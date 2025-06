Thời điểm hiện tại, Kiều Sở là một trong những bộ phim cổ trang đang quay đáng chú ý. Tác phẩm này có sự góp mặt của mỹ nhân xinh đẹp Trần Đô Linh trong vai nữ chính Sở Triều. Kể từ khi dự án khai máy đến nay, đã có không ít tạo hình của nữ diễn viên 31 tuổi được leak lên mạng xã hội.

Cho đến lúc này, trang phục của Trần Đô Linh trong Kiều Sở đều được thiết kế theo phong cách đơn giản, không cầu kỳ hoa lệ. Dù vậy, nếu để ý kỹ thì không khó để thấy chúng đều được làm bằng loại vải chất lượng, hơn nữa cũng có những chi tiết thể hiện sự dụng tâm của stylist.

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc và tạo hình của Trần Đô Linh trong Kiều Sở. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Bên Trung kêu cô Linh là cổ nhân trời chọn không có sai. Cảm giác như cổ chỉ đứng đó thôi, không cần làm gì mà người ta có thể tự viết 7749 câu chuyện trong đầu rồi. - Trước mắt thấy tạo hình đơn giản nhưng vẫn xinh, thích nhất bộ đỏ hôm nay. Nghe nói giờ quay giai đoạn đầu, còn là tiểu thư tướng phủ, sau này vào cung làm hoàng hậu tạo hình sẽ khác. - Thật sự tạo hình cũng không tệ đâu. Phom đồ, chất vải, hoa văn và đặc trưng trang phục gần thời Hán cũng được điểm xuyết khá ok (như chuỗi ngọc, trang sức ngọc, đuôi tóc cuộn lên), chỉ là nó hơi kiểu màu đơn và cũng thêm nhiều sự kết hợp hiện đại vào cho nó dễ nhìn thui. Vẫn mong sẽ có những bộ với kết cấu phức tạp, màu sắc đa dạng và cầu kỳ hơn chút, nhưng nghe bảo lúc này chưa vào cung nên đợi xem sao. - Thề, tạo hình cổ chưa phim nào bị nhầm lẫn luôn ấy. Đẹp dã man. - Nói 16 tuổi tui cũng tin nữa. Đẹp quá trời đẹp. - Cổ đẹp, nhưng mà trang phục các kiểu người ta làm cũng đẹp nha, hợp với cổ nữa. - Nhìn xa thì sẽ không thấy được hoa văn và chất vải nhưng nhìn gần thì sẽ thấy stylist cũng có chú trọng kha khá đến việc thêm thắt các yếu tố này. Với lại tui nghe rằng phim đang được quay ở thời kỳ nữ chính chưa có vào cung nên có thể chờ một thời gian nữa để xem có biến hóa trong trang phục khi nhân vật trưởng thành hơn không. Nói chung là những tạo hình leak ra thì bộ nào tui cũng ưng mắt vì tui thích cái vibe cổ điển và đơn giản, nhẹ nhàng như mấy phim cổ trang hồi xưa như vậy.

Nói thêm về Kiều Sở, đây là dự án phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Sở Hậu do Hy Thành sáng tác. Trần Đô Linh đảm nhận vai nữ chính Sở Triều. Cô là tiểu thư phủ tướng quân nhưng bị Tiêu Tuần xem như một con tốt trong ván cờ quyền lực của Tiêu Tuần.

Dẫu vậy, Sở Triều không phải một cô gái yếu đuối để mặc mọi thứ cho số phận an bài mà dám tự đứng lên, dùng sự can đảm và tài trí của mình để thay đổi vận mệnh. Cô không chỉ tự cứu thoát bản thân mà còn làm thay đổi cuộc đời của Tạ Yến Lai, cùng anh chung tay bảo vệ sự bình an cho bách tính cũng như viết nên một chuyện tình khắc cốt ghi tâm.

Một vài hình ảnh đẹp của Trần Đô Linh ở phim trường Kiều Sở: