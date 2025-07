Suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo là cặp đôi bị công chúng xứ Hàn ghét nhất. Lý do là bởi, đạo diễn Hong Sang Soo đã từ bỏ vợ con để đến với Kim Min Hee – nữ diễn viên kém ông 22 tuổi. Về phía Kim Min Hee, cô bị coi là "tiểu tam trơ trẽn nhất Kbiz" vì đã có thái độ thách thức với vợ của đạo diễn Hong Sang Soo. Hiện tại, Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn ở bên nhau và đã có con chung.

Trước khi bị ghẻ lạnh, Kim Min Hee là một nữ diễn viên tài năng của điện ảnh Hàn Quốc. Cô có bộ phim để đời mang tên The Handmaiden (Người hầu gái). Đây là tựa phim nổi tiếng vươn tầm quốc tế, do đạo diễn Park Chan Wook chỉ đạo. Phim The Handmaiden có nhiều tầng nghĩa, đan xen giữa phê phán xã hội, những âm mưu, toan tính cá nhân cho tới tình yêu đồng giới. Trong phim, Kim Min Hee đảm nhận vai tiểu thư Hideko – người sắp được thừa kế một khối tài sản kếch xù. Cô có mối tình lãng mạn và đầy thử thách với người hầu gái của mình - Sook Hee (do Kim Taeri đảm nhận).

Ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng, cam chịu của tiểu thư quý tộc Hideko là một tâm hồn khao khát tự do, cùng nội tâm phức tạp, đầy táo bạo. Bằng vẻ đẹp ma mị và khả năng diễn xuất tinh tế, Kim Min Hee đã truyền tải thành công những thay đổi của nhân vật. Ngoài ra, cô còn thể hiện sự tương tác vô cùng ăn ý với bạn diễn nữ của mình là Kim Taeri, từ đó tạo nên chuyện tình đồng giới kinh điển trên màn ảnh.

Kim Min Hee không sở hữu vẻ đẹp quá lộng lẫy hay mỹ miều. Tuy nhiên, chính nhan sắc độc lạ của Kim Min Hee lại trở thành vũ khí tối thượng giúp cô hóa thân vào những nhân vật đậm chất điện ảnh. Kim Min Hee còn sở hữu vóc dáng đẹp với chiều cao 1m7, cộng hưởng với khí chất vừa dịu dàng, vừa quý phái, Kim Min Hee đã tạo nên hình tượng tiểu thư Hideko không thể thay thế.

Nhân vật tiểu thư Hideko còn là ngôi sao thời trang trong The Handmaiden. Tủ đồ của cô có những thiết kế cổ điển lộng lẫy, kết hợp với trang phục truyền thống được thiết kế đẹp mắt, tinh tế. Các kiểu tóc từ đơn giản cho tới cầu kỳ cũng đã góp phần giúp nhan sắc của tiểu thư Hideko tỏa sáng trong từng khoảnh khắc của bộ phim.

Ngoài đời Kim Min Hee là một nữ diễn viên nhiều thị phi, bị công chúng ghẻ lạnh. Dẫu vậy, tiểu thư Hideko của phim The Handmaiden vẫn là kinh điển, để lại ấn tượng sâu sắc khiến khán giả nhớ mãi.

Ảnh và gif: Sưu tầm