Phim cổ trang Hàn Quốc không chỉ hấp dẫn bởi cung đấu, tình yêu và quyền lực, mà còn khiến khán giả mê mẩn với những hình tượng Hoàng hậu xinh đẹp, sang trọng. Từ nhan sắc quốc dân đến những gương mặt trẻ trung thế hệ mới, mỗi nữ diễn viên khi khoác lên trang phục cung đình đều để lại dấu ấn khó quên. Dưới đây là 10 Hoàng hậu đẹp nhất phim Hàn.

1. Ha Ji Won - Hoàng Hậu Ki

Nhắc đến Hoàng hậu màn ảnh Hàn mà không nói đến Ha Ji Won quả là thiếu sót. Trong Hoàng Hậu Ki, cô vào vai Ki Seung Nyang, một cung nữ vượt qua mọi sóng gió để trở thành Hoàng hậu quyền lực của triều Nguyên. Ha Ji Won vốn sở hữu đôi mắt sắc sảo và thần thái uy nghi, khi khoác lên phượng bào lại càng toát ra vẻ sang trọng lẫn bi tráng. Vai diễn này vừa cho thấy nét dịu dàng của người phụ nữ, vừa khắc họa sự cứng cỏi của một nữ vương, giúp Ha Ji Won trở thành tượng đài khó thay thế của dòng phim cổ trang Hàn Quốc.

2. Kim Hye Soo - Dưới Bóng Trung Điện

Dưới Bóng Trung Điện đã chứng minh đẳng cấp của Kim Hye Soo - nữ Hoàng thực thụ của điện ảnh Hàn. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn khiến khán giả kinh ngạc bởi gương mặt quý phái và thần thái quyền lực. Vai Trung điện Im Hwa Ryeong của Kim Hye Soo vừa mạnh mẽ vừa thông minh, là điểm tựa tinh thần cho cả triều đình. Chỉ với một ánh nhìn hay dáng đứng, cô đã đủ sức áp đảo cả khung hình, khiến người xem không ngừng trầm trồ trước phong thái mẫu nghi thiên hạ.

3. Park Shin Hye - The Royal Tailor

Trong bộ phim điện ảnh The Royal Tailor, Park Shin Hye vào vai Hoàng hậu với tạo hình rực rỡ. Nhan sắc thanh tú, làn da trắng mịn cùng gương mặt hiền dịu khiến cô được ví như “đóa sen tinh khiết” trong chốn cung đình nhiều mưu mô. Mỗi khung hình có Park Shin Hye đều trở nên mềm mại và thanh lịch, chứng minh rằng cô sinh ra để khoác lên mình hanbok. Dù vai diễn không nhiều đất diễn, hình ảnh Hoàng hậu của Park Shin Hye vẫn để lại ấn tượng sâu đậm.

4. Park Min Young - Queen for Seven Days

Park Min Young vốn nổi tiếng với nét đẹp dịu dàng nhưng cũng rất quyến rũ. Khi vào vai Hoàng hậu Dangyeong trong Queen for Seven Days, cô lại càng khiến khán giả mê mẩn. Nhân vật của cô là một trong những Hoàng hậu bi kịch nhất lịch sử, chỉ tại vị đúng 7 ngày. Trong phim, những phân cảnh Park Min Young rơi lệ vừa đẹp vừa xót xa, khiến người xem nhớ mãi. Cô thực sự là hiện thân của một nữ vương bạc mệnh nhưng vẫn sáng ngời nhan sắc.

5. Shin Hye Sun - Mr. Queen

Trong Mr. Queen, Shin Hye Sun hóa thân thành Hoàng hậu Kim So Yong với tình huống đặc biệt: linh hồn một người đàn ông hiện đại nhập vào cơ thể cô. Nhờ vậy, nhân vật vừa hài hước vừa đáng yêu, nhưng không kém phần duyên dáng. Nhan sắc thanh thoát, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt sáng của Shin Hye Sun giúp hình tượng Hoàng hậu trở nên vừa gần gũi vừa sang trọng. Dù bất đắc dĩ làm phụ nữ nhưng càng về sau, khí chất mẫu nghi thiên hạ càng bộc lộ rõ, chứng minh khả năng nhập vai đỉnh cao của cô.

6. Kim So Hyun - Goblin

Mỹ nhân sinh năm 1999 chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong Goblin với vai Hoàng hậu thời Goryeo, nhưng đủ để khán giả nhớ mãi. Kim So Hyun hiện lên mong manh như sương khói, gương mặt trong trẻo và ánh mắt ngấn lệ khiến người xem xót xa cho số phận bi thương. Dù chỉ là phân đoạn quá khứ, hình ảnh của Kim So Hyun vẫn được coi là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất phim. Cô chứng minh bản thân chính là gương mặt hoàn hảo cho những vai nữ vương trẻ tuổi, bạc mệnh.

7. Han So Hee - Lang Quân 100 Ngày

Trước khi trở thành “nữ hoàng phim 19+”, Han So Hee từng gây ấn tượng trong vai Kim So Hye của Lang Quân 100 Ngày. Nét đẹp thanh tú, ánh mắt kiêu kỳ cùng khí chất lạnh lùng đã biến cô thành tâm điểm dù nhân vật có phần phản diện. Mỗi lần xuất hiện trong hanbok, Han So Hee đều toát lên sự sang trọng, quý phái. Đây chính là vai diễn chứng minh rằng nhan sắc có thể nâng tầm nhân vật, khiến khán giả vừa ghét vừa không thể rời mắt.

8. Jang Nara - Hoàng Hậu Cuối Cùng

Ở tuổi ngoài 30, Jang Nara vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng khi vào vai Oh Sunny trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Nhan sắc “trẻ mãi không già” của cô khiến người xem không thể tin rằng mình đang theo dõi một bà hoàng, bởi Jang Nara quá trong sáng và đáng yêu. Thế nhưng khi cần thể hiện sự mạnh mẽ, nhân vật của cô lại đầy uy nghi, toát lên khí chất mẫu nghi thiên hạ. Vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyền lực này giúp Jang Nara ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

9. Lee Se Young - Cổ Tay Áo Màu Đỏ

Cổ Tay Áo Màu Đỏ mang đến cho Lee Se Young một vai diễn để đời. Từ một cung nữ thông minh, nhân vật Sung Deok Im trở thành Hoàng hậu bên cạnh vua Jeongjo. Lee Se Young sở hữu nét đẹp mong manh, gương mặt thanh tú và đôi mắt biết nói. Trong những cảnh khóc, cô vừa đẹp vừa khiến người xem rung động. Khi khoác phượng bào, Lee Se Young toát ra sự trang nghiêm, đầy kiêu hãnh, xứng đáng là một trong những mỹ nhân hợp hanbok nhất màn ảnh Hàn.

10. Kim Tae Hee - Tình Sử Jang Ok Jung

Khép lại danh sách là “quốc bảo nhan sắc” Kim Tae Hee với vai In Hyun Hoàng Hậu trong Tình Sử Jang Ok Jung. Dù diễn xuất đôi khi bị chê hiền và chưa bứt phá, nhan sắc của Kim Tae Hee thì khó ai có thể phủ nhận. Khuôn mặt chuẩn mực, đôi mắt sáng và nụ cười trong trẻo của cô đã vẽ nên hình tượng một Hoàng hậu vừa thanh tao vừa quyền quý. Chỉ riêng nhan sắc ấy thôi cũng đủ để Kim Tae Hee trở thành một trong những Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Hàn.