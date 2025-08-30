Mới đây, bộ phim lãng mạn Love Untangled (tựa Việt: Chuyện Tình Tóc Rối) đã chính thức ra mắt khán giả. Tác phẩm này do Shin Eun Soo và Gong Myung đóng chính. Thực tế, đây không phải là những ngôi sao hàng đầu lại màn ảnh Hàn Quốc đương đại, thế nhưng sự dễ thương quá mức của bộ phim đang khiến nó gây sốt trên các nền tảng MXH.

Câu chuyện phim Love Untangled đặt bối cảnh vào năm 1998, xoay quanh cô nàng 19 tuổi tên Park Se Ri (Shin Eun Soo). Cô có một mái tóc rối bẩm sinh và để có thể tỏ tình với nam thần học đường Kim Hyeon (Cha Woo Min), Park Se Ri quyết định duỗi thẳng mái tóc.

Bộ phim Love Untangle có nhiều cảnh quay rất đẹp, mang lại trải nghiệm dễ chịu cho người xem.

Cặp đôi chính được khen rất đẹp đôi, tạo phản ứng hóa học tốt cùng nhau.

Để có thể thành công dinh nam thần về nhà, Park Se Ri đã kết hợp cùng những người bạn của mình và cả anh chàng học sinh mới chuyển trường Han Yun Seok để thực hiện "Chiến dịch tình yêu". Dẫu vậy trên hành trình này, Park Se Ri phát hiện ra mình dần nảy sinh những cảm xúc đặc biệt với Han Yun Seok.

Love Untangled thuộc thể loại lãng mạn - hài hước - tuổi trẻ và xuyên suốt gần 2 tiếng đồng hồ, bộ phim đã thể hiện đúng tinh thần đó, mang đến một câu chuyện cực kỳ dễ thương cho người xem. Các khán giả đã thưởng thức tác phẩm này đều nói rằng nó đem tới trải nghiệm dễ chịu, nam nữ chính có ngoại hình sáng và cũng rất đẹp đôi.

Shin Eun Soo đảm nhận vai nữ chính Park Se Ri.

Gong Myung thể hiện vai nam chính Han Yun Seok.

Kết thúc happy ending của Love Untangled khiến khán giả cảm thấy vô cùng chữa lành.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý về bộ phim Love Untangled: