Son Ye Jin sau lời tố giả tạo

Ngày 28/8, trên trang Instagram, nữ diễn viên Son Ye Jin chia sẻ hình ảnh rạng rỡ khi cô lần đầu tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice" "Bắt đầu từ hôm nay! Venice thật là thành phố tuyệt đẹp! Chúc bạn ngày tốt lành", Son Ye Jin viết.

Bên cạnh đó, Son Ye Jin còn đăng tải hình ảnh vui vẻ bên nam diễn viên Lee Byung Hun, bạn diễn trong phim No Other Choice , người vừa đẩy cô vào tình huống khó xử.

Son Ye Jin tươi cười bên Lee Byung Hun (phải) dù đàn anh đẩy cô vào tình huống khó khăn.

Cụ thể, trong buổi họp báo quảng bá phim, Lee Byung Hun tiết lộ Son Ye Jin ngoài đời không tương tác, từ chối trả lời các câu hỏi của diễn viên nhí đóng vai con gái của cô. Son Ye Jin giải thích: "Nữ diễn viên nhí tò mò và có nhiều câu hỏi. Nhưng vì tôi có nhiều câu thoại cảm xúc, phải tuân theo chỉ dẫn chi tiết của đạo diễn nên tôi cần sự tập trung". Son Ye Jin vẫn bị khán giả chỉ trích về nhân cách, cáo buộc cô giả tạo, mắc bệnh ngôi sao.

Sau đó, Son Ye Jin liên tục bị đào lại loạt bê bối trong quá khứ. Trong buổi họp báo Ngưỡng cửa cuộc đời , nữ diễn viên trẻ Go Ara khi mới 14 tuổi, gây bất ngờ khi chia sẻ: "Các đạo diễn bảo chị Son Ye Jin giả tạo. Em cũng nghĩ thế". Sau đó, công ty quản lý SM Entertainment phải giải thích do Go Ara không diễn đạt rõ ràng và nữ diễn viên cũng lên tiếng xin lỗi đàn chị.

Trong một chương trình khác mang tên Infinity Challenge (2014), Son Ye Jin chơi trò "camera ẩn" giả vờ mệt mỏi, tỏ thái độ ngôi sao, khiến mọi người lo lắng. Tuy nhiên, sau đó dù biết đây là trò chơi, các nghệ sĩ lại không tỏ ra bất ngờ, nhiều người cho rằng có lẽ đó là tính cách thật của Son Ye Jin.

Không những vậy, mới đây tài khoản Instagram phụ của Son Ye Jin còn bị tấn công, bị xóa bỏ. Tuy nhiên, sau nhiều tin tức không mấy tích cực, Son Ye Jin vẫn tỏ ra bình thản, vui vẻ tham dự Liên hoan phim Venice.

Son Ye Jin chia sẻ hình ảnh tới Venice (Italia) để tham dự Liên hoan phim.

No Other Choice kể về Yoo Man Soo (Lee Byung Hun), làm việc tại công ty giấy trong 25 năm, có vợ (Son Ye Jin) và hai con. Cuộc đời tưởng chừng như hoàn hảo bị đảo lộn khi Man Soo đột ngột bị sa thải. Anh phải đối diện với nguy cơ bị mất nhà, gánh nặng tài chính gia tăng. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 24/9.