạc này.

Khán giả thích khi Lê Bống để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng

Lê Bống có xuất phát điểm từ một TikToker với hơn 10 triệu người hâm mộ. Cô từng gây tranh cãi rất nhiều bởi liên tục sản xuất những clip bị cho là khá "phản cảm" trong quá khứ. Những năm gần đây, cô thay đổi 180 độ, chuyển sang hình ảnh kín đáo, nhẹ nhàng. Ngoài đóng phim, Lê Bống cũng làm MC cho nhiều chương trình lớn, khiến khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi quá ngoạn mục của TikToker năm nào.