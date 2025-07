Han So Hee xoay fan quá trời, một lỗi nhỏ để lộ tình trạng dạo này

"Xohee Loved Ones" world tour được công bố sẽ đi qua 11 thành phố với điểm đến thứ nhất được lựa chọn là Bangkok (Thái Lan) - sự kiện được tổ chức vào tối ngày 12/7 mới đây.

Có ngoại hình cân trọn được cả 2 màu sắc cá tính và dịu dàng, Han So Hee từng nhiều lần gây sốt khi xuất hiện tại các sự kiện, tuần lễ thời trang quốc tế, trong đó có những khoảnh khắc giao lưu tương tác cùng fan đã trở thành dấu ấn "để đời". Vậy nên phong cách mà Han So Hee lựa chọn cho fan meeting lần đầu tiên cũng là ẩn số thú vị trước giờ G. Sau cùng, cả 2 sắc thái chính là đáp án mà Han So Hee dành tặng các khán giả Thái Lan, mở đầu bằng chiếc đầm trễ vai màu đỏ.

Han So Hee trong màn chào sân khiến khán giả vỡ oà (Nguồn X).

Nữ diễn viên chứng minh sức hút "nàng thơ xứ Hàn" với visual ngọt ngào làm người hâm mộ tan chảy. Tuy nhiên, đây lại là lỗi vô tình, khi thiết kế váy ôm phần tay và xòe nhẹ từ eo xuống lại vô tình để lộ thân hình mảnh mai, quá đỗi khẳng khiu của Han So Hee dạo này.

Chiếc mini dress trễ vai khiến Han So Hee trông khá gầy guộc.

Người đẹp trung thành với kiểu tóc đen dài suôn thẳng, chẻ ngôi giữa tôn lên gương mặt sắc nét không góc chết. Han So Hee dù chỉ ngồi yên một chỗ hay fan service bằng những cái vẫy tay, nụ cười mỉm nhẹ cũng đủ làm người hâm mộ "tan chảy".

Làn da trắng tương phản với tóc đen và váy đỏ giúp mỹ nhân xứ Hàn bừng sáng tự nhiên.

Tiếp đến, Han So Hee gây bất ngờ khi chiêu đãi người hâm mộ màn vũ đạo cực quyến rũ. Nữ diễn viên diện quần cargo ống rộng, áo tank top layering, vẫn là tone màu đỏ nhưng khác với vẻ mong manh ban nãy, người đẹp trở lại với hình tượng cá tính đặc trưng của mình. Netizen nhận xét trong khoảnh khắc này cô đã mang "era" của idol Kpop lên sân khấu chiêu đãi các fan.

Không còn là diễn viên Han So Hee, người đẹp sinh năm 1994 thể hiện khía cạnh mà khán giả luôn muốn được nhìn thấy ở cô trong vai trò thần tượng (Nguồn X).

Trước đó 1 ngày, hình ảnh Han So Hee khởi hành từ sân bay quốc tế ở Hàn Quốc được chia sẻ khắp MXH. Thời trang sân bay của nữ diễn viên Nevertheless luôn là màu sắc rất riêng không thể trộn lẫn. Trong bộ cánh all-black của Charles & Keith và trang sức Boucheron - cô đại sứ nổi bật, đầy khí chất.