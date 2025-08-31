Bật mí ý nghĩa chiếc khăn rằn trong phim Mưa Đỏ

Bên cạnh những trận chiến đấu ác liệt nơi Thành cổ bên dòng sông Thạch Hãn, phim Mưa Đỏ còn cuốn hút khán giả bởi nhiều hình ảnh ẩn dụ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại giàu ý nghĩa và đậm chất điện ảnh. Từ chú chim nhỏ giữa chiến trường của Tú, màu hoa khác biệt mà hai bà mẹ thả trên dòng sông, chiếc kẹp tóc của Hồng, những cơn mưa giữa các trận đánh... Trong đó, hình ảnh chiếc khăn rằn trải dài xuyên suốt và mang ý nghĩa đặc biệt.

Cảnh hành động với đạo cụ là chiếc khăn rằn của hai diễn viên.

Mưa đỏ không chỉ là bộ phim về 81 ngày đêm khốc liệt của Thành cổ Quảng Trị, mà còn là bản anh hùng ca về tình yêu và sự hòa hợp dân tộc. Chiếc khăn rằn là một biểu tượng giản dị nhưng bất diệt: nối giữa quá khứ bi thương và khát vọng hòa bình hôm nay.

Với Cường - sinh viên miền Bắc xếp bút nghiên lên đường chiến đấu - thì chiếc khăn trở thành bùa hộ mệnh, sợi chỉ đỏ ràng buộc anh với hậu phương, với tình yêu và lý tưởng. Trong từng trận đánh, khăn buộc chặt trên tay anh như mảnh tình riêng hòa vào cuộc chiến, nhắc nhớ rằng sau lưng những người lính luôn là một quê hương chờ ngày hòa bình. Sau cùng, chiếc khăn trở thành vũ khí của anh trong trận chiến sinh tử. Trước khi mất, Cường vẫn nắm chặt khăn như trong tay như khẳng định trong lòng vẫn luôn giữ lời hẹn ước còn dang dở với Hồng là đưa cô về Bắc gặp mẹ anh. Ngoài ra, chiếc khăn tạo thành hình chữ S bị đứt đôi như nỗi đau dải đất quê hương bị chia cắt bởi chiến tranh cũng tạo nhiều sự suy ngẫm cho khán giả khi xem phim.

Hình ảnh biểu tượng gây xúc động được nhiều khán giả chia sẻ sau khi xem phim.

"Chiếc khăn rằn là biểu tượng của tình yêu. Người mẹ trước khi rời khỏi cuộc chạy loạn đã trao khăn cho Hồng. rồi cô trao lại cho Cường như một tín vật tình yêu. Cuối cùng trong trận chiến sinh tử thì chiếc khăn lại trở thành vũ khí để Cường chiến đấu. Tôi muốn dùng hình ảnh chiếc khăn như biểu tượng của tình thương vừa là tín vật đôi lứa. Đồng thời khăn rằn cũng có thông điệp nhân văn là tình yêu sẽ cứu rỗi tất cả mọi người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau", NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ thêm.

Nhân vật Cường luôn buộc khăn rằn được người thương tặng trên tay khi chiến đấu.

Nếu xét ở góc độ võ thuật điện ảnh thì cảnh hành động với chiếc khăn của hai diễn viên ở cuối phim cũng tạo hiệu ứng thị giác tốt. Đó là một trận chiến tay đôi của Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) và Quang (Steven Nguyễn đóng) sau nhiều ngày liên tục giáp mặt và giằng co từng chút một trên chiến trường khói lửa. Hai diễn viên tiết lộ, đạo cụ này được chuẩn bị rất kỹ: mỗi lần khăn bị xé, tổ đạo cụ lập tức khâu lại để tiếp tục sử dụng.

Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng trên phim trường.

Trong phim, ngoài trận chiến tay đôi ấn tượng cuối phim, cả hai còn có nhiều phân cảnh hành động khác. Để mang lại những khung hình chân thực, hai diễn viên đã dành nhiều tháng tập luyện, đồng hành cùng nhau qua vô số lần quay đầy thử thách. "Những cảnh đánh nhau giữa tôi và anh Steven quay suốt gần một tháng, từ bờ sông cho tới bờ tường thành cổ. Có khi tụi tôi còn 'vần nhau' nhiều hơn cả thời gian gọi điện thoại về trò chuyện cùng gia đình", Đỗ Nhật Hoàng tiết lộ. Nhờ tinh thần làm việc hết mình mà các cảnh quay vừa chân thực vừa khắc họa rõ sự giằng xé giữa hai người lính ở hai chiến tuyến.

Đỗ Nhật Hoàng tâm sự từ sau khi đóng phim Ngày xưa có một chuyện tình, anh đã mong muốn có cơ hội được thử sức ở dạng vai mới mẻ hơn, đặc biệt là hành động. Vì thế, khi được nhận vai Cường trong phim, nam diễn viên đã tự thực hiện 99% cảnh động, chỉ trừ một cú ngã nguy hiểm từ mái nhà. Bởi vì đoàn phim muốn đảm bảo an toàn cho nam diễn viên chính. Chia sẻ của Hoàng cho thấy tinh thần vừa háo hức với thử thách, vừa trân trọng cơ hội được rèn luyện trong một bộ phim điện ảnh lịch sử của diễn viên trẻ. Nam diễn viên cũng kể về những sự cố hậu trường: "Có lần tôi cầm vật thể nhọn khứa vào người anh Steven, không ngờ miếng bảo hộ bị trượt, tạo nên tình huống dở khóc dở cười. May mắn là anh chỉ bị xây xước nhẹ".

Steven Nguyễn đảm nhận vai Quang trong phim.

Về phía Steven Nguyễn, anh cho biết thêm: "Hoàng rất nhiệt tình, dẻo dai, quay mười mấy lần một cú đá song phi liên tục mà không mệt. Dù tôi thấy cảnh đó đã đạt rồi nhưng Hoàng vẫn không ưng ý, xin đạo diễn cho thực hiện lại." Steven thừa nhận, dù đã có nhiều kinh nghiệm đóng các hành động, anh vẫn bất ngờ trước sự bền bỉ và tinh thần máu lửa của đàn em.

Những trải nghiệm của Nhật Hoàng và Steven không chỉ cho thấy nỗ lực cá nhân, mà còn phản ánh tinh thần chung của đoàn phim Mưa đỏ luôn lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ để tái hiện lịch sử với chiều sâu nhân văn và tính chân thực cao nhất.