Những ngày này trên mạng xã hội Việt ngập tràn loạt clip các bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành của mình. Muốn trở thành bác sĩ nội trú không hề đơn giản, thành tích học tập suốt 6 năm phải cực kỳ xuất sắc mới được tham gia kỳ thi và mỗi người trong đời chỉ có 1 lần duy nhất được tham gia kỳ thi này. Chính bởi vậy, khi những đoạn clip về các tân bác sĩ nội trú được đăng tải, dù họ chọn chuyên ngành nào hoặc thậm chí là nhường cơ hội cho những người khác thì cũng nhận về vô vàn lời khen, sự ngưỡng mộ của cư dân mạng.

Những đoạn clip về các bác sĩ nội trú của trường ĐH Y Hà Nội đang cực viral

Giữa lúc từ khóa "bác sĩ nội trú" đang cực viral, cư dân mạng Việt cũng bất ngờ nhắc lại một tựa phim Hàn Quốc phản ánh rõ nét nhất sự vất vả và tài giỏi của những con người này. Cụ thể tựa phim được nhắc tới ở đây là Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (Resident Playbook), mới ra mắt hồi đầu năm nay. Tuy phim không được đánh giá quá cao về kịch bản nhưng nó cũng phần nào khắc họa rất chi tiết câu chuyện của các bác sĩ nội trú trẻ, từ khi mới bắt đầu công việc tới lúc bắt đầu trưởng thành, hoàn thiện bản thân và yêu công việc.

Nữ chính của Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú do Go Yoon Jung thủ vai là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Vào vai một bác sĩ nội trú năm nhất ở khoa Sản - Phụ khoa, nhân vật này ban đầu đến với nghề y không phải vì lý tưởng cao cả hay khát vọng cứu người, mà xuất phát từ chính khoản nợ chồng chất của bản thân. Cô chọn con đường trở lại làm bác sĩ nội trú theo lời chị gái như một phương tiện để tồn tại và trả nợ, mang theo tâm thế mệt mỏi, áp lực và đầy hoài nghi. Nhưng chính trong quá trình làm việc, tiếp xúc với bệnh nhân và trải qua những ca trực khốc liệt, cô dần nhận ra rằng nghề y không chỉ là gánh nặng mà còn là cơ hội để tìm thấy ý nghĩa và sự trưởng thành.

Nữ bác sĩ nội trú năm nhất bắt đầu công việc với sự mệt mỏi, chán chường, chưa tìm được lý tưởng của mình

Điều thú vị là quá trình thay đổi đó lại được khắc họa qua gương mặt trong trẻo, rạng ngời của Go Yoon Jung. Vốn nổi tiếng với nhan sắc không góc chết, cô khiến khán giả khó rời mắt ngay cả trong những phân cảnh căng thẳng nhất. Nhìn một bác sĩ nội trú hốt hoảng trong ca mổ, bơ phờ sau ca trực, nhưng vẫn đẹp đến mức phi thực tế, nhiều người phải thừa nhận rằng “quá xinh” chính là lợi thế và cũng là điểm gây ấn tượng mạnh nhất của nhân vật này. Nhờ vậy, hành trình từ một người trẻ bế tắc vì nợ nần đến khi tìm được giá trị thật sự của nghề y trở nên thuyết phục hơn. Bởi khán giả vừa đồng cảm với sự vụng về, vừa bị cuốn hút bởi sự trong sáng và vẻ đẹp đặc biệt mà Go Yoon Jung mang lại.

Không chỉ trong phim mà ngay cả ngoài đời, Go Yoon Jung cũng luôn được nhắc đến như một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Cô sở hữu gương mặt tỷ lệ kim cương hiếm có, từng đường nét đều hài hòa và cuốn hút được ví như “khuôn mặt chuẩn sách giáo khoa”. Chính nhờ lợi thế ngoại hình này mà khi hóa thân thành bác sĩ nội trú, Go Yoon Jung vừa tạo cảm giác gần gũi, dễ thương, lại vừa toát lên vẻ thanh tú, khiến người xem khó mà không ấn tượng.