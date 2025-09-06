Trong tháng 9 này, màn ảnh Hoa ngữ được dự báo sẽ cực kỳ sôi động khi hàng loạt dự án lớn cùng ra mắt. 6 bộ phim dưới đây không chỉ quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng mà còn đa dạng thể loại, hứa hẹn mang đến một mùa phim đầy cạnh tranh.

Phó Sơn Hải (Thành Nghị, Cổ Lực Na Trát)

Phó Sơn Hải xoay quanh hành trình trưởng thành của thiếu niên kiếm khách Tiêu Thu Thủy (Thành Nghị). Từ một kẻ non trẻ, bồng bột, Tiêu Thu Thủy từng bước trở thành đại hiệp có tình có nghĩa, gánh vác trách nhiệm bảo vệ chúng sinh thiên hạ. Điểm đặc biệt của phim là thông điệp về sự gắn kết con người nhờ chữ "nghĩa", được thể hiện qua nhiều mối quan hệ giang hồ.

Dù từng ấn định phát sóng vào tháng 5 nhưng do ồn ào của nữ phụ mà Phó Sơn Hải bị hoãn lại. Với danh tiếng từ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục chứng minh sức hút ở dòng phim võ hiệp, trong khi Cổ Lực Na Trát cũng hứa hẹn mang đến màn thể hiện mới mẻ.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vĩ Ngư, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng mang màu sắc kỳ ảo kết hợp với nhiều yếu tố mới mẻ, cuốn hút. Nội dung xoay quanh Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba) - thành viên tổ chức thần bí và chàng trai chính trực Viêm Thác (Trần Tinh Húc). Ban đầu họ như oan gia ngõ hẹp nhưng rồi lại trở thành đồng minh, cùng nhau chống lại thế lực hắc ám và nảy sinh tình cảm.

Trailer của Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng thu hút nhờ hiệu ứng thị giác ấn tượng và không khí kịch tính. Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc vừa đẹp đôi vừa hợp vai, được đánh giá sẽ tạo chemistry bùng nổ. Nhờ danh tiếng của Vĩ Ngư, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng gần như chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm tháng 9.

Thủy Long Ngâm (La Vân Hi, Tiêu Thuận Nghiêu)

Thủy Long Ngâm thuộc thể loại võ hiệp kỳ ảo do MangoTV sản xuất, kể về Đường Lệ Từ (La Vân Hi) - một cao thủ bị hãm hại phải bước vào vòng xoáy tranh đấu của võ lâm. Anh vừa dùng trí tuệ để hóa giải hiểm nguy, vừa kết giao bạn bè và dần bị cảm hóa bởi tinh thần nghĩa hiệp. Trải qua nhiều biến cố, Đường Lệ Từ từ kẻ lạnh lùng trở thành người gánh vác sứ mệnh bảo vệ giang hồ.

Với tạo hình ấn tượng, không khí đậm chất cổ trang và kịch bản nhiều nút thắt, Thủy Long Ngâm được xem là đối thủ trực tiếp của Phó Sơn Hải. Không ít netizen dự đoán tác phẩm này có thể tạo hiệu ứng mạnh mẽ giống Quốc Sắc Phương Hoa cũng chiếu trên MangoTV.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng (Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình)

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng xoay quanh cuộc hôn nhân giữa phát thanh viên nổi tiếng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và doanh nhân thành đạt Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Bề ngoài, cả hai là cặp đôi hoàn hảo nhưng khác biệt về xuất thân khiến họ liên tục mâu thuẫn. Khi xung đột đẩy lên đỉnh điểm, Hứa Nghiên quyết định ly hôn còn Thẩm Hạo Minh nhận ra tình cảm thật sự và nỗ lực hàn gắn.

Kịch bản Hãy Để Tôi Tỏa Sáng tuy không mới nhưng điểm nhấn nằm ở sự thay đổi hình tượng của Triệu Lộ Tư từ ngọt ngào sang trưởng thành cũng như màn trở lại của Trần Vỹ Đình trong một vai tổng tài bá đạo. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng hẳn sẽ là lựa chọn khá tốt đối với những khán giả yêu thích phim tình cảm đô thị.

Giai Ngẫu Thiên Thành (Nhậm Gia Luân, Vương Hạc Nhuận)

Giai Ngẫu Thiên Thành đánh dấu sự tái xuất của Nhậm Gia Luân sau thành công của Vô Ưu Độ. Bộ phim kể về Lục Thiên Kiều (Nhậm Gia Luân), người phải phá bỏ lời nguyền để bảo vệ tộc nhân trong khi Tân Mi (Vương Hạc Nhuận) là cô gái mang mệnh khắc phu nhưng lại có linh căn đặc biệt. Hai người vì duyên phận mà trở thành vợ chồng, song mối quan hệ lại bắt đầu từ những lời giả dối, lừa gạt.

Bộ phim của Nhậm Gia Luân - Vương Hạc Nhuận kết hợp yếu tố cưới trước yêu sau, tình tiết báo thù bi thương xen lẫn hài hước. Với nội dung nhiều màu sắc cùng sự ăn ý của cặp đôi chính, Giai Ngẫu Thiên Thành được khán giả kỳ vọng trở thành một trong những điểm sáng của tháng 9.

Nhập Thanh Vân (Hầu Minh Hạo, Lư Dục Hiểu)

Chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp của Bạch Lộ Thành Song, Nhập Thanh Vân xoay quanh Kỷ Bá Tể (Hầu Minh Hạo) - thiếu niên xuất thân là tội nhân nhưng bất ngờ tỏa sáng trong đại hội Thanh Vân. Anh đối đầu với Minh Ý (Lư Dục Hiểu), nữ chiến thần lạnh lùng, sau đó cả hai cùng khoác lên mình thân phận khác để vừa đấu vừa yêu. Nội dung nhấn mạnh vào hành trình vượt qua định kiến, bảo vệ công lý và tìm thấy tình yêu của Kỷ Bá Tể và Minh Ý.

Dù kịch bản không quá mới và thể loại tiên hiệp đã dần bão hòa nhưng màn kết hợp giữa Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu vẫn đủ để khiến khán giả quan tâm. Tuy nhiên, việc phải cạnh tranh với nhiều bom tấn cùng tháng có thể khiến Nhập Thanh Vân phần nào lép vế.