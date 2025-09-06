Mùa hè vốn được xem là "mùa vàng" của phim truyền hình Hoa ngữ khi hàng loạt dự án trọng điểm được tung ra nhằm tranh thủ lượng khán giả đông đảo. Tuy nhiên, mùa hè năm nay lại chứng kiến nhiều tác phẩm được đầu tư lớn nhưng thành tích không như mong đợi. Từ những bộ phim cấp S+ cho đến những dự án được kỳ vọng sẽ thành công nhưng cuối cùng đều rơi vào cảnh "bom xịt".

Phàm Nhân Tu Tiên

Được kỳ vọng trở thành tác phẩm tu tiên nổi bật nhờ quy mô đầu tư khủng cùng sự góp mặt của Dương Dương, Phàm Nhân Tu Tiên mở màn với điểm số 7.5 trên Douban. Chỉ có điều, con số này không đủ để cứu vãn lượt view trung bình chỉ đạt 28 triệu/tập - quá thấp so với tầm vóc một dự án cấp S+.

Dù phần kỹ xảo và bối cảnh được đánh giá ổn, bộ phim vẫn không thoát khỏi cái bóng của thể loại tu tiên vốn đã bão hòa. Mô típ nhân vật chính xuất thân tầm thường, trải qua vô vàn khó khăn để trở thành người mạnh nhất như Hàn Lập (Dương Dương) không còn sức hút. Khán giả cho rằng Phàm Nhân Tu Tiên thiếu sự đột phá khiến dự án này nhanh chóng bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua mùa hè.

Cẩm Tú Phương Hoa

Là phần nối tiếp của Quốc Sắc Phương Hoa và có sự góp mặt của Dương Tử - Lý Hiện, Cẩm Tú Phương Hoa từng khiến khán giả kỳ vọng về một tác phẩm vừa có chiều sâu vừa đủ hấp dẫn. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, nữ chính Hà Duy Phương (Dương Tử) được xây dựng thiếu quyết đoán, để cảm xúc lấn át lý trí, từ đó khiến hình tượng trở nên nhạt nhòa.

Kịch bản lan man, thiếu cao trào, trong khi yếu tố tranh đấu thương trường vốn là điểm sáng của phần trước lại bị làm mờ nhạt. Thêm vào đó, diễn xuất của Dương Tử và Lý Hiện gây tranh cãi khi không tạo được cảm giác ăn ý như phần đầu. Từ "con gà đẻ trứng vàng", phần phim này lại trở thành nỗi thất vọng lớn.

Lâm Giang Tiên

Được Iqiyi đầu tư mạnh tay, Lâm Giang Tiên cũng không thể thoát cảnh flop. Phim lựa chọn mô típ tình yêu nhiều kiếp, mở đầu nhẹ nhàng hài hước nhưng càng về sau càng trở nên bi kịch. Cách khai thác này khiến khán giả liên tưởng đến loạt tác phẩm nổi tiếng trước đó như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa hay Hoa Thiên Cốt và tất nhiên, sự lặp lại thiếu sáng tạo khiến người xem nhanh chóng mất hứng thú.

Chuyện tình bi thảm giữa Lý Thanh Nguyệt (Bạch Lộc) và Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy) được cho là thiếu điểm nhấn, thêm vào đó là tạo hình kém ấn tượng cùng kỹ xảo sơ sài càng làm tác phẩm mất điểm.

Hiến Ngư

Khác với Phàm Nhân Tu Tiên chọn cách mời dàn sao lớn, Hiến Ngư lại tận dụng nguyên tác đình đám để nâng đỡ dàn diễn viên trẻ như Trần Phi Vũ, Vương Ảnh Lộ. Đáng tiếc, kỳ vọng nhanh chóng biến thành thất vọng bởi kịch bản được xây dựng với màu sắc hài hước, nhẹ nhàng nhưng không đủ chiều sâu, nội dung rời rạc, thiếu sự đột phá.

Diễn xuất của cặp đôi chính Trần Phi Vũ (vai Tư Mã Tiêu) - Vương Ảnh Lộ (vai Liêu Đình Nhạn) chưa đủ thuyết phục, lại thêm chemistry nhạt nhòa khiến khán giả không "ship" nổi. Một vấn đề khác gây phẫn nộ là việc thay đổi nguyên tác, làm cho đất diễn của đôi chính bị thu hẹp để ưu ái tuyến phụ cũng khiến phim bị khán giả quay lưng.

Cẩm Nguyệt Như Ca

Cùng "mẹ đẻ" nguyên tác với những bộ phim thành công như Mặc Vũ Vân Gian và Quý Nữ nên Cẩm Nguyệt Như Ca từng được xem là "át chủ bài" mùa hè nhưng ai ngờ, bộ phim cũng rơi vào cảnh flop thảm. Kịch bản bị biến thành "nồi thập cẩm", thiếu logic và kịch tính, nhân vật nữ tướng Hòa Yến (Châu Dã) vốn mang số phận bi thương nhưng lại trở nên nhạt nhòa do diễn xuất kém, không toát lên được thần thái mạnh mẽ.

Nam chính Thừa Lỗi (vai Tiêu Giác) cũng gây thất vọng khi lối diễn quá gồng, không có tiến bộ so với vai diễn trước. Cộng thêm sự thiếu ăn ý giữa hai diễn viên càng khiến bộ phim mất đi điểm sáng. Từ tác phẩm được kỳ vọng trở thành bom tấn, Cẩm Nguyệt Như Ca lại trở thành ví dụ điển hình cho việc "dở từ kịch bản đến diễn xuất".