Đừng dại mà xem 5 phim Hoa ngữ dở nhất nửa đầu 2025!

Mới đây, trang Sohu đã công bố danh sách những bộ phim dở tệ nhất nửa đầu năm 2025 dựa trên thành tích chiếu và mức độ quan tâm của khán giả. Đáng tiếc, ngay cả những tác phẩm được chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên hàng đầu, cũng vẫn thất bại thê thảm.

Chưởng Tâm

Trước khi lên sóng, bộ phim Chưởng Tâm đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt. Lý do chính đến từ tên tuổi của đạo diễn Bách Sam, người từng rất thành công với series Đường Triều Quỷ Sự Lục. Với kinh nghiệm dày dặn trong thể loại "cổ trang bí ẩn", sự chỉ đạo của ông đã củng cố niềm tin vào chất lượng của Chưởng Tâm. Không chỉ vậy, sự góp mặt của Lưu Thi Thi trong vai nữ chính cũng là một yếu tố thu hút lớn. Trước thời điểm phát sóng, đội ngũ marketing đã liên tục quảng bá mạnh mẽ hình tượng nữ cường của cô trong phim. Chính những "gương mặt" nổi bật này, cùng với các chiêu trò về dàn nhân vật phản diện và những cuộc đấu trí đỉnh cao, đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho Chưởng Tâm.

Bộ phim lấy bối cảnh thời Đường, xoay quanh Diệp Bình An (Lưu Thi Thi), một nữ y giang hồ tài giỏi. Định mệnh đưa cô đến Lạc Dương sau một vụ án bí ẩn, rồi vô tình cuốn cô vào những sự kiện kỳ lạ và cuộc tranh giành quyền lực phức tạp giữa các phe phái triều đình. Giữa lúc đó, Nguyên Thiếu Thành (Đậu Kiêu), một Đại Lý Tự thừa đầy tham vọng, dù nhận thấy những điểm bất thường nhưng vẫn quyết dồn Diệp Bình An vào bước đường cùng. Thế nhưng, Nguyên Thiếu Thành không ngờ rằng Diệp Bình An đã sớm đặt viên quân cờ đầu tiên trên con đường báo thù của mình.

Tuy nhiên, khi Chưởng Tâm chính thức lên sóng, chính những chiêu trò marketing ban đầu lại vô tình trở thành nguyên nhân khiến bộ phim không đạt được kỳ vọng. Trong suốt thời gian chiếu, thành tích của phim khá ảm đạm. Lượt xem chỉ dừng lại ở mức 14 triệu, quảng cáo cũng sụt giảm đáng kể với chỉ 2 đơn vị kéo dài 20 giây. Điểm Datawin của phim cũng chỉ đạt 1.836, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả không cao.

Đáng chú ý nhất là sự đón nhận của Lưu Thi Thi. Nữ diễn viên gần như phải đối mặt với làn sóng chê bai không thương tiếc từ khán giả. Hình tượng nữ cường được quảng bá mạnh mẽ trước đó, hứa hẹn một vai diễn đột phá, với chiều sâu tâm lý và sự sắc sảo khác hẳn những vai trước đây của Lưu Thi Thi. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, diễn xuất của cô vẫn vướng mắc trong "phong cách Lưu Thi Thi" quen thuộc: ánh mắt trống rỗng, biểu cảm cứng nhắc, và giọng điệu đều đều có phần đờ đẫn.

Đồng thời, không khí bí ẩn đặc trưng mà đạo diễn Bách Sam từng tạo dựng thành công trong series Đường Triều Quỷ Sự Lục cũng không được duy trì trong Chưởng Tâm. Điều này khiến cho cả vai diễn của Lưu Thi Thi lẫn mối thù, cách thức báo thù của nhân vật đều thiếu đi sự thuyết phục cơ bản, chứ chưa nói đến việc tạo ra sự căng thẳng hay bí ẩn cần có. Tóm lại, Chưởng Tâm là một bộ phim mà dù nhìn từ góc độ nào, cũng để lại cảm giác "xem xong chẳng đọng lại gì".

Niệm Vô Song

Thật khó hiểu khi Đường Yên lại không tận dụng được thành công từ vai Cô Uông trong Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Vai diễn này đã giúp cô chứng minh năng lực diễn xuất và lấy lại được hào quang sau nhiều năm. Ai ngờ, chỉ sau hơn một năm, cô lại tự tay dập tắt hy vọng trở lại đỉnh cao với dự án Niệm Vô Song.

Niệm Vô Song là phim kiếm hiệp tình yêu, chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hạ Vô Song, kể về thánh nữ Vô Song (Đường Yên) hạ phàm ám sát tộc trưởng Hồ tộc Nguyên Trọng (Lưu Học Nghĩa) để đoạt lại thánh vật "Thần Thủ". Trong quá trình điều tra bí mật về "Thần Thủ" và cuộc chiến thần - ma quá khứ, cả hai nảy sinh tình cảm. Vô Song phát hiện Nguyên Trọng bị oan và quyết bảo vệ anh, trong khi anh lại có ý định phá hủy thế giới. Cuối cùng, họ cảm hóa lẫn nhau, cùng nhau đánh bại phản diện và khôi phục trật tự.

