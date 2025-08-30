Thời điểm hiện tại, một trong những thông tin được khán giả yêu phim Hàn quan tâm nhiều nhất chính là việc bom tấn Solo Leveling (tựa Việt: Tôi Thăng Cấp Một Mình) sẽ được làm thành phim live-action. Đáng chú ý, Han So Hee và Byeon Woo Seok được cho là đóng chính dự án này.

Thông tin Han So Hee hợp tác cùng Byeon Woo Seok ở live-action Solo Leveling đang khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

Cho những ai chưa biết, Solo Leveling xây dựng một bối cảnh hiện đại giả tưởng, nơi tồn tại các thợ săn. Họ là những người sở hữu kỹ năng chiến đấu đặc biệt và sử dụng nó để chiến đấu với những con quái vật nguy hiểm. Nam chính Sung Jin Woo vốn là một kẻ yếu, tuy nhiên cơ duyên bất ngờ khiến anh có khả năng tăng cường sức mạnh một cách ngoạn mục.

Byeon Woo Seok là sự lựa chọn lý tưởng cho vai nam chính Sung Jin Woo.

Đảm nhận vai nam chính Sung Jin Woo là Byeon Woo Seok. Trong khi đó, Han So Hee vào vai Cha Hae In, thợ săn nữ hạng S duy nhất của Hàn Quốc. Nếu như Byeon Woo Seok chinh phục khán giả một cách mạnh mẽ trong khoảng 3 năm gần đây nhờ các tác phẩm Cô Gái Thế Kỷ 20, Tri Kỷ và Cõng Anh Mà Chạy, thì Han Soo Hee lại được biết như một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.

Thực tế, cô từng cho thấy khả năng đóng phim hành động cực ổn với My Name và lẽ ra sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho Solo Leveling. Dẫu vậy, scandal tình ái cực kỳ ồn ào hồi năm ngoái cùng Ryu Jun Yeol khiến hình ảnh của cô trở nên hoen ố trong mắt công chúng, khi mà Han So Hee bị cho là đã chen chân vào mối quan hệ giữa Ryu Jun Yeol và Hyeri.

Với những gì từng thể hiện ở My Name, Han So Hee đáng ra cũng là cái tên hoàn hảo để thể hiện vai nữ thợ săn Cha Hae In. Tuy nhiên, scandal tình ái cùng Ryu Jun Yeol khiến cô bị nhiều khán giả quay lưng.

Giờ đây, thông tin cô góp mặt trong Solo Leveling đang bị nhiều khán giả phản ứng dữ dội. Thậm chí có những người nói rằng dù rất mê Byeon Woo Seok, thế nhưng cũng sẽ quyết định bỏ phim vì sự hiện diện của mỹ nhân sinh năm 1993.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: