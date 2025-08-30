Bức ảnh tai hại khiến Yoona (SNSD) bị 2,7 triệu người tấn công

Chỉ một bức ảnh chụp màn hình từ bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa mà Yoona (SNSD) bất ngờ trở thành tâm điểm công kích của hàng triệu khán giả. Bức ảnh được đăng trên một nền tảng mạng xã hội đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội về diễn xuất của nữ thần tượng.

Dòng chú thích dưới hình ảnh có nội dung: “Yoona trong Ngự Trù Của Bạo Chúa. Khi ngạc nhiên thì nhạt, khi rơi xuống núi cũng nhạt, và ngay cả lúc xuyên không về một dòng thời gian khác thì cũng nhạt. Tôi có cảm giác chỉ mình tôi thấy diễn xuất của cô ấy không đạt tiêu chuẩn, mong mọi người chứng minh tôi sai. Có lẽ Yoona sẽ hợp với phim trinh thám, nhưng với thể loại hài hước thì cô ấy không hợp.”

Bức ảnh phân cảnh xuyên không của nhân vật khiến Yoona bị chê bai

Ngay lập tức, nhiều khán giả dựa vào dòng nhận xét này để tấn công Yoona. Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến chê bai, thậm chí chỉ trích nặng nề nữ idol: “Đóng gì cũng một màu, nên quay về đi hát thôi”, “Yoona mãi mãi chỉ là idol đóng phim, không thể nào thành diễn viên thực thụ”. Không ít bình luận còn đi xa hơn, cho rằng việc cô được giao vai chính chỉ là nhờ danh tiếng của SNSD chứ không phải vì năng lực.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào tổng thể, nhận định này có phần phiến diện. Trong Ngự Trù Của Bạo Chúa, Yoona vào vai Yeon Ji Young, một đầu bếp nổi tiếng toàn cầu, từng giành nhiều giải thưởng danh giá, bất ngờ xuyên không về quá khứ 500 năm trước. Tại nơi xa lạ ấy, cô chạm trán Lee Heon (Lee Chae Min), vị vua bạo ngược, tàn độc nhất trong lịch sử, nổi tiếng là kẻ khát máu nhưng lại cực kỳ sành ăn. Nhờ tài nghệ nấu nướng, Ji Young được tha mạng, thậm chí còn trở thành ngự trù trong cung đình, mở ra chuỗi tình huống dở khóc dở cười.

Chỉ trong hai tập đầu, Yoona đã có nhiều đất diễn, từ cảnh rơi núi, ngỡ ngàng trước bối cảnh xa lạ đến đối diện với bạo chúa khét tiếng. Dù đúng là một vài biểu cảm chưa thực sự bùng nổ, song không thể phủ nhận Yoona vẫn giữ được nhịp diễn ổn định, lột tả phần nào sự bối rối của một con người hiện đại bị ném vào quá khứ khắc nghiệt. Với nhiều fan trung thành, đó là một sự tiến bộ rõ rệt của cô sau loạt vai diễn trước đây.

Trên mạng, ngoài những bình luận chê bai nặng nề, cũng xuất hiện không ít ý kiến bênh vực nữ diễn viên. “Mới 2 tập mà mọi người đã vội kết luận. Tôi thấy Yoona nhập vai khá ổn, nhất là khi thể hiện sự ngang ngược lúc đối diện với vua Lee Heon”, "Phim còn dài, hãy chờ thêm. Diễn xuất của Yoona chưa xuất sắc, nhưng cũng không tệ đến mức bị chỉ trích dữ dội như vậy", "Đừng xem phim bằng thành kiến như thế",... là những bình luận của các khán giả này.

Điều đáng nói là nhiều người xem đã bỏ qua tổng thể mà chỉ tập trung vào một vài cảnh xuyên không để phán xét. Chính sự thiếu công bằng này khiến tranh cãi ngày càng bị đẩy đi xa. Thế nhưng, sự tranh cãi cũng cho thấy mức độ quan tâm cực lớn mà khán giả dành cho Ngự Trù Của Bạo Chúa. Bộ phim vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, Yoona còn nhiều cơ hội để chứng minh năng lực cũng như cho thấy mình hoàn toàn phù hợp với vai diễn này.