Ngự Trù Của Bạo Chúa mới đây đã lên sóng tập 4 và tạo nên kỷ lục chưa từng có khi rating realtime tăng 134% chỉ trong vòng 1 tiếng phát sóng. Cụ thể, phút đầu lên sóng đạt mức 15,88%, nhưng đến những phút cuối rating realtime vọt lên 21,37%. Nguyên nhân chính đến từ cảnh hôn bất ngờ của cặp đôi chính, một tình tiết bùng nổ khiến khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế đứng ngồi không yên. Không chỉ gây sốc vì cú tăng trưởng thần tốc, bộ phim còn lập tức leo thẳng vào top trending tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á, chứng minh sức hút khó cưỡng từ màn kết hợp của Im Yoona và Lee Chae Min.

Rating realtime cán mốc 21,37% vào lúc 22h38 đến hết phim

Ở tập 4 phát sóng tối 31/8, khán giả càng được thưởng thức một màn cao trào cảm xúc khác. Nhân vật Yeon Ji Yeong (Yoona) đã giành chiến thắng trong cuộc thi chọn Đại Lãnh Trù - vị trí đầu bếp cao nhất trong cung đình. Bằng cách khéo léo tái hiện “hương vị thanh mát của ký ức”, cô đã khiến Thái hậu (Seo Yi Sook) cảm động và thay đổi quyết định. Từ đó, Ji Yeong chính thức trở thành Đại Lãnh Trù và dọn lên món mì pasta tương miso đặc biệt, giúp xoa dịu cơn giận dữ của bạo quân Lee Heon (Lee Chae Min).

Hình ảnh trong tập 4

Đỉnh điểm cảm xúc đến vào buổi tối hôm đó, khi Ji Yeong mang rượu dâng vua. Trong cơn say, Lee Heon bật khóc rồi bất ngờ hôn Ji Yeong, nụ hôn khiến không chỉ nhân vật choáng váng mà cả khán giả cũng ngỡ ngàng. Ở đoạn cuối tập, hình ảnh Ji Yeong mất ngủ vì nụ hôn ấy, trong khi Lee Heon lại hoàn toàn không nhớ gì, càng khiến tình huống trở nên dở khóc dở cười. Đặc biệt, cảnh nữ chính xé khô cá tuyết để xả giận đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả sau một loạt tình tiết căng thẳng.

Cảnh hôn giúp rating realtime vượt ngưỡng 20%

Dù chỉ mới phát sóng, Ngự Trù Của Bạo Chúa đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ. Với kịch bản hấp dẫn, nhịp phim nhanh, cộng thêm những tình tiết lãng mạn, hài hước xen kẽ chính trị, cung đấu, tác phẩm được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên nhiều cú bùng nổ rating trong thời gian tới.

Nếu nói đến sức hút khiến rating tăng mạnh mẽ, chắc chắn phải nhắc tới chemistry giữa Yoona và Lee Chae Min. Dù chênh lệch tận 10 tuổi, cả hai lại mang đến cảm giác hợp nhau đến lạ, thậm chí khiến khán giả quên mất sự chênh lệch tuổi tác. Yoona với nét đẹp thanh thoát, khí chất nền nã, khi sánh đôi cùng Lee Chae Min, mỹ nam thế hệ mới sở hữu gương mặt điển trai và thần thái mạnh mẽ đã tạo nên khung hình chuẩn đôi trai tài gái sắc. Nhiều bình luận còn khẳng định đây là “cặp đôi visual số một phim Hàn năm nay”, khi cả hai đều sở hữu thần sắc nổi bật, ánh mắt bùng nổ cảm xúc và sự hòa hợp khó tin.

Visual đẳng cấp của cặp đôi

Điều đặc biệt là sự kết hợp này không hề tạo cảm giác chị em gượng ép thường thấy trong nhiều cặp đôi lệch tuổi khác của màn ảnh Hàn. Trái lại, Yoona và Lee Chae Min khiến khán giả tin tưởng vào mối quan hệ nhân vật, cảm nhận rõ những rung động vừa chớm nở, vừa lạ lẫm mà lại mãnh liệt. Chính sự tự nhiên ấy đã khiến chemistry của cả hai trở thành điểm nhấn, thậm chí là yếu tố hút khán giả mạnh nhất của Ngự Trù Của Bạo Chúa.