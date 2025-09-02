Trong làng giải trí Hoa ngữ, tạo hình cổ trang vốn luôn là "đất diễn" giúp các nữ diễn viên khoe trọn nhan sắc. Mới đây, netizen xôn xao khi cùng một kiểu trang phục lấy cảm hứng từ thời Đường được tái hiện qua ba gương mặt nổi tiếng: Mạnh Tử Nghĩa - nàng "mỹ nữ ngọt ngào", Lưu Diệc Phi - "thần tiên tỷ tỷ" huyền thoại và Dương Tử - nữ diễn viên thực lực gây nhiều tranh cãi màn ảnh. Cả ba cùng hóa thân trong phong cách váy áo phồn hoa, búi tóc cầu kỳ, trang điểm cổ điển, nhưng mỗi người lại toát lên một khí chất khác biệt. Điều này khiến cộng đồng mạng rần rần đặt câu hỏi: Rốt cuộc ai mới là "đệ nhất mỹ nhân thời Đường" trên màn ảnh?

Mạnh Tử Nghĩa - ngọt ngào và nhẹ nhàng như thiếu nữ

Mạnh Tử Nghĩa vốn quen thuộc với hình ảnh thanh thuần, trẻ trung. Khi khoác lên mình trang phục thời Đường, cô gây bất ngờ với nét đẹp nhu mì, uyển chuyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, cùng cách trang điểm tươi tắn giúp nữ diễn viên toát lên khí chất nhẹ nhàng, khác biệt hẳn với sự kiêu sa thường thấy trong phong cách cổ trang. Khán giả nhận xét, Mạnh Tử Nghĩa hợp với hình ảnh "thiếu nữ nhà quan" hoặc "tiểu thư con nhà quyền quý" - thanh tao nhưng vẫn giữ nét gần gũi, dễ gây thiện cảm.

Trong buổi khai máy của phim Thượng Công Chúa mới đây, tạo hình thứ nhất của Mạnh Tử Nghĩa đã xuất hiện. Mặc dù không ít người mê mẩn với nhan sắc kiều diễm của Mạnh tỷ nhưng cũng có người cho rằng tạo hình này khiến mỹ nhân sinh năm 1995 có phần "dừ".

Lưu Diệc Phi - khí chất thần tiên khó ai bì kịp

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, khán giả lập tức nhớ đến danh xưng "thần tiên tỷ tỷ". Trong tạo hình thời Đường, vẻ đẹp của cô một lần nữa khiến dân mạng trầm trồ. Vầng trán thanh tú, đôi mắt thoáng buồn và thần thái cao ngạo giúp Lưu Diệc Phi tái hiện hình ảnh mỹ nhân hoàng gia vô cùng thuyết phục.

Không ít người bình luận rằng: "Chỉ có Lưu Diệc Phi mới đủ khí chất để cân được phong cách xa hoa của thời Đường", "Mỹ nhân thời Đường chuộng nét đầy đặn, so với 3 người thì Diệc Phi vẫn hợp nhất",... Sự thanh khiết pha lẫn cao sang khiến nữ diễn viên như bước ra từ một bức tranh cổ, trở thành chuẩn mực nhan sắc khó thay thế.

Dương Tử - trẻ trung, lanh lợi và đầy sức sống

Nếu Mạnh Tử Nghĩa ngọt ngào, Lưu Diệc Phi thần tiên, thì Dương Tử lại mang đến sắc thái tươi mới, đầy sức sống. Tạo hình thời Đường giúp cô khoe lợi thế khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ, toát lên sự đáng yêu. Khán giả cho rằng, Dương Tử mang vẻ đẹp gần gũi, gợi nhớ đến hình ảnh các tiểu thư thông minh, lanh lợi trong những bộ phim cổ trang hài hước, lãng mạn. Chính năng lượng tích cực này giúp cô khác biệt, dễ dàng chinh phục người xem trẻ tuổi.

Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng cho rằng so với 2 mỹ nhân trên thì Dương Tử thua hẳn về độ hợp tạo hình thời Đường.

Netizen tranh cãi: Mỗi người một vẻ, ai mới là "chuẩn" mỹ nhân thời Đường?

Ngay khi hình ảnh tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa trong phim Thượng Công Chúa được đăng tải, cộng đồng mạng đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận. Một bộ phận cho rằng Lưu Diệc Phi không ai vượt qua nổi về thần thái. Người khác lại nghiêng về Dương Tử vì sự trẻ trung, trong khi fan của Mạnh Tử Nghĩa khẳng định nhan sắc dịu dàng mới là "đúng chất" thời Đường. Trên Weibo, nhiều bình luận thu hút hàng nghìn lượt thích:

- "Khí chất hoàng tộc thì chỉ có Lưu Diệc Phi mới làm được" - "Dương Tử trẻ trung, đáng yêu, nhìn vào là thấy gần gũi" - "Mạnh Tử Nghĩa hợp với nét đẹp cổ điển, nhìn rất hiền hòa"

Ba mỹ nhân Cbiz khi cùng diện tạo hình thời Đường đã tạo nên một "bữa tiệc thị giác" cho khán giả. Mỗi người một phong thái, một nét đẹp riêng, khó có thể phân định ai hơn ai. Có lẽ, chính sự đa dạng này đã làm nên sức hấp dẫn của dòng phim cổ trang Hoa ngữ, nơi mỗi gương mặt nữ diễn viên đều có thể biến hóa thành "mỹ nhân thời Đường" theo cách riêng của mình.