My Youth - dự án đánh dấu màn trở lại dòng phim tình cảm lãng mạn của Song Joong Ki sau 9 năm - đã khởi chiếu trong sự mong đợi. Thế nhưng, rating chỉ dừng ở mức dưới 3%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Vì sao một cái tên từng được xem là “bảo chứng melodrama” lại khởi đầu chật vật đến vậy?

Rating khởi đầu thấp, thất thế trước đối thủ

Theo Nielsen Korea, tập 1 và tập 2 phát sóng ngày 5/9 trên JTBC chỉ đạt lần lượt 2,9% và 2,8% - con số quá khiêm tốn nếu so với danh tiếng của Song Joong Ki. Đáng nói, cùng thời điểm, Queen Mantis của Go Hyun Jung trên SBS lại bùng nổ với rating 7,1%, tạo hiệu ứng mạng xã hội mạnh mẽ.

Sự đối lập này cho thấy, ở thị trường khốc liệt như Hàn Quốc, chỉ cần một khởi đầu chậm nhịp đã đủ để khiến một bộ phim bị bỏ lại phía sau. My Youth vốn được kỳ vọng sẽ là “cú nổ” khi Song Joong Ki tái xuất melodrama, nhưng lại lặng lẽ mở màn như một tác phẩm không tiếng vang.

Hình ảnh cá nhân - khi đời tư làm khó nhân vật

Một trong những nguyên nhân được khán giả bàn tán nhiều nhất chính là hình ảnh ngoài đời của Song Joong Ki. Sau hai cuộc hôn nhân, nam diễn viên hiện đã là ông bố hai con và thường xuyên nhắc đến vợ con trên các chương trình truyền hình.

Chính hình ảnh ấy lại trở thành rào cản cho My Youth . Khán giả cho rằng khó đồng cảm khi nhìn thấy Song Joong Ki trong vai một nam chính ngọt ngào, lãng mạn. Bình luận trên các diễn đàn không ít lần nhấn mạnh: “Một người đàn ông kết hôn hai lần, có gia đình, thì sao còn khiến khán giả rung động trong melodrama được?”.

Điều này phản ánh một thực tế của showbiz Hàn: hình tượng công chúng có sức nặng không kém diễn xuất. Khi hình tượng “nam thần lãng mạn” đã bị thay thế bởi “ông bố gia đình”, việc trở lại melodrama khiến Song Joong Ki chịu áp lực kép - vừa từ kỳ vọng khán giả, vừa từ cái bóng quá lớn của chính mình trong quá khứ.

Lựa chọn thể loại: Bước đi dũng cảm nhưng rủi ro cao

My Youth kể về Sunwoo Hae - cựu sao nhí từng tỏa sáng quá sớm, nay sống lặng lẽ với nghề florist kiêm nhà văn. Cuộc sống anh đảo lộn khi tình cờ tái ngộ mối tình đầu Sung Jae Yeon (Chun Woo Hee). Hai tập đầu thiên về khai thác tâm lý, hồi ức tuổi trẻ và những cảm xúc dang dở.

Đây là câu chuyện nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không dễ cạnh tranh. Trong khi Queen Mantis chọn lối đi trinh thám - hình sự dồn dập, tạo kịch tính ngay từ phút đầu, thì My Youth lại chậm rãi, thiên về gợi mở. Khán giả trẻ - vốn quen nhịp nhanh của các bom tấn hành động hay drama căng thẳng - dễ cảm thấy “thiếu sức hút”.

Song Joong Ki thừa nhận: “Nếu chần chừ thêm, có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội đóng melodrama. Và Chun Woo Hee chính là động lực lớn nhất khiến tôi tham gia”. Quyết định này cho thấy sự dũng cảm của anh khi muốn thử thách bản thân ở độ tuổi mới, nhưng đồng thời cũng mang đến rủi ro lớn khi thị hiếu khán giả đang đổi thay.

Tương lai nào cho My Youth?

Màn mở màn gây thất vọng của My Youth phần nào đã được dự đoán: khung giờ thứ Sáu của JTBC vốn không mạnh, cộng thêm tiền lệ rating thấp từ các dự án trước. Nhưng điều khiến công chúng tranh luận nhiều nhất vẫn là câu hỏi: Liệu Song Joong Ki còn phù hợp với hình tượng nam chính lãng mạn như xưa?

Một số khán giả vẫn dành sự kiên nhẫn, chờ đợi phim khai thác sâu hơn mối tình đầu dang dở, cũng như tuyến tình cảm anh - em giữa Sunwoo Hae và em gái Sunwoo Ha-neul. Tuy nhiên, để lội ngược dòng, phim cần nhiều hơn sự chân thành của diễn viên - đó là kịch bản bứt phá và nhịp phim đủ sức cạnh tranh.

Từ một ngôi sao từng được “cưng như cưng trứng” của melodrama, Song Joong Ki giờ đây phải đối diện với thực tế rằng danh tiếng không còn là tấm vé thông hành tuyệt đối. My Youth có thể là bước ngoặt chứng minh khả năng thích nghi, hoặc ngược lại, là một “bước lùi” trong sự nghiệp của anh.



