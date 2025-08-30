Những ngày này trên mạng xã hội Việt ngập tràn những thông tin, hình ảnh hướng về đại lễ 2/9. Người trẻ liên tục bắt trend, tham gia các hoạt động yêu nước. Ngay cả các sản phẩm phim ảnh, âm nhạc cũng mang đậm tinh thần dân tộc.

Giữa thời điểm "nhà nhà yêu nước", một đoạn clip trong bộ phim Không Thời Gian được VTV đăng tải lại là lập tức trở nên viral, hút hơn 1 triệu view chỉ sau vài tiếng. Đoạn clip này dẫn lại phân cảnh được cho là đắt giá nhất trong bộ phim. Cụ thể phân cảnh này lấy bối cảnh sau giải phóng, Cường (Việt Hoàng) trở lại bệnh xá T1 với hy vọng tìm được thông tin gì về Hồi (Trang Emma) - người mà anh yêu nhưng phải chia xa do chiến tranh. Tới đây, bệnh xá đã không còn, người duy nhất xuất hiện là một chiến sĩ được canh nhiệm vụ canh kho muối (bệnh xá đã trở thành kho trữ muối). Hóa ra người chiến sĩ này đã ở khi muối suốt nhiều năm qua, sinh tồn bằng cách ăn thịt chuột, không hề biết chiến tranh đã kết thúc. Khi nghe Cường nói hòa bình rồi, thống nhất rồi, người lính này mới chết lặng hỏi lại: "Hòa bình rồi à, thống nhất rồi à?", biểu cảm vừa sửng sốt vừa hạnh phúc.

Cảnh phim đắt giá nhất Không Thời Gian

2 câu thoại trong 5 giây ngắn ngủi được nhà đài trích lại đã lập tức viral vì nó quá phù hợp với bầu không khí của hòa bình, thống nhất, tự do của Việt Nam những ngày này. Dưới phần bình luận của đoạn clip hút hơn triệu view, cư dân mạng người nức nở tự hòa, người lại lũ lượt xin tên phim.

Phải nói thêm đây chính là Không Thời Gian, bộ phim Việt giờ vàng ra mắt vào cuối 2024, đầu 2025. Phim lấy bối cảnh song song giữa quá khứ và hiện tại, giữa những ngày tháng Việt Nam chìm trong chiến tranh bom đạn với thời bình. Ở bối cảnh hiện tại, phim xoay quanh câu chuyện của Trung tá Lê Nguyên Đại và đồng đội. Họ là những người lính thời bình mang trong mình tình yêu nước, lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm cao, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Đó là những con người không chùn bước trước hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của người dân trước thiên tai, dịch bệnh. Ngược dòng về quá khứ, phim xoay quanh câu chuyện trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại Trạm quân y T1, chứng kiến những hình ảnh đầy bi tráng của người lính trong chiến tranh, các y, bác sĩ chiến đấu ngày đêm để giành giật sự sống cho đồng đội giữa bom đạn.