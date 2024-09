Mới đây, bộ phim "Đố anh còng được tôi" (tựa Anh: "I, the Executioner") đã gây choáng khi cán mốc 1 triệu vé chỉ sau hơn 1 ngày. Và bây giờ, tác phẩm này tiếp tục khiến dân tình thán phục khi chạm tới con số 2 triệu vé chỉ sau 3 ngày công chiếu - nhanh hơn cả "Exhuma: Quật mộ trùng ma" lẫn "Vây hãm: Kẻ trừng phạt". Dĩ nhiên, nó cũng là tác phẩm điện ảnh đạt mốc 2 triệu lượt ra rạp nhanh nhất 2024.

"Đố anh còng được tôi" sở hữu dàn cast cực phẩm, trong đó Jung Hae In là một trong số 3 nhân vật chính.

Những con số này là bằng chứng cho thấy sức hút khủng khiếp của "Đố anh còng được tôi" tại màn ảnh rộng Hàn Quốc. Khi ra mắt khán giả Việt vào cuối tháng này, bộ phim hài - hành động "Đố anh còng được tôi" hứa hẹn cũng sẽ tạo nên một cơn sốt lớn nhờ sở hữu dàn cast cực phẩm.

Dàn cast đỉnh của phim "Đố anh còng được tôi"

Ảnh đế Hwang Jung Min đóng chính

Cái tên đầu tiên cần phải nói tới là Hwang Jung Min, tài tử hàng đầu của màn ảnh Hàn, người được xưng tụng là Tam đại Ảnh Đế khi lên ngôi ở cả ba giải thưởng danh giá Baeksang, Rồng Xanh và Đại Chung.

"Ảnh đế" Hwang Jung Min dảm nhận vai nam chính Seo Do Cheol. Sự xuất hiện của nam tài tử là bảo chứng cho chất lượng của "Đố anh còng được tôi".

Trong sự nghiệp của mình, Hwang Jung Min đã tham gia nhiều dự án phim lớn nhỏ khác nhau, bao gồm những bom tấn đạt doanh thu hàng chục triệu USD. Hồi năm ngoái, Hwang Jung Min đạt thành công lớn với "12.12 The day" và bây giờ, anh tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp "ông hoàng phòng vé" với "Đố anh còng được tôi".

Được biết, ở bộ phim "Đố anh còng được tôi", Hwang Jung Min đảm nhận vai Seo Do Cheol, một cảnh sát lão làng với tinh thần công lý mạnh mẽ. Anh ta đang truy tìm một tên sát nhân hàng loạt bí ẩn.

Vai diễn đáng chú ý của Jung Hae In

Một nam chính đáng chú ý khác trong bộ phim "Đố anh còng được tôi" là Jung Hae In. Ở tác phẩm này, mỹ nam sinh năm 1988 hóa thân thành Park Sun Woo, cảnh sát trẻ mới gia nhập đội ngũ của Seo Do Cheol.

Jung Hae In có màn kết hợp đáng mong chờ với "ông hoàng phòng vé" Hàn Quốc.

Thời điểm hiện tại, Jung Hae In đang là ngôi sao hot bậc nhất màn ảnh Hàn nhờ sức hút từ bộ phim truyền hình lãng mạn "Love next door". Dù kịch bản còn gây tranh cãi, thế nhưng diễn xuất của Jung Hae In và phản ứng hóa học anh tạo ra cùng với bạn diễn Jung So Min là điều không cần phải bàn cãi. Nếu yêu thích anh chàng, khán giả không nên bỏ lỡ "Đố anh còng được tôi" khi mà vai diễn của Jung Hae In hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều bất ngờ.

Ahn Bo Hyun đóng vai cameo phản diện

Ahn Bo Hyun đóng vai phản diện.

Vai phản diện Min Kang Hoon được giao cho Ahn Bo Hyun. Với các khán giả yêu phim Hàn, Ahn Bo Hyun không còn là gương mặt xa lạ. Anh ghi dấu ấn bằng những vai chính trong các tác phẩm đáng chú ý như "My name" đóng cùng Han So Hee, "Công tố viên quân sự Do Bae Man" đóng cùng Jo Bo Ah hay "Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19" đóng cùng Shin Hae Sun. Ngoài ra, nam diễn viên cũng đóng phụ trong hai bộ phim đình đám "Tầng lớp Itaewon" và "Hậu duệ mặt trời".

Jang Yoon Ju, ngôi sao "Nữ hoàng nước mắt" cũng góp mặt

Jang Yoon Ju, ngôi sao phim "Nữ hoàng nước mắt" có một vai phụ trong "Đố anh còng được tôi".

Trong số các diễn viên phụ, Jang Yoon Ju là cái tên đáng chú ý. Cô từng đóng "Chạy đâu cho thoát" (tựa Anh: "Veteran", phần đầu của "Đố anh còng được tôi"), bộ phim ra mắt hồi 2015. Thế nhưng thực tế, cô mới chỉ thực sự tập trung vào diễn xuất trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Dẫu vậy, Jang Yoon Ju nổi tiếng nhanh chóng nhờ góp mặt ở hàng loạt dự án được đầu tư như "Điệu ba-lê tử thần", "Phi vụ triệu đô" bản Hàn hay mới nhất là vai chị gái của nam chính Baek Hyun Woo trong "Nữ hoàng nước mắt" - bộ phim ghi nhận rating cao nhất lịch sử của đài tvN.

Bộ phim "Đố anh còng được tôi" sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 27/9.