Theo Sohu, tại thời điểm chiếu phim tổng lượt xem hiệu quả của Niệm Vô Song chỉ vượt mốc 500 triệu, với mức trung bình mỗi tập vỏn vẹn 15 triệu lượt xem. Đỉnh điểm lượt xem trong một ngày thậm chí còn chưa chạm mốc 50 triệu. Độ nhiệt trên cả hai nền tảng phát hành cao nhất cũng chỉ xấp xỉ hơn 7.000 – một con số cực kỳ khiêm tốn đối với một dự án được xếp hạng S (siêu phẩm) của dòng phim tiên hiệp.

Rõ ràng, bộ phim này đã thất bại toàn tập, kéo theo danh tiếng của Đường Yên tụt dốc không phanh. Niệm Vô Song được kỳ vọng sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Đường Yên với phim tiên hiệp sau 15 năm kể từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, nhằm khơi gợi cảm xúc hoài niệm của khán giả. Việc Đường Yên ở tuổi 40 vẫn chọn hóa thân thành thiếu nữ và quay lại dòng phim tiên hiệp đã gây nhiều tranh cãi. Hậu quả là, không chỉ Niệm Vô Song thất bại thảm hại về danh tiếng, mà ngay cả "bộ lọc Tử Huyên" từng là điểm sáng trong sự nghiệp của cô cũng đã tan vỡ. Đáng nói hơn, diễn xuất của chính Đường Yên cũng bị đánh giá là "tụt lùi" rõ rệt, hoàn toàn không thể so sánh với những vai diễn ấn tượng như "Cô Uông" hay "Tử Huyên" trước đây.

Nhân Danh Cái Đẹp

Kiều Dương (do Diêu Thần thủ vai) là phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt tại Bệnh viện số Ba. Châu Tĩnh Văn (do Giả Tịnh Văn thủ vai) trở về từ Đức sau khi hoàn thành việc học, cùng với chồng là Tần Quy (do Viên Hoằng thủ vai) khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành lập Bệnh viện Thẩm mỹ Cách Mục. Kiều Dương và Châu Tĩnh Văn từng là bạn học tại Đại học Y khoa, nhưng vì một hiểu lầm mà cả hai rất bất mãn với nhau. Mãi đến mười năm sau, họ mới gặp lại tại Cách Mục. Như hai kẻ thù không đội trời chung, cả hai liên tục xảy ra bất đồng trong công việc, nhưng cũng không ít lần cùng đứng trên một chiến tuyến vì lý tưởng và niềm tin nghề y, cùng nhau đối mặt với những ca phẫu thuật khó khăn. Cả hai vượt qua áp lực to lớn, cứu chữa bệnh nhân.

Bộ phim xoay quanh chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ, môi trường công sở và phụ nữ, với sự tham gia của hai diễn viên thực lực là Diêu Thần và Giả Tịnh Văn, đã tạo nên kỳ vọng lớn từ khán giả. Tuy nhiên, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Yếu tố gây thất vọng nhất chính là cách xử lý chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ, vốn là điểm thu hút chính.

Chủ đề này lẽ ra rất hấp dẫn nếu được khai thác sâu sắc, bởi đằng sau mỗi ca phẫu thuật là những nỗi lo về ngoại hình và thị hiếu thẩm mỹ rất đáng để đi sâu vào. Thế nhưng, dù được quảng bá là "bộ phim đầu tiên về ngành phẫu thuật thẩm mỹ", phim lại biến nó thành một chiêu trò. Ngay từ đầu, phim giới thiệu một nhân vật cô gái xấu xí với khối u trên mặt, nhưng lại chỉ tập trung nhấn mạnh độ khó của ca phẫu thuật và những tranh cãi về phương án điều trị. Hoàn toàn không hề quan tâm đến việc ngoại hình đặc biệt này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân ra sao, hay lý do sâu xa khiến cô kiên quyết phẫu thuật. Ngoài ra, các chủ đề về công sở và phụ nữ trong phim cũng gượng ép và đơn điệu. Sự cạnh tranh nơi công sở, giá trị công việc, cũng như áp lực và nỗ lực của phụ nữ đều không được thể hiện một cách đầy đủ và chân thực.

Tóm lại, dù diễn xuất của Diêu Thần và Giả Tịnh Văn vẫn ổn, nhưng những thiếu sót trong kịch bản của Nhân Danh Cái Đẹp đã khiến người xem cảm nhận rõ sự rời rạc giữa hình thức và nội dung, khiến bộ phim trở nên hời hợt và thiếu chiều sâu.

