Thay vì chìm đắm trong những câu chuyện ngọt ngào, nhiều người lại chọn tìm đến các bộ phim ngôn tình ngược tâm để cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của tình yêu trong ngày Thất Tịch. Từ những mối tình bi kịch xuyên không đến những cuộc chia ly đầy nuối tiếc, những tác phẩm dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải thổn thức và rơi lệ. Nếu là một "tín đồ" của phim Hoa ngữ, bạn đừng nên bỏ qua danh sách những bộ phim ngược tâm đầy cảm xúc này. Chúng sẽ giúp bạn "rửa mặt bằng nước mắt" trong ngày lễ đặc biệt này đấy!

1. Đông Cung

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, Đông Cung là một trong những bộ phim ngược tâm ám ảnh nhất màn ảnh Hoa ngữ. Phim kể về chuyện tình yêu bi ai, đầy nước mắt giữa Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm), nàng công chúa Tây Lương ngây thơ, và Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc), thái tử Trung Nguyên đầy mưu mô.

Ban đầu, Tiểu Phong trao trọn trái tim cho Cố Tiểu Ngũ, một chàng trai bán trà hiền lành mà cô gặp gỡ. Chàng trai ấy sẵn sàng bắt một trăm con đom đóm chỉ để cầu hôn nàng. Nhưng Cố Tiểu Ngũ lại chính là Lý Thừa Ngân tàn nhẫn, lợi dụng tình yêu của Tiểu Phong để tiêu diệt cả gia tộc cô. Đau đớn và hận thù, Tiểu Phong gieo mình xuống sông Vong Xuyên để quên đi tất cả. Giây phút đó, Lý Thừa Ngân bất ngờ hối hận và cũng nhảy xuống theo. Cả hai đều mất đi ký ức về nhau và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng định mệnh nghiệt ngã vẫn tiếp tục đeo bám họ.

Đông Cung đã chứng minh sức hút của một cốt truyện ngược tâm khi tình yêu không thể vượt qua thù hận, để lại những day dứt và ám ảnh khó quên trong lòng khán giả.

2. Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Sương Mù Vây Thành, đã tạo nên một cơn sốt lớn ngay khi lên sóng. Lấy bối cảnh thời Dân quốc đầy loạn lạc, Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ kể về chuyện tình trắc trở giữa Dịch Liên Khải (Hàn Đông Quân) và Tần Tang (Tôn Di). Là tam thiếu gia của Dịch gia, Dịch Liên Khải đã dùng mọi cách để cưới Tần Tang về làm vợ sau khi đem lòng yêu cô từ lâu.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại không như ý muốn. Trái tim Tần Tang vẫn hướng về người cũ, và cô hiểu lầm rằng Dịch Liên Khải lấy mình chỉ vì trách nhiệm gia tộc. Mối quan hệ giữa họ đầy rẫy sự hiểu lầm và tổn thương, đặt ra câu hỏi liệu tình yêu đơn phương của Dịch Liên Khải có thể chiến thắng được những rào cản cảm xúc hay không.

Mặc dù đã biết trước một kết cục buồn, khán giả vẫn không thể ngừng dõi theo và hy vọng vào một cái kết khác cho cặp đôi. Câu chuyện tình yêu ngược tâm của họ khiến người xem đau lòng khi tình cảm vừa chớm nở lại bị chia cắt bởi những hiểu lầm và cãi vã. Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ là một trường hợp đặc biệt, khi sự ngược luyến không làm khán giả quay lưng mà trái lại, càng khiến họ day dứt và ám ảnh hơn.

3. Châu Sinh Như Cố

Châu Sinh Như Cố là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cốt Cách Mỹ Nhân, kể về chuyện tình bi kịch của Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi. Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) là một vị vương gia trẻ tuổi tài ba, lập chí cống hiến cả đời cho quốc gia, còn Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) là tiểu thư danh môn, từ nhỏ đã được chỉ hôn làm Thái tử phi. Thôi Thời Nghi được gửi đến vương phủ học tập từ nhỏ và sớm đem lòng yêu sư phụ của mình là Châu Sinh Thần. Thế nhưng, vì những ràng buộc luân thường đạo lý và lợi ích gia tộc, nàng không thể ở bên người mình yêu.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Châu Sinh Thần bị vu oan tạo phản và chịu tội lăng trì, để lại di ngôn đầy xót xa cho Thôi Thời Nghi. Đau đớn trước cái chết của sư phụ, nàng đã tự vẫn để đi theo người mình yêu. Châu Sinh Như Cố nổi tiếng với cái kết bi thảm không kém gì Đông Cung. Tuy nhiên, đoàn phim đã mang đến một cái kết hạnh phúc ở kiếp sau trong Một Đời Một Kiếp, nơi Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi có thể trọn vẹn bên nhau, khiến khán giả vừa xót xa vừa được an ủi.

4. Hôn Lễ Của Em

Là bản remake của phim điện ảnh Hàn Quốc Ngày Em Đẹp Nhất, Hôn Lễ Của Em đã chinh phục khán giả bởi câu chuyện tình yêu đầy nuối tiếc. Phim xoay quanh mối tình 15 năm của Châu Tiêu Tề (Hứa Quang Hán) và Vưu Vịnh Từ (Trương Nhược Nam). Họ gặp nhau khi còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành để vượt qua những rào cản về ước mơ, sự nghiệp và tiền bạc.

Bộ phim mở đầu bằng cảnh Châu Tiêu Tề lặng lẽ nhìn Vưu Vịnh Từ khoác lên mình chiếc váy cưới và bước vào lễ đường, nhưng không phải để trở thành cô dâu của anh. Hành trình tình yêu 15 năm của họ là chuỗi những lần lỡ nhịp và lựa chọn sai lầm, khiến cả hai phải chia xa trong im lặng.

Điều khiến người xem đau lòng nhất là phim không cần đến người thứ ba hay mâu thuẫn căng thẳng, mà chỉ dùng sự tàn nhẫn của thời gian để đẩy họ ra xa nhau. Diễn xuất chân thật của Hứa Quang Hán và Trương Nhược Nam đã chạm đến trái tim khán giả, biến mỗi cảnh phim trở thành một nỗi tiếc nuối khó quên. Hôn Lễ Của Em chính là lời khẳng định cho câu nói "Không sợ yêu sai người, chỉ sợ gặp nhau không đúng thời điểm".

5. Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm là một trong những bộ phim ngược tâm kinh điển của Trung Quốc. Phim kể về Trương Hiểu, một cô gái hiện đại xuyên không về thời nhà Thanh, trở thành Mã Nhĩ Thái Nhược Hy (Lưu Thi Thi). Với tính cách lạc quan và hiện đại, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các vị hoàng tử.

Ban đầu, Nhược Hy rung động trước sự dịu dàng của Bát A Ca (Trịnh Gia Dĩnh), nhưng cuối cùng, cô lại vướng vào một mối tình đầy đau khổ với Tứ A Ca (Ngô Kỳ Long) lạnh lùng. Cuộc chiến "cửu long đoạt đích" khốc liệt đã đẩy các vị huynh đệ vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, khiến mối quan hệ giữa Nhược Hy và các hoàng tử trở nên phức tạp.

Khi tình yêu với Tứ A Ca đang sâu đậm nhất, Nhược Hy lại lâm bệnh nặng và qua đời, trở về với thân phận Trương Hiểu ở hiện đại. Cái kết bi thương nhưng đầy day dứt này đã khiến khán giả không khỏi tiếc nuối và xúc động cho một tình yêu vượt thời gian.