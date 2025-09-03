Ngay sau khi Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời vừa khép lại, khán giả truyền hình tiếp tục được chờ đón một dự án mới mang tên Cách Em 1 Milimet. Bộ phim do cặp đạo diễn Phạm Gia Phương - Trần Trọng Khôi cầm trịch, cũng chính là bộ đôi từng gây bão với Độc Đạo trên sóng năm ngoái. Ngay từ tên phim, tác phẩm này đã khiến khán giả cảm thấy thích thú, như thể được "giải ngấy" sau loạt phim Việt giờ vàng với công thức đặt tên chung toàn hoa với nắng và các hiện tượng thời tiết khác.

Nội dung Cách Em 1 Milimet đưa khán giả trở về tuổi thơ của nhóm bạn nhỏ ở làng Mây. Ở đó có Tú - cô bé tinh nghịch, yêu sự công bằng, luôn bảo vệ "đại bản doanh" do mình lập nên. Bên cạnh Tú là Bách ngoan ngoãn, học giỏi; Thư "ống bơ" nổi bật với khả năng tính toán; Biên - cậu bé mồ côi giàu tình cảm và khéo tay; Đức nghịch ngợm luôn đi theo Tú như chiếc bóng; và Quyên - chị gái của Đức, một cô bé xinh xắn, yếu đuối vì bệnh tim bẩm sinh, được cả nhóm bảo vệ. Thông qua trailer, khán giả được thấy những trò nghịch ngợm rực rỡ, những khoảnh khắc đáng yêu đã tạo nên ký ức đáng nhớ cho nhóm trẻ làng Mây. Thậm chí, giữa họ còn hình thành những mối tình tuổi học trò ngây ngô khi Đức luôn theo sau Tú, còn Tú lại một mực khẳng định lớn lên sẽ lấy Bách làm chồng.

Thế nhưng biến cố bất ngờ xảy ra khiến nhóm trẻ buộc phải xa nhau, để lại một bí mật bị chôn giấu trong ký ức mỗi người. Hơn hai mươi năm sau, khi trưởng thành và hội ngộ trở lại, ký ức năm xưa cùng những bí mật ấy dần được vén màn.

Điểm đặc biệt khiến Cách Em 1 Milimet trở nên đáng mong chờ chính là dàn cast trưởng thành sẽ hóa thân thành những "thủ lĩnh nhí" ngày nào. Khán giả sẽ được gặp lại Huyền Lizzie sau hơn một năm vắng bóng kể từ Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Hà Việt Dũngm gương mặt từng gây ấn tượng mạnh trong Độc Đạo cũng tiếp tục đồng hành cùng bộ đôi đạo diễn quen thuộc. Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu và đặc biệt là Hoàng Long - nam diễn viên đang phủ sóng mạnh mẽ với Mưa Đỏ ngoài rạp đều góp mặt. Sự quy tụ của dàn diễn viên trưởng thành vừa quen thuộc vừa được yêu mến hứa hẹn mang đến một câu chuyện nhiều cảm xúc, chạm vào ký ức tuổi thơ của không ít khán giả.

Điều thú vị là trong trailer đầu tiên, tuyến nhân vật trưởng thành vẫn chưa xuất hiện. Chỉ những hình ảnh tuổi thơ của nhóm bạn làng Mây được hé lộ. Thế nhưng, chính sự bí ẩn này lại khiến khán giả càng thêm tò mò, mong chờ tạo hình của dàn diễn viên trưởng thành.

Huyền Lizzie

Huỳnh Anh

Trọng Lân

Kể từ sau Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 cách đây gần hai thập kỷ, hiếm có bộ phim truyền hình Việt nào khai thác tuyến nhân vật chính là những đứa trẻ, rồi mở rộng sang hành trình trưởng thành nhiều biến động. Chính vì thế, Cách Em 1 Milimet được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn mới của VFC sau hàng loạt những phim tâm lý gia đình, đầy drama khiến người xem mệt mỏi.