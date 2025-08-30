Thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh bộ phim No Other Choice đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Tác phẩm này có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám, nổi bật nhất là hai ngôi sao hàng đầu Son Ye Jin và Lee Byung Hun.

No Other Choice thuộc thể loại giật gân - chính kịch - hài hước, xoay quanh câu chuyện của nhân vật Man Su (Lee Byung Hun). Man Su có cuộc đời cực kỳ viên mãn với một người vợ hiền, hai cô con gái tài năng, hai chú chó và một căn nhà xinh xắn. Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi Man Su đột ngột bị sa thải khỏi công ty Solar Paper, nơi anh đã dành trọn 25 năm để cống hiến.

Cuộc sống đang yên bình...

Đột ngột thay đổi khi Man Su thất nghiệp

Chẳng bao lâu sau, Man Su chậm trả tiền thế chấp và vợ anh là Mi Ri (Son Ye Jin) nhất quyết đòi rao bán căn nhà. Man Su khao khát có được một vị trí đáng mơ ước tại Moon Paper, nhưng anh biết có những người khác cũng có cùng trình độ như mình. Vì vậy, anh vạch ra một kế hoạch để hạ gục các đối thủ của mình.

Hiện tại, No Other Choice đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Bằng chứng là trên Rotten Tomatoes, bộ phim có điểm cà chua tươi 100%.

Giới chuyên môn nhận xét No Other Choice là một tác phẩm mang đậm phong cách Park Chan Wook, chất lượng nội dung cực kỳ xuất sắc. Không chỉ vậy, trang IndieWire thậm chí còn so sánh No Other Choice với Parasite - siêu phẩm từng đạt những thành công rực rỡ tại Oscar, được coi là tác phẩm giúp nâng tầm vị thế cho điện ảnh Hàn Quốc.

Điểm số tuyệt đối của phim

Về phần khán giả Việt, nhiều người cũng bày tỏ sự mong chờ rất lớn đối với bộ phim. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: