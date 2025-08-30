Quốc khánh 2/9: “Bộ Tứ Báo Thủ” và loạt phim Việt trăm tỷ hội tụ trên Galaxy Play

Bộ phim thuộc thể loại hài – tâm lý, do Trấn Thành đạo diễn và đồng biên kịch, quy tụ dàn diễn viên đình đám: Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Uyển Ân, Quốc Anh, Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Lê Giang... Câu chuyện xoay quanh bốn con người với số phận và tính cách khác nhau, vô tình bị cuốn vào những biến cố vừa kịch tính vừa hài hước. Bộ phim mang đến nhiều tiếng cười nhưng cũng chất chứa thông điệp về tình thân, tình bạn và lòng nhân ái – những giá trị gần gũi với khán giả Việt.

Với cách kể chuyện giàu cảm xúc, sự kết hợp của yếu tố giải trí và thông điệp nhân văn, Bộ Tứ Báo Thủ không chỉ lập kỷ lục phòng vé mà còn là lựa chọn hoàn hảo để khởi động kỳ nghỉ lễ. Lễ vui hơn khi cả gia đình cùng Galaxy Play thưởng thức phim hài trăm tỷ – niềm vui giải trí trọn vẹn ngay tại nhà.

"Ngôi nhà phim Việt trăm tỷ" – hội tụ trên Galaxy Play

Từ Bố Già (Top 1 doanh thu 2021), Nhà Bà Nữ (Top 1 doanh thu 2023), Mai (Top 1 doanh thu 2024 – kỷ lục cao nhất lịch sử) cho đến những phim ăn khách khác như Nhà Gia Tiên, Chị Dâu, Đèn Âm Hồn, tất cả đều được chiếu trên Galaxy Play. Không chỉ là những bom tấn thương mại, Galaxy Play còn mang đến tác phẩm đậm chất văn hóa - nghệ thuật như Em và Trịnh, Đất Rừng Phương Nam, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, và sắp tới Tử Chiến Trên Không (19/09/2025). Tất cả cùng góp phần xây dựng Galaxy Play trở thành "Ngôi nhà phim Việt trăm tỷ", nơi khán giả có thể thưởng thức từ phim ăn khách đến phim nghệ thuật.

Galaxy Play – thương hiệu Việt đồng hành cùng điện ảnh Việt

Galaxy Play trực thuộc Galaxy Entertainment & Education (GEE), cùng với Galaxy Studio – đơn vị sản xuất, phát hành và đầu tư nhiều dự án điện ảnh Việt đình đám. Mới đây, Galaxy Studio cũng là nhà phát hành Mưa Đỏ – bộ phim lịch sử đang "làm mưa gió" ngoài rạp, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Sự kết nối từ sản xuất, phát hành đến nền tảng xem phim trực tuyến cho thấy Galaxy Play không chỉ là OTT giải trí mà còn là thương hiệu Việt tiên phong đồng hành cùng điện ảnh Việt.

Combo "Tự Do, Hạnh Phúc" – Ưu đãi đặc biệt mừng Quốc khánh

Hưởng ứng tinh thần Quốc khánh 2/9, Galaxy Play giới thiệu combo "Tự Do, Hạnh Phúc": khi đăng ký gói VIP 1 tháng, khán giả sẽ được tặng ngay 01 vé xem phim Mưa Đỏ tại rạp.

Trong không khí tự hào dân tộc, Galaxy Play mong muốn mang đến cho khán giả những giờ phút giải trí ý nghĩa, để tự do tận hưởng phim Việt và hạnh phúc trọn vẹn bên người thân.