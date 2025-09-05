Cách đây 3 tháng, "mỹ nam đẹp nhất Vườn Sao Băng" Kim Hyun Joong bất ngờ trở thành cái tên hot vì xuất hiện với gương mặt biến dạng, già đi trông thấy, miệng méo như thể gặp vấn đề sức khỏe. Thời điểm đó, nhiều người lo ngại cho tình trạng của nam diễn viên, nhất là khi anh liên tục được cho là hết thời, phải về quê làm nông, không thể trở lại đóng phim.

3 tháng sau khi xuất hiện với gương mặt biến dạng, mới đây nhất, tại chuỗi sự kiện cá nhân của mình, Kim Hyun Joong lại bất ngờ trở lại với nhan sắc không thể đẹp hơn. Một lần nữa anh tái hiện hình ảnh của mỹ nam tóc vàng năm nào, cũng đưa luôn những clip cũ trong Vườn Sao Băng lên sân khấu. Khi nhìn lại hình ảnh thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, so sánh với gương mặt hiện tại, khán giả thật sự ngỡ ngàng vì Kim Hyun Joong gần như không hề thay đổi vì. Đáng nói hơn, không chỉ hack tuổi quá đỉnh mà gương mặt của anh cũng không hề còn tình trạng biến dạng, già nua như thời điểm 3 tháng trước, thay đổi nhanh đến mức cứ như... "thay đầu".

Kim Hyun Joong một lần nữa đưa hình ảnh thời Vườn Sao Băng tới sự kiện cá nhân của mình

Trong kiểu tóc quen thuộc của "thiếu gia tóc vàng", Kim Hyun Joong quá trẻ

Đặc biệt, khi đổi trang phục, nhiều người còn khen anh trông cứ như... nam sinh

Năm 2009, Kim Hyun Joong trở thành hiện tượng châu Á khi hóa thân thành Yoon Ji Hoo trong Vườn Sao Băng. Với hình tượng thư sinh lãng mạn, phong thái quý tộc và ngoại hình crush quốc dân, anh nhanh chóng chinh phục hàng triệu khán giả. Thậm chí trong nhiều cuộc bình chọn, Kim Hyun Joong còn vượt mặt cả Lee Min Ho, nam chính Goo Jun Pyo, để trở thành mỹ nam sáng giá nhất màn ảnh Hàn thời điểm đó. Thế nhưng ánh hào quang không kéo dài lâu. Sau Vườn Sao Băng, dù liên tục đóng chính nhiều dự án nhưng Kim Hyun Joong không thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai Yoon Ji Hoo. Cú sốc ập đến năm 2014, khi bạn gái cũ tố anh hành hung. Dù sau này tòa xử trắng án và xác nhận phía nguyên đơn có hành vi ngụy tạo thông tin, hình ảnh của Kim Hyun Joong vẫn sụp đổ trong mắt công chúng. Năm 2017, bê bối lái xe trong tình trạng say rượu trở thành giọt nước tràn ly, gần như khép lại sự nghiệp của anh tại Hàn Quốc.

Gần đây, Kim Hyun Joong có thử trở lại qua một bộ phim truyền hình Nhật Bản phát sóng năm 2024, nhưng phản ứng của khán giả khá trầm lắng. Còn tại quê nhà, đã suốt 8 năm anh không có tác phẩm mới nào, chủ yếu đi hát và tổ chức chuỗi các sự kiện cá nhân để gặp gỡ người hâm mộ của mình