Tương Tư Lệnh

Tương Tư Lệnh, chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp Được Tân Nương, xoay quanh cuộc đời đầy biến động của Quân Ý La (Angelababy). Cô sống dưới hai thân phận, trong đó có Quân Phi Phàm – con riêng nhà họ Quân. Sau nhiều năm lưu lạc, bị vu oan và ngược đãi, Ý La trở về nhà, phát hiện gia đình bị hãm hại. Cô đã dũng cảm dẫn dắt gia đình vượt qua khó khăn, vực dậy sự

Bộ phim Tương Tư Lệnh được kỳ vọng là "phao cứu sinh" giúp Angelababy "rã băng" sự nghiệp, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Diễn xuất của Angelababy là một trong những tâm điểm chú ý lớn nhất. Vốn thường xuyên bị chỉ trích vì khả năng diễn xuất yếu kém, ở Tương Tư Lệnh, phản ứng của khán giả chia thành hai luồng. Một số cho rằng cô vẫn chưa có đột phá đáng kể, vẫn chỉ quanh quẩn với các biểu cảm "cau mày," "liếc trừng mắt," và "mím môi." Ngược lại, nhiều người nhận xét Angelababy đã có tiến bộ trong việc thể hiện tâm lý nhân vật.

Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi về diễn xuất, Tương Tư Lệnh vẫn bị đánh giá thấp trên các bảng xếp hạng. Điểm trừ lớn nằm ở cốt truyện lỏng lẻo, lời thoại sáo rỗng và kỹ xảo thô vụng, kém chất lượng. Thêm vào đó, khoảng cách 10 tuổi giữa cặp đôi chính (Angelababy sinh năm 1989, Tống Uy Long sinh năm 1999) cũng trở thành điểm gây tranh cãi. Ở tuổi 35-36, hình ảnh bà mẹ một con Angelababy hóa thân thành cô gái mười tám đôi mươi thiếu thuyết phục, khiến các phân cảnh tình cảm đầu đời trở nên gượng gạo.

Không chỉ Angelababy gặp khó khăn, sự nghiệp của Tống Uy Long sau Tương Tư Lệnh cũng không mấy khởi sắc. Trong hai năm qua, nam diễn viên này đã đóng tổng cộng sáu bộ phim, tất cả đều là vai chính, nhưng đáng tiếc đều "im lặng flop" và không tạo được tiếng vang nào.

Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai

Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai, chuyển thể từ tiểu thuyết của Tùy Vũ Nhi An, kể về mối tình bi thương kéo dài ba kiếp giữa Tạ Tuyết Thần (Trương Bân Bân) và Mộ Huyền Linh (Tôn Trân Ny). Chuyện tình của họ bắt đầu khi Chiêu Minh, Hoàng đế Nhân tộc, hy sinh thân mình và được người yêu là Hỗn Độn Châu cứu một phần hồn phách, tạo ra vòng luân hồi vạn thế. Ở kiếp sau, Chiêu Minh chuyển thế thành Tạ Tuyết Thần – minh chủ Tiên Minh, còn Hỗn Độn Châu là Mộ Huyền Linh – thánh nữ Ám Vực. Mất đi ký ức, hai người từ vị thế đối địch lại dần nảy sinh tình cảm qua nhiều thử thách.

Dù được kỳ vọng trở thành "bom tấn" cổ trang trên Youku đầu năm 2025, Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai đã gây thất vọng lớn chỉ sau 4 tập phát sóng. Với mức đầu tư hạng S+ (siêu phẩm), bộ phim của đạo diễn Hà Chú Bồi lại không đạt được rating và độ bàn tán như mong đợi, thậm chí còn nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả.

Cụ thể, theo Vlinkage, phim không lọt vào bảng xếp hạng phim trong ngày và chỉ số nhân vật của phim hoàn toàn biến mất vào ngày 2/1. Trong khi các dự án cổ trang khác liên tục tạo sóng, Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai lại im ắng một cách đáng báo động, thậm chí gần như "tàng hình" trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam.

Nguyên nhân thất bại của bộ phim đến từ nhiều yếu tố, bao gồm chất lượng nội dung chưa đủ đột phá, cách thức tiếp thị và quảng bá thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc nhất chính là bước lùi về mặt diễn xuất. Quyết định chọn Trương Bân Bân và Tôn Trân Ny vào vai chính, dù cả hai không phải là những gương mặt mới, đã không tạo được ấn tượng tích cực và góp phần khiến bộ phim không thể chinh phục khán giả.

Trương Bân Bân tiếp tục gặp khó trong phim cổ trang tiên hiệp. Dù có kinh nghiệm, các phim như Lệ Cơ Truyện, Nguyệt Ca Hành và Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai đều không giúp anh khẳng định vị thế. Từ sau Tư Đằng (2021), anh chưa có vai diễn bùng nổ, và tạo hình lẫn diễn xuất trong Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai lại tiếp tục bị đánh giá là mờ nhạt.

Về Tôn Trân Ny, dù được biết đến từ Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô vẫn chưa đủ sức "gánh" một dự án lớn như Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai. Vai diễn Mộ Huyền Linh phức tạp, đòi hỏi nhiều hơn khả năng hiện tại của cô. Tạo hình rườm rà, giống nhân vật game bị chê thiếu tinh tế, và dù quyến rũ, diễn xuất cảm xúc sâu sắc của cô còn chưa thuyết phục.