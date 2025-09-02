Đây là danh sách 10 phim cổ trang cung đấu Trung Quốc đã đi vào huyền thoại, nơi quyền lực được đổi bằng nước mắt, máu và cả những mối tình khắc cốt ghi tâm. Hãy cùng nhìn lại những tác phẩm đã làm chao đảo màn ảnh nhỏ suốt nhiều năm qua.

10. Cung Tâm Kế

Là một trong những bộ phim cung đấu nổi bật của TVB, Cung Tâm Kế kể về cuộc sống khắc nghiệt trong cung cấm, nơi quyền lực và vinh hoa phú quý là mục tiêu sống còn. Phim đặc biệt tập trung vào những cuộc đấu đá gay cấn tại Thượng Cung Cục - cơ quan phụ trách trang phục và vật dụng trong cung. Câu chuyện xoay quanh hai cung nữ là Lưu Tam Hảo (do Xa Thi Mạn đóng) và Diêu Kim Linh (do Dương Di đóng), từ hai chị em thân thiết dần rẽ theo hai con đường đối lập. Lưu Tam Hảo chọn cách sống thiện lương, luôn "nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện" và từng bước thăng tiến nhờ sự tử tế. Diêu Kim Linh vì không cam chịu thân phận thấp kém đã bất chấp mọi thủ đoạn, giẫm đạp lên người khác để trở thành Lệ phi. Cuối cùng, cuộc đối đầu giữa hai người bạn thân trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng. Bộ phim đã khắc họa một cách chân thực sự cạnh tranh, mưu kế và những mất mát trong các mối quan hệ trong cung cấm.

9. Mỹ Nhân Tâm Kế

Mỹ Nhân Tâm Kế được chuyển thể từ tiểu thuyết Vị Ương·Trầm Phù của Sát Na Khuynh Thành, là một bộ phim cổ trang cung đình với sự tham gia của Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Vương Lệ Khôn và Hà Thịnh Minh. Câu chuyện kể về hậu cung nhà Hán đầy mê hoặc, nơi sau những tấm màn trướng, các mỹ nhân mưu mô, đấu trí đấu dũng. Trong Mỹ Nhân Tâm Kế, từ vị trí Hoàng hậu đến Thái hậu, nhân vật chính do Lâm Tâm Như thể hiện đã sử dụng trí tuệ để hóa giải khủng hoảng và góp phần dẫn dắt thời kỳ “Văn Cảnh chi trị” của Tây Hán. Cốt truyện kết hợp yếu tố cung đấu và chính trị, sinh động khắc họa mối quan hệ phức tạp trong cung đình thời bấy giờ. Độ sâu và tính đa tầng của phim khiến khán giả mê mẩn, từ đó nhận được đánh giá cao.

8. Thiên Thịnh Trường Ca

Thiên Thịnh Trường Ca (tên cũ: Hoàng Quyền) là bộ phim cổ trang với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Trần Khôn, Nghê Ni, Triệu Lập Tân, Vương Âu và Bạch Kính Đình. Lấy bối cảnh năm Thiên Thịnh thứ 13, phim kể về cuộc đời đầy bi kịch của Phượng Tri Vi (do Nghê Ni thủ vai), một công chúa tiền triều. Vì là con nuôi, Tri Vi phải chịu đựng sự phân biệt đối xử và bị hãm hại, buộc phải cải trang thành nam nhi để sinh tồn. Trong quá trình đó, cô kết giao với Cố Nam Y và Thuần Vu Mãnh. Tuy nhiên, thân phận thật của cô sớm bị bại lộ, đẩy Tri Vi vào tình thế khó khăn. Đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu và trách mạng với thiên hạ, cô buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

7. Hiếu Trang Bí Sử

Hiếu Trang Bí Sử là bộ phim đầu tiên trong series "bí sử" nổi tiếng của đạo diễn Vưu Tiểu Cương, ra mắt vào năm 2002. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của Đại Ngọc Nhi (do Ninh Tịnh thủ vai) và mối tình tay ba phức tạp giữa cô với Đa Nhĩ Cổn (Mã Cảnh Đào) và Hoàng Thái Cực (Lưu Đức Khải). Bên cạnh câu chuyện tình cảm, phim còn khắc họa những màn tranh sủng và âm mưu quyền lực gay cấn trong hậu cung, thu hút khán giả. Dù có nhiều tác phẩm khác cùng khai thác về cuộc đời Hiếu Trang Thái hậu, nhưng Hiếu Trang Bí Sử vẫn được đánh giá cao hơn hẳn về cả kịch bản lẫn diễn xuất. Phim đã giành giải Phim truyền hình dài tập xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc lần thứ 21. Ninh Tịnh cũng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Đại Ngọc Nhi.

