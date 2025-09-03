Mới đây, Lý Lan Địch đã khiến khán giả được một phen "sốc visual" trước nhan sắc đẹp tuyệt vời của cô nàng trong tư liệu đóng máy bộ phim chính kịch Khách Thập Cổ Thành. Trong loạt ảnh đang được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình, mỹ nhân sinh năm 1999 mang tới vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, khiến ai nhìn vào cũng thấy vô cùng dễ chịu.

Lý Lan Địch trong phim Khách Thập Cổ Thành.

Không chỉ vậy, ở một số cảnh khóc được hé lộ, Lý Lan Địch khiến cho ngay cả những người lần đầu biết về bộ phim cũng phải thấy rung động sâu sắc, chỉ muốn được lao vào dỗ dành nhân vật, đồng thời mong chờ tác phẩm mới của cô nàng hơn bao giờ hết.

Những cảnh khóc của cô trong phim mang một vẻ đẹp đặc biệt, được khán giả khen ngợi.

Một vài bình luận của netizen về nhan sắc của Lý Lan Địch ở phim Khách Thập Cổ Thành:

- Thích em ấy ghê, diễn xuất tốt, nhan sắc vừa xinh vừa dịu, nụ cười siêu dễ thương. Mong em ngày một toả sáng. - Mấy bồ ơi tui hỏi thiệt tại tui cũng muốn đẹp lên á, cổ đẹp lên vậy là nhờ gầy đi hay vì đổi cách trang điểm vậy mọi người? Tui cũng muốn học theo, huhu. - Thể loại thì không phải gu nhưng quay xinh quá chừng. Phim cũng ngắn nên chắc chắn sẽ xem thử. Eo ôi, đẻ khéo quá, xinh ơi là xinh. - Bé đang diễn khóc thui mà thương quá trời.

Nói thêm về Khách Thập Cổ Thành, đây là một bộ phim lấy bối cảnh tại Khách Thập (Kashgar), một thành phố cổ ở Tân Cương, xoay quanh câu chuyện về 3 người chị em gái của một gia đình. Họ đều phải trải qua những biến cố, nhưng rồi từng bước trưởng thành, càng hiểu thêm giá trị của tình yêu, tình thân, bản sắc thông qua "chất xúc tác" là dự án phục dựng cổ trấn có lịch sử lâu đời.

Trong phim, Lý Lan Địch đảm nhận vai Hạ Tư, cô chị cả mang theo những hoài bão, khát vọng tới chốn thành thị để biến ước mơ trở thành kiến trúc sư trở thành sự thật. Dẫu vậy, những sóng gió cuộc đời khiến cô hiểu rằng cuộc đời không mang màu hồng. Hạ Tư trở lại cổ trấn nơi mình lớn lên, sau đó nhận nhiệm vụ thiết kế cải tạo chính mảnh đất quê hương mình. Trong quá trình này, Hạ Tư phải hợp tác cùng với người đàn ông khi xưa từng khiến cô say lòng.

Ngắm thêm những hình ảnh đẹp của Lý Lan Địch với dự án phim Khách Thập Cổ Thành: