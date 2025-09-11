Khế Ước Bán Dâu là bộ phim kinh dị, cổ trang Việt đang có những suất chiếu sớm đầu tiên trước khi chính thức ra mắt vào ngày 12/9 tới. Hiện tại, một trong số những chủ đề được khán giả quan tâm nhiều nhất của dự án này chính là sự xuất hiện trở lại của Trà My, sao nhí một thời từng xuất hiện trong bộ phim cổ trang Người Vợ Ba.

Trong phim, Trà My vào vai Triều Châu, một mỹ nhân xinh đẹp, hiền thục, lại giỏi cầm kỳ thi họa. Trong phim, cô đóng cặp với Lãnh Thanh (vai thầy pháp), hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh đấu tranh tâm lý nặng nề. Đây cũng là dự án trở lại của Trà My sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh. Nữ diễn viên cho biết bản thân vốn rất kỹ tính trong việc chọn lựa kịch bản, và Khế Ước Bán Dâu trở thành lựa chọn đặc biệt bởi nữ diễn viên trẻ đã vốn rất yêu thích nguyên tác cũng như nhận thấy sự chỉn chu của ekip thực hiện. Bên cạnh đó, Trà My cũng vô cùng mong muốn có thể mang đến cho khán giả một phiên bản trưởng thành hơn so với hình tượng diễn viên nhí trong quá khứ.

Trên mạng xã hội, khán giả choáng ngợp trước sắc vóc của Trà My, rất nhiều người không dám tin đây chính là mợ ba năm nào. Nếu năm 13 tuổi cô bé đã ra dáng minh tinh thì hiện tại từ nhan sắc đến thần thái của Trà My đều thay đổi hoàn toàn, vừa trưởng thành, vừa có nét ma mị nhưng cũng rất hợp với bối cảnh xưa. Nhiều bình luận khẳng định Trà My chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất của Khế Ước Bán Dâu, sắc vóc có phần nổi bật hơn cả nữ chính Lâm Thanh Mỹ.

Trà My sinh năm 2004, từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim điện ảnh Vợ Ba. Phim nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, song gặp một số vấn đề về việc công chiếu tại Việt Nam. Thời gian sau này, Trà My gần như vắng bóng trên màn ảnh, chỉ thỉnh thoảng đóng một số MV khiến khán giả vô cùng tiếc nuối cho năng lực của sao nhí. Sau 7 năm, nữ diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện trong Khế Ước Bán Dâu. Ở tuổi 21, khán giả hi vọng Trà My có thể bứt phá trong sự nghiệp, nhận được sự quan tâm xứng tầm với năng lực của mình.