Mới đây, sáng ngày 5/9, bộ phim Mưa Đỏ đã chính thức trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 2 lịch sử phòng vé Việt, chỉ còn theo sau duy nhất phim Mai của Trấn Thành với cách biệt không quá lớn. Với tình hình hiện tại, khán giả dự đoán chỉ một vài ngày nữa, Mưa Đỏ sẽ xô đổ cả Mai để chiếm lấy vị trí top 1 trên bảng xếp hạng doanh thu điện ảnh Việt.

Doanh thu Mưa Đỏ tính đến trưa ngày 5/9

Điều đáng nói không chỉ là thành tích của Mưa Đỏ mà còn bởi sự việc phim leo lên top 2 đã giúp Đỗ Nhật Hoàng trở thành mỹ nam Việt duy nhất đóng cả 2 phim có doanh thu cao nhất lịch sử. Với Mưa Đỏ, không còn xa lạ gì, khán giả đã biết Nhật Hoàng chính là nam chính Cường. Để nhập vai Cường, Nhật Hoàng không chỉ rèn luyện thể lực liên tục một thời gian dài trước khi bấm máy mà còn phải sửa giọng, tập nói giọng Bắc để có thể nhập vai một cậu sinh viên Hà Nội. Xuất hiện xuyên suốt bộ phim, Nhật Hoàng gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi biểu cảm linh hoạt, đài từ cực tốt và chemistry bùng nổ với tất cả các bạn diễn.

Với Mai, nhiều khán giả có lẽ không nhớ ra sự xuất hiện của Nhật Hoàng. Trong phim, anh chỉ đảm nhận một vai diễn rất nhỏ, là người yêu của Mai (Phương Anh Đào) trong quá khứ. Hai người từng có thời gian yêu đương mặn nồng, chàng trai này cũng chấp nhận việc Mai có con gái. Thế nhưng khi đưa Mai về ra mắt gia đình, chàng trai này không dám để con gái của Mai xuất hiện, sợ bố mẹ biết sự thật về xuất thân của bạn gái. Vì chuyện này, Mai xin lỗi vì mình đã vào nhầm nhà rồi thẳng thừng ra về, không nói thêm một lần nào. Cũng từ đó, cô dành hết thời gian để chăm sóc con, không muốn vướng bận thêm chuyện yêu đương cho tới khi gặp Sâu (Tuấn Trần). Dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng không thể phủ nhận việc nhân vật của Nhật Hoàng là một mắt xích quan trọng trong cuộc đời của nữ chính.

Đóng cả 2 phim có doanh thu cao nhất lịch sử, dù là tay ngang nhưng diễn xuất lại được đánh giá cực cao, sự nghiệp của Nhật Hoàng chắc chắn sẽ cực kỳ phát triển trong tương lai gần. Thực chất, trước Mưa Đỏ, vai chính đầu tay trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình cũng đã giúp Nhật Hoàng được đánh giá rất cao.