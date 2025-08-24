Ngự Trù Của Bạo Chúa là bộ phim cổ trang, xuyên không Hàn Quốc đã được khán giả mong chờ từ rất lâu. Ngay từ khi công bố dự án với sự thay đổi về nam chính, nhiều người đã lo ngại rằng nam diễn viên trẻ Lee Chae Min sẽ không thể thể hiện được hình tượng một bạo chúa tàn độc, sành ăn. Thế nhưng ngay sau khi tập 1 lên sóng, mọi lo ngại đã hoàn toàn biến mất.

Ngự Trù Của Bạo Chúa chuyển thể dựa trên tiểu thuyết mạng nổi tiếng Bon Appétit, Your Majesty kể về Yeon Ji Young (Yoona) - đầu bếp khét tiếng thế giới, từng đoạt giải thưởng danh giá đã du hành ngược thời gian về quá khứ 500 năm. Tại đây, cô gặp vị vua độc tài Lee Heon (Lee Chae Min), người được mệnh danh là bạo chúa tồi tệ, tàn độc nhất lịch sử nhất - và cũng là một người rất sành ăn.

Tập 1 xoay quanh tình huống dở khóc dở cười của Ji Young, ngay sau khi nhận giải thưởng lớn, cô lên chuyến máy bay về nước. Khi đang ở giữa lộ trình, máy bay đột ngột gặp sự cố nhưng chỉ có Ji Young, người duy nhất đang ở trong nhà vệ sinh là chịu ảnh hưởng khi cô bất ngờ bị đưa về quá khứ. Tại đây, Ji Young rơi vào tình huống bi hài khi liên tục bị Lee Heon đuổi đánh, dọa giết. Lee Heon tưởng cô là kẻ gian trong khi Ji Young lại nghĩ Lee Heon là một diễn viên, thậm chí là người không bình thường khi liên tục xưng trẫm. Tập 1 khép lại khi quan lại triều đình muốn xử trảm Ji Young trong khi Lee Heon vì vô tình ăn được một món ăn cô gái này nấu nên đã quyết định để cô gái xa lạ làm ngự trù lo chuyện ăn uống cho mình.

Sau tập 1, khán giả phát cuồng vì nội dung hài hước, gần gũi của Ngự Trù Của Bạo Chúa. Vô số đánh giá tích cực từ khắp các quốc gia trên thế giới, kéo theo đó là việc phim nhanh chóng chiếm vị trí top 1 Netflix ở nhiều đất nước. Đó là chưa kể đến việc rating tập 1 ghi nhận con số 4.9%, trở thành phim có rating mở màn cao nhất tvN năm nay.

Cư dân mạng thích thú trước sự hài hước, dễ thương của cặp chính, tiết tấu nhanh và những tình tiết không mới nhưng rất thú vị của dự án. Đặc biệt như đã nói ở trên, Lee Chae Min có màn thể hiện quá xuất sắc, khiến khán giả không còn bất cứ lo ngại nào về anh. Vào vai một bạo chúa, Chae Min liên tục khiến khán giả bất ngờ vì chiếc "mỏ hỗn" của mình. Thêm vào đó sắc vóc của anh, nét đẹp lạnh lùng cũng được cho là tương thích tuyệt đối với nhân vật. Về phía Yoona, dĩ nhiên không còn gì để bàn cãi khi cô quá xinh đẹp và trước mắt nhân vật Ji Young cũng chưa có gì mang tính thử thách quá cao với nữ diễn viên.