6. Đại Minh Cung Từ

Đại Minh Cung Từ là một bộ phim cổ trang đặc biệt, ra mắt năm 2000, được đạo diễn Lý Thiếu Hồng thổi hồn bằng phong cách thẩm mỹ và trí tưởng tượng độc đáo về triều đại nhà Đường. Phim không đi theo lối chính sử khô khan hay hư cấu hoàn toàn mà tạo nên một không gian nghệ thuật đầy chất thơ, lãng mạn, nhưng cũng không kém phần "quỷ khí âm u" để thể hiện nỗi sợ hãi và ảo tưởng của con người. Vai diễn Thái Bình thời trẻ do Châu Tấn đảm nhận đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cô đã thành công khắc họa một Thái Bình trong sáng, vô lo, khiến người xem càng thêm tiếc nuối khi chứng kiến nhân vật này dần bị cuốn vào vòng xoáy cung đấu. Vai diễn này đã mang về cho Châu Tấn giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 18.

5. Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm là một trong những bộ phim xuyên không đầu tiên, với sự tham gia của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long. Câu chuyện kể về cô gái hiện đại Trương Hiểu xuyên không về thời nhà Thanh, trở thành Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Bị cuốn vào cuộc chiến giành ngôi báu khốc liệt giữa các hoàng tử, Nhược Hy phải tìm cách sinh tồn và dấn thân vào những mối quan hệ phức tạp, đầy bi kịch. Bộ Bộ Kinh Tâm được đánh giá cao nhờ sự chăm chút tỉ mỉ về phục trang, đạo cụ và việc tái hiện lịch sử. Tuy nhiên, điểm đặc sắc nhất nằm ở chính nội dung phim: Nhược Hy, dù biết trước số phận của mình, vẫn không thể thay đổi được gì, tạo nên một cảm giác bất lực và bi thương sâu sắc. Diễn xuất của Lưu Thi Thi được khen ngợi hết lời, đặc biệt ở những tập cuối, đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả.

4. Diên Hi Công Lược

Diên Hi Công Lược (2018) là một bộ phim cung đấu nổi bật với sự tham gia của các diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam, Nhiếp Viễn và Xa Thi Mạn. Phim đã tạo nên một làn sóng mới khi phá vỡ mô-típ quen thuộc của thể loại này. Câu chuyện xoay quanh Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn đóng), một cung nữ can đảm và thông minh. Cô vào cung để điều tra cái chết của chị gái, trở thành cung nữ của Phú Sát Hoàng hậu (Tần Lam đóng). Sau khi Hoàng hậu qua đời, Anh Lạc quyết tâm báo thù, trở thành phi tần của Càn Long và dần thăng tiến lên vị trí Hoàng quý phi.

Diên Hi Công Lược thu hút khán giả nhờ nhân vật nữ chính khác biệt. Ngụy Anh Lạc không dựa vào mưu lược hay tâm cơ mà dùng sự kiên cường và mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn. Với những yếu tố độc đáo này, phim đã đạt được lượng người xem trực tuyến kỷ lục tại thời điểm phát sóng, khẳng định vị thế là một tác phẩm không thể bỏ qua của người hâm mộ thể loại cung đấu.

3. Như Ý Truyện

Hậu Cung Như Ý Truyện dù được xem là phần tiếp nối của Chân Hoàn Truyện, các nhân vật trong phim vẫn có những khác biệt đáng kể. Lấy bối cảnh nhà Thanh dưới triều Càn Long, bộ phim kể lại hành trình bi kịch của tình yêu giữa Ô Lạp Na Lạp Như Ý (Châu Tấn đóng) và Càn Long đế Hoằng Lịch (Hoắc Kiến Hoa đóng). Từ mối tình thanh mai trúc mã, họ trở thành vợ chồng nhưng rồi lại tan vỡ sau những cuộc đấu tranh khốc liệt trong cung. Phim cũng khắc họa những màn đối đầu căng thẳng giữa Như Ý và bốn nhân vật phản diện khác.

