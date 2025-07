Sohu đưa tin sau khi nam diễn viên Điền Hủ Ninh nổi danh với bộ phim đam mỹ Nghịch Ái, khán giả phát hiện ra anh đã từng tham gia tác phẩm Lần Đầu Yêu Anh (2020) đóng cùng Điền Hi Vi và Vương Tinh Việt. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Điền Hủ Ninh chỉ đóng vai phụ và không được chú ý nhiều.

Chỉ sau vài năm, hiện tại, nam diễn viên đã hot lên nhanh chóng, lượng người hâm mộ và độ hot còn vượt qua cả hai diễn viên chính là Vương Tinh Việt và Điền Hi Vi. Hiện tại, có thể nói, Điền Hủ Ninh là ngôi sao "chạm tay là bỏng", có ngày anh "bao thầu" 15/20 chủ đề nóng trên trang tìm kiếm của Weibo.

Vương Tinh Việt và Điền Hủ Ninh trong phim Lần Đầu Yêu Em

Khán giả không chú ý tới Điền Hủ Ninh trong phim này, nhưng giờ anh là ngôi sao rất hot

Không chỉ Điền Hủ Ninh, Vương Tinh Việt cũng đã có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Vương Tinh Việt là cái tên hiếm hoi bùng nổ trên màn ảnh nửa đầu năm 2024 nhờ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian. Thị trường phim ảnh khó khăn nên chỉ những nghệ sĩ hạng A đã nổi tiếng lâu năm như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Trương Nhược Quân mới có thể đảm bảo tác phẩm thành công gây tiếng vang, còn các nghệ sĩ trẻ đều thất bại liên tiếp. Vương Tinh Việt là gương mặt mới hiếm hoi trở thành điểm sáng vì vậy, sẽ có những nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào nam diễn viên.

Theo Sohu , nhờ Mặc Vũ Vân Gian, Vương Tinh Việt tăng 500.000 fan chỉ trong một tuần. Ngôi sao sinh năm 2002 được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, phong thái cổ trang, đài từ và việc lựa chọn đa dạng kịch bản. Trước đó, Vương Tinh Việt còn nổi tiếng nhờ các tác phẩm như Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng, Vi Hữu Ám Hương Lai.

Vương Tinh Việt khi đóng cặp với Điền Hi Vi vẫn là thiếu niên gầy gò

Trong Lần Đầu Yêu Anh, Vương Tinh Việt khi đó mới 18 tuổi thân hình gầy gò nhỏ bé, nhưng gương mặt lại quá gầy dẫn tới già hơn tuổi. Diễn xuất của anh khi đó còn non nớt, chưa có kinh nghiệm nên tác phẩm không mấy thành công. Nhưng sau đó, Vương Tinh Việt đã chăm chỉ tập luyện tăng cường cơ bắp, hiện tại, nam diễn viên được khen ngợi rất nam tính.

Hiện tại, Vương Tinh Việt đã có cơ bắp cuồn cuộn nam tính

Diễn xuất và danh tiếng của anh cũng hơn hẳn khi xưa

Một ngôi sao nữa sau khi đóng cặp với Điền Hi Vi cũng ngày càng điển trai và nổi tiếng hơn là Ngao Thụy Bằng. Cả hai hợp tác trong bộ phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý bản làm lại năm 2023. Thời điểm đó, Ngao Thụy Bằng đóng vai nam chính Tề Thiên Lỗi, một thiếu gia phải giả ốm yếu trong nhiều năm. Thế nhưng Ngao Thụy Bằng có vóc dáng cao to hành động khỏe mạnh linh hoạt không phù hợp với nhân vật. Không những vậy, tạo hình cổ trang trong phim này của Ngao Thụy Bằng còn bị chê xấu bởi ê-kíp làm phim nhỏ không có nhiều kinh phí. Cũng vì thất bại của phim, Ngao Thụy Bằng thậm chí còn bị chê là không hợp với dòng phim cổ trang.

Ngao Thụy Bằng bị chê rất nhiều trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý

Thế nhưng, đến phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh (2025) đóng cùng Bạch Lộc, Ngao Thụy Bằng đã tìm được tạo hình phù hợp và được khen điển trai. Hiện tại, nam diễn viên đang có phim Triều Tuyết Lục đóng cùng Lý Lan Địch lên sóng thu hút khán giả.

Giờ đây, anh đã trở thành mỹ nam cổ trang gây sốt

Ngoại hình của Ngao Thụy Bằng cũng được chăm chút hơn xưa

Một số khán giả cho rằng Điền Hi Vi "số nhọ" bởi khi cô hợp tác với các nam thần trên, họ đều chưa có nhiều danh tiếng, ngoại hình chưa ở thời kỳ đỉnh cao, diễn xuất cũng non kinh nghiệm. Chính vì vậy, Điền Hi Vi không được hưởng lợi nhiều từ bạn diễn. Nhưng sau khi đóng chung với cô, sang dự án khác họ lại bật lên nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng có người lạc quan cho rằng, các sao nam phải đóng với Điền Hi Vi mới có cơ hội nổi danh, có lẽ nữ diễn viên có số "vượng phu" cực đỉnh.

Khán giả bình luận về mối nhân duyên của Điền Hi Vi và các sao nam: - Sao nữ số nhọ nhất Cbiz, toàn đóng lúc hoa chưa nở rộ. Đóng xong các anh mới lột xác, tức quá. - Không sao em à, cũng có người em đóng cùng lúc đẹp nhất rồi như Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách đó. - Tạo hình của Ngao Thụy Bằng khi đóng phim với Điền Hi Vi "phong ấn" nhan sắc quá. - Vậy suy ra sao nam nào muốn lột xác thì phải đóng 1 phim với cô ấy. - Điền Hi Vi trồng cây, mấy sao nữ sau hái quả!