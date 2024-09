Ngày 16/7, Sina đưa tin đoàn phim cổ trang Mộ Tư Từ do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính gặp sóng gió ngay từ những ngày đầu khởi quay. Người hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương cho rằng tạo hình của đoàn phim quá xấu, khiến nữ diễn viên nhìn già dặn và phô khuyết điểm trên khuôn mặt.

Theo đó, một ý kiến đã nhận được tới hơn 8.000 lượt like và hơn 4.500 lượt bình luận cho biết: "Một bộ phim trở nên nổi tiếng do tin tức tiêu cực, một bộ phim trở nên nổi tiếng do bắt nạt nữ chính, và nó thống trị bảng Hot Search hàng ngày vì nó quá tệ. Ai muốn xem một bộ phim truyền hình có nhân vật nữ chính bị bắt nạt?".

Địch Lệ Nhiệt Ba yêu cầu trang điểm nhạt nhưng không được đáp ứng

Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba quay lại video tại hiện trường và khẳng định nữ diễn viên đã hai lần yêu cầu nhân viên hóa trang giảm bớt màu son trên môi nhưng không được đáp ứng. Khuôn mặt trang điểm đậm bị cho là không phù hợp với phim truyền hình. Bên cạnh đó, ngay từ khi phim khởi quay, những trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị chê, trang phục quỷ vương màu đen đính nhiều lông bị chê già, khiến nữ diễn viên giống như mẹ của bạn diễn. Trang phục màu trắng nhạt nhòa, còn bộ màu đỏ thì rườm rà. Những bộ đồ không có sáng tạo, không làm nổi bật được nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba mà còn khiến nữ diễn viên bị "dìm hàng".

Những bộ đồ trong phim kém sang trọng, rườm rà

Hoặc biến nữ chính thành mẹ của nam chính

Hoặc nhìn đơn giản quá mức, thiết kế xấu không có điểm nhấn

Vì vậy, người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm tẩy chay bộ phim Mộ Tư Từ , chỉ trong thời gian ngắn, lượt người theo dõi kênh chính thức của đoàn phim giảm 20.000, từ 100,000 follow chỉ còn 80.000 follow và vẫn tiếp tục giảm.

Theo đó, fan Nhiệt Ba cho rằng bộ phim được chú ý hoàn toàn nhờ vào độ hot của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng đoàn phim lại không tôn trọng nữ diễn viên. Vì vậy, khán giả yêu cầu công ty quản lý của mỹ nhân Tân Cương và đoàn phim phải có sự sửa đổi thì họ mới ủng hộ trở lại.

Mộ Tư Từ chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Nhật Đề Thăng do đạo diễn Tần Trăn (Trường Tương Tư) cầm trịch. Nội dung phim sẽ xoay quanh mối tình giữa nữ quỷ vương (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thiếu niên tướng quân (Trần Phi Vũ). Như vậy vai diễn của mỹ nhân Tân Cương sẽ sống hàng trăm năm, có sự già dặn nhất định.

Netizen nhận xét về ồn ào của đoàn phim Mộ Tư Từ: - Tẩy chay đoàn phim chỉ có thần tượng của mình bị thiệt thì cũng đã ký hợp đồng đóng phim rồi. - Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ xinh đẹp khi đi sự kiện, cô ấy khá kén tạo hình nên không phải cái gì cũng hợp. - Nguyên tác truyện, nữ chính mặc trang phục thời Chiến quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc theo phong cách này rất đẹp, tại sao phải thiết kế tạo hình mới rất xấu. - Sự nghiệp đóng phim của Địch Lệ Nhiệt Ba thật bất ổn, người hâm mộ rất tham vọng, nhiều kỳ vọng, nhưng cô ấy không diễn xuất tốt nên chẳng có dự án ngon. - Địch Lệ Nhiệt Ba đã cười và nói hai lần với chuyên gia trang điểm rằng môi cô trang điểm quá nhiều son nhưng đã bị phớt lờ. - Đến mức diễn viên đã có ý kiến rồi mà còn phớt lờ thì cũng quá đáng thật. - Thay luôn nữ chính đi cho đỡ nhức đầu, phim nào fan cũng chê tạo hình xấu, chê bạn diễn. - Cô này hầu như vào đoàn nào fan cô ấy cũng kêu, kêu vậy tốt nhất bỏ tiền ra cho thần tượng đóng đi. - Sợ quá cơ. Giờ nhà sản xuất nào muốn làm phim là phải xem thái độ fan hay sao.