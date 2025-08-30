Từ năm 2025, Netflix đã đưa loạt phim đình đám của đài SBS lên nền tảng này do chiến lược hợp tác của hai ông lớn, trong đó có cả những cái tên quen thuộc như Penthouse, Stove League, Good Wife hay thậm chí là cả chương trình thực ế Running Man. Nhưng gây bất ngờ và làm dậy sóng hơn cả lại là việc Đồng Hồ Cát, bộ phim từng được coi là “công thần lập quốc” của SBS chính thức góp mặt. Với khán giả Hàn, đây không chỉ là một tác phẩm truyền hình ăn khách, mà còn là một phần ký ức quốc dân, từng khiến cả đất nước nín thở theo dõi và được tôn vinh như một tượng đài. Việc được chiếu lại trên Netflix giúp thế hệ khán giả mới có cơ hội chạm tới một di sản nghệ thuật hiếm có của truyền hình Hàn Quốc.

Đồng Hồ Cát lần đầu phát sóng vào đầu năm 1995, dài 24 tập, được đạo diễn Kim Jong Hak bắt tay cùng biên kịch Song Ji Na thực hiện. Bối cảnh trải dài từ cuối thời kỳ Yushin đầy biến động cho đến giai đoạn Cộng hòa thứ sáu ra đời, bộ phim khắc họa số phận ba con người bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và xã hội. Đó là một công tố viên lý tưởng tin vào công lý, một gangster lớn lên trong bất công và bạo lực, và một tiểu thư tài phiệt giằng xé giữa tình yêu và lý tưởng. Trên nền của những sự kiện lịch sử như phong trào dân chủ và cuộc đàn áp đẫm máu tại Gwangju, phim đã đưa những vết thương quốc gia vốn khó nhắc tới lên sóng truyền hình, trở thành cột mốc táo bạo và đầy ám ảnh.

Thành công của Đồng Hồ Cát không chỉ nằm ở nội dung vượt thời đại, mà còn ở sức mạnh dàn diễn viên. Park Sang Won vào vai Kang Woo Suk, chàng công tố viên kiên định với lý tưởng, đại diện cho luật pháp và công lý. Đối lập với anh là Park Tae Soo do Choi Min Soo thủ vai, một kẻ giang hồ đầy nghĩa khí nhưng bất lực trước vòng xoáy quyền lực. Và trên hết là Yoon Hye Rin, nữ chính do Go Hyun Jung đảm nhận. Go Hyun Jung vốn là Á hậu Hàn Quốc năm 1989, trước khi bén duyên màn ảnh và trở thành gương mặt được cả quốc gia ca tụng nhờ vai diễn này. Vẻ đẹp của cô thời ấy được xem là “không có đối thủ”, vừa kiêu sa, mong manh nhưng cũng đầy mạnh mẽ, hoàn toàn chinh phục khán giả. Nhiều người còn khẳng định Đồng Hồ Cát không thể đạt tới đỉnh cao nếu thiếu sự hiện diện của Go Hyun Jung. Bên cạnh đó, phim còn là nơi đánh dấu bước khởi đầu của Lee Jung Jae trong vai vệ sĩ thầm lặng, tạo thêm một điểm sáng thú vị cho hành trình sự nghiệp của nam tài tử sau này.

Kịch bản của Đồng Hồ Cát nổi tiếng vì sự kết hợp hoàn hảo giữa hư cấu và hiện thực. Những nhân vật chính không tồn tại ngoài đời thật, nhưng câu chuyện họ đi qua lại gắn bó mật thiết với những biến cố lịch sử mà cả dân tộc không thể quên. Chính sự hòa trộn này khiến bộ phim vừa mang tính nhân văn, vừa mang tầm vóc sử thi. Những câu thoại giản dị nhưng đầy sức nặng đã trở thành bất tử. Khi Tae Soo nói “Tôi giữ lời hứa rồi” hay “Tôi có đang run không?” trước giờ hành quyết, đó không chỉ là tiếng lòng của một nhân vật, mà còn là lời khắc họa cho bi kịch của một thế hệ. Những phân cảnh ấy ám ảnh người xem tới mức được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh nhỏ.

Sức hút của Đồng Hồ Cát thời điểm ấy thật sự vượt ngoài tưởng tượng. Vào mỗi buổi tối phim phát sóng, khán giả Hàn Quốc đổ xô về nhà để kịp bật TV, đường phố vắng bóng như ngày lễ. Tập cao nhất của phim đạt rating 64,5%, đưa Đồng Hồ Cát trở thành bộ phim truyền hình có rating cao thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc, chỉ sau You and I và First Love. Con số này đến nay vẫn là cột mốc huyền thoại mà hiếm có tác phẩm nào tiệm cận.

Sau gần 30 năm, Đồng Hồ Cát không chỉ là một sản phẩm giải trí mà còn là một chứng tích lịch sử, một câu chuyện tập thể được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Việc Netflix đưa bộ phim trở lại là cơ hội để khán giả quốc tế cùng khám phá, để thấy rằng một tác phẩm ra đời từ 1995 vẫn có thể khiến người xem hôm nay phải “phục sát đất” vì từng giây phút đều là cực phẩm.