Dù gặp nhiều tin đồn tiêu cực trước khi lên sóng, Hậu Cung Như Ý Truyện vẫn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Diễn xuất đột phá của Hoắc Kiến Hoa trong vai một vị hoàng đế đa tình đã khiến cư dân mạng gọi anh là "tra long". Trên Douban, phim đạt điểm số ấn tượng 7.5 với hơn 350.000 lượt đánh giá, chứng minh sức hút của nó. Đặc biệt, Châu Tấn với diễn xuất tinh tế và ánh mắt linh động đã lột tả thành công tâm lý phức tạp của một người phụ nữ trong hậu cung.

2. Thâm Cung Nội Chiến

Thâm Cung Nội Chiến, hay còn được biết đến với tên gọi Kim Chi Dục Nghiệt, là một bộ phim cung đấu nổi tiếng với sự tham gia của hai nữ diễn viên tài năng Lê Tư và Xa Thi Mạn. Lấy bối cảnh hậu cung nhà Thanh dưới triều vua Gia Khánh, phim tập trung vào cuộc chiến ngầm giành ân sủng. Nội dung phim xoay quanh sự đối đầu giữa các phi tần. Tuy Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, nhưng người nắm giữ quyền lực thực sự lại là Như phi (Đặng Tụy Văn). Khi đến kỳ tuyển tú, hai tú nữ nổi bật là Ngọc Oánh (Lê Tư), xuất thân cao quý và Nhĩ Thuần (Xa Thi Mạn), người được sắp đặt từ trước, đều trở thành trung tâm của những âm mưu và toan tính. Thâm Cung Nội Chiến là tác phẩm tiên phong của thể loại cung đấu, nổi bật nhờ việc khắc họa chân thực sự phức tạp của lòng người. Bộ phim tinh tế cho thấy trong cung cấm không có thiện ác tuyệt đối, mỗi nhân vật đều có sự giằng xé nội tâm và những bất đắc dĩ, từ đó chạm đến cảm xúc sâu sắc của khán giả.

1. Chân Hoàn Truyện

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên của tác giả Lưu Liễm Tử. Với sự tham gia của các diễn viên tài năng như Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Trần Kiến Bân, Tưởng Hân... cốt truyện của phim vô cùng chặt chẽ và tinh tế. Phim xoay quanh cuộc đời của Chân Hoàn (do Tôn Lệ đóng) từ một thiếu nữ ngây thơ bước chân vào cung, dần trưởng thành và trở thành một người lão luyện trong cuộc chiến quyền lực dưới thời Ung Chính nhà Thanh.

Sức hút của bộ phim không chỉ đến từ nội dung mà còn nhờ vào cách xây dựng nhân vật đầy chiều sâu. Mỗi nhân vật, từ sự thay đổi của Chân Hoàn, tình yêu mãnh liệt của Hoa phi, đến sự tự ti của An Lăng Dung, đều được khắc họa sống động. Bên cạnh đó, phim còn sử dụng các đạo cụ và thơ ca để phản ánh tâm lý nhân vật một cách khéo léo.

Tại Đài Loan, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt khi lập kỷ lục phát lại 10 lần chỉ trong 3 năm, trở thành bộ phim Trung Quốc được trình chiếu lại nhiều nhất. Ở Trung Quốc, bộ phim cũng không kém cạnh khi đạt điểm Douban cao kỷ lục 9.4, với hơn 810.000 lượt đánh giá, giữ vững vị trí là tác phẩm cung đấu có điểm số cao nhất. Nhiều khán giả nhận xét rằng sự "hắc hóa" của nhân vật Chân Hoàn là phần lôi cuốn nhất, và bộ phim luôn mang lại cảm giác mới mẻ dù xem lại nhiều lần. Về mặt kinh doanh, mặc dù chỉ được chiếu độc quyền trên nền tảng LeTV, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện vẫn đủ sức giúp công ty này duy trì doanh thu ổn định, lên tới gần 40 tỷ mỗi năm, một minh chứng rõ ràng cho sức hút bền bỉ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của tác phẩm. Trước khi LeTV mua lại bản quyền chiếu mạng độc quyền, Chân Hoàn Truyện đã chiếu đi chiếu lại trên TV 186 lần và phủ sóng gần như tất cả các đài có thể.