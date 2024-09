Han Ga In là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng ở thập niên 2000. Trong sự nghiệp của mình, số lượng tác phẩm người đẹp sinh năm 1982 tham gia không nhiều, nhưng đều gây được tiếng vang nhất định. Thực tế, thời gian nghỉ ngơi của Han Ga In sau mỗi dự án khá dài nhưng khán giả vẫn nhớ đến cô và tung hô Han Ga In là "biểu tượng sắc đẹp" của giới giải trí xứ Hàn bởi nhan sắc của nữ diễn viên quả thực không có điểm chê.

Han Ga In là biểu tượng nhan sắc tại Hàn Quốc

Han Ga In bước chân vào giới giải trí cũng nhờ quá đẹp. Trong những năm còn học trung học, nữ diễn viên đã vô tình lọt vào ống kính trong khi đang xem một chương trình giải trí quay tại trường. Ống kính lướt qua Han Ga In chỉ 3 giây nhưng nhan sắc trong trẻo, ngũ quan nổi bật của hoa khôi học đường đã nhanh chóng khiến khán giả ấn tượng và được mời chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo dành cho học sinh.



Đến năm 2000, khi tham gia show Rung chuông vàng cùng hàng chục bạn khác, Han Ga In tiếp tục nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của mình. Sau chương trình, đại diện của công ty giải trí đã tới tìm Han Ga In để mời ký hợp đồng. Từ đó, người đẹp bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu quay quảng cáo. Thậm chí, Han Ga In còn xuất hiện trong quảng cáo cho hãng hàng không Asiana Airlines năm 2002.

Han Ga In trong tạo hình học sinh. Các thầy cô trong trường chia sẻ nữ diễn viên đẹp từ nhỏ tới lớn không có lúc nào xấu và được các nam sinh rất yêu mến

Có lẽ nhờ nhan sắc nổi trội sự nghiệp của Han Ga In cũng đặc biệt suôn sẻ. Năm 2002, nữ diễn viên có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Sunshine Hunting (Đi Tìm Ánh Sáng) của đài KBS. Đến năm 2003, cô vụt sáng với tác phẩm Khăn Tay Vàng và giành giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải cuối năm 2003 của đài KBS. Năm 2004. Han Ga In đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Terms of Endearment (Lối Sống Sai Lầm).



Chỉ trong hai năm cô đã bật lên thành ngôi sao hạng A, nữ thần quốc dân trong lòng hàng triệu khán giả. Han Ga In được yêu thích nhờ đôi mắt to tròn long lanh thuần khiết, gương mặt đẹp hoàn hảo, thậm chí trở thành tiêu chuẩn để các trung tâm thẩm mỹ noi theo.

Han Ga In mở đầu sự nghiệp khá suôn sẻ nhờ ngoại hình nổi bật

Chiếc mũi cao của Han Ga In đến nay vẫn được cao ngợi là "chiếc mũi đẹp nhất giới giải trí" không chỉ bởi chiều cao, hình dáng mà còn kết hợp hoàn hảo với gương mặt của nữ diễn viên. Trên mũi còn có nốt ruồi duyên dáng không ai có.



Chiếc mũi cực phẩm, đẹp nhất Hàn Quốc, là hình mẫu cho hàng trăm ngàn cô gái sửa theo của Han Ga In

Nhan sắc của Han Ga In đẹp tới mức ông xã Yeon Jung Hoon phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai hợp tác trong Khăn Tay Vàng và Yeon Jung Hoon đã nhanh chóng bày tỏ tình ý với người đẹp.



Sợ mất đi tình nhân trong mộng, chỉ hai năm sau, Yeon Jung Hoon đã ngỏ lời cầu hôn và cả hai tổ chức hôn lễ khiến giới giải trí vô cùng sốc. Khi đó, Han Ga In mới 23 tuổi, còn Yeon Jung Hoon cũng mới chỉ 27, sự nghiệp của người đẹp chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, nam diễn viên không chờ đợi được mà muốn đón nàng về dinh vào năm 2005.

Thời điểm cả hai kết hôn, Yeon Jung Hoon còn bị coi là "kẻ trộm quốc dân" khi đã cướp đi "nữ thần" trong lòng công chúng.

Vì kết hôn sớm nên cả hai trì hoãn việc có con mà tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào. Han Ga In chia sẻ trong ngày cưới, cô quay phim xong muộn và chỉ đến nơi tổ chức hôn lễ sau khi ngủ được 2-3 tiếng. Người đẹp hài hước chia sẻ rằng, bản thân cô chỉ đến để kết hôn, cảm giác như đang diễn một cảnh đám cưới trong phim. Trong đêm tân hôn, nữ diễn viên cũng bỏ chồng lại một mình để tiếp tục quay về đoàn phim hoàn thành công việc.



Trong nhiều năm sống chung vợ chồng Han Ga In và Yeon Jung Hoon luôn được ca ngợi là cặp đôi kiểu mẫu. Sau khi lấy chồng, nữ diễn viên vẫn đóng phim và có những tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Architecture 101, Bad Guy... Hiện tại, hai nghệ sĩ đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ vô cùng thông minh và đáng yêu.