Tác phẩm trinh thám A Good Girl's Guide to Murder (Nhân Chứng Cuối Cùng) được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Holly Jackson. Kịch bản kể về thị trấn hư cấu Little Kilton ở Buckinghamshire (Anh). Nơi đây có Pip Fitz-Amobi (Emma Myers đóng), một nữ sinh trung học có biệt tại và sở thích nghiên cứu về tội phạm. Dự án dự kiến sẽ gồm 6 phần, do đài BBC sản xuất.

A Good Girl's Guide to Murder là bộ phim đang dẫn đầu lượt xem Netflix toàn cầu.

Phần 1 của phim kể về vụ án thảm khốc từng xảy ra nhiều năm trước tại Little Kilton. Một nữ sinh 15 tuổi tên Andie Bell (India Lillie Davies) bất ngờ qua đời. Bạn trai của cô - Sal Singh (Rahul Pattni) - tự thú là kẻ thủ ác và tự tử ngay sau đó. Cảnh sát và người dân địa phương tin rằng vụ án này đã được giải quyết. Tuy nhiên, Ravi - anh trai của Sal - không tin đó là sự thật. Cậu tìm đến Pip nhờ giúp đỡ để cùng vén màn bí mật về vụ án chấn động năm xưa.

A Good Girl's Guide to Murder hiện đừng đầu tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi được phát hành trên nền tảng Netflix, trong đó có nhiều thị trường lớn như Mỹ, Pháp, Đức... Tác phẩm cũng nhận cơn mưa lời khen từ khán giả và giới phê bình, hiện đạt điểm tươi 81% trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Đa phần ý kiến đánh giá cao kịch bản phim hấp dẫn, nhiều nút thắt bất ngờ.

Đặc biệt, màn thể hiện của nữ chính được xem là điểm sáng lớn nhất của phim. Tờ Decider nhận xét: "A Good Girl's Guide To Murder thành công dựa trên sự duyên dáng của Emma Myers. Đồng thời, có nhiều bất ngờ chờ đợi khán giả ở cuối, điều mà không phải tất cả series thuộc thể loại này đều làm được".

Emma Myers sinh năm 2002 tại Mỹ, hiện được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ tiềm năng bậc nhất tại Hollywood. Năm 2022, cô trở thành hiện tượng sau vai diễn Enid trong series kinh dị Wednesday đình đám. Nhờ thành công của dự án, nữ diễn viên thu hút hơn 10 triệu người theo dõi trên Instagram. Ngoài A Good Girl's Guide to Murder, Emma Myers dự kiến cũng góp mặt trong một số bom tấn sắp ra mắt như Minecraft và phần 2 của Wednesday.