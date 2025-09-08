Song Joong Ki từng là cái tên bảo chứng rating của nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Năm 2016, anh cùng Song Hye Kyo tạo nên siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời, đưa cả hai thành cặp đôi vàng và còn nên duyên vợ chồng trong đời thực. Thế nhưng cuộc hôn nhân tưởng như cổ tích ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm, để rồi kết thúc bằng một vụ ly hôn gây sốc toàn châu Á. Dù đã qua nhiều năm, dư âm từ mối tình Song - Song vẫn chưa hề hạ nhiệt và giờ đây lại vô tình phủ bóng lên tác phẩm mới nhất của nam diễn viên.

Hậu Duệ Mặt Trời

Tái xuất với My Youth, Song Joong Ki bắt cặp cùng Chun Woo Hee - nữ diễn viên thực lực vốn nổi tiếng với diễn xuất tinh tế. Phim kể về Woo Hae (Song Joong Ki), một cựu diễn viên nhí đã rời xa ánh hào quang để sống giản dị với nghề bán hoa. Số phận trớ trêu đưa anh gặp lại mối tình đầu Jae Yeon (Chun Woo Hee), nay là trưởng phòng tại một công ty giải trí. Cả hai, sau nhiều năm xa cách, dần tìm lại sợi dây tình cảm tưởng đã đứt đoạn, đem đến cho khán giả một câu chuyện vừa dịu dàng vừa mãnh liệt về tình yêu tái hợp.

Poster phim My Youth

Với nội dung đầy chất thơ cùng sự góp mặt của một ngôi sao hạng A như Song Joong Ki, My Youth từng được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn ngôn tình tiếp theo của đài JTBC. Niềm tin ấy càng lớn khi trước đó chính Song Joong Ki từng là nam chính của bộ phim có rating cao thứ hai lịch sử đài này. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, My Youth vừa phát sóng 2 tập đã nhận kết quả không mấy khả quan. Rating chỉ đạt 2,8%, con số gây thất vọng so với độ nổi tiếng của dàn cast.

Một phần nguyên nhân được cho là xuất phát từ lùm xùm ngoài lề. Trên TikTok và các diễn đàn, cư dân mạng liên tục so sánh Chun Woo Hee với Song Hye Kyo. Không ít người cho rằng ekip đã cố tình chọn nữ chính có visual hao hao vợ cũ của Song Joong Ki để gợi lại ký ức Song - Song. Những đoạn cắt ghép cảnh trong My Youth và Hậu Duệ Mặt Trời càng khiến tranh cãi bùng nổ. Trên TikTok, một đoạn clip còn hút tới 1,4 triệu người xem, vô số bình luận chê bai, tẩy chay cho rằng phim cố tình chọn Chun Woo Hee, ghép cặp cô với Song Joong Ki chỉ vì cố có nét giống Song Hye Kyo.

Đoạn clip đang viral cùng vô số bình luận chỉ trích bộ phim, so sánh nữ chính với Song Hye Kyo

Thực tế sau 2 tập đầu, chemistry giữa Song Joong Ki và Chun Woo Hee cực kỳ tốt nhưng hiện nó lại bị phủ nhận chỉ vì những so sánh với hình bóng Song Hye Kyo. Những hình ảnh tình tứ tại họp báo cũng bị đem ra đặt cạnh các khoảnh khắc năm xưa của cặp Song - Song. Việc này khiến công chúng không còn nhìn My Youth như một bộ phim độc lập mà vô tình biến nó thành cái bóng của một mối tình đã tan vỡ.

Trong những bộ ảnh tình tứ với mục đích quảng bá phim, Chun Woo Hee lại càng bị cho là rất giống đàn chị

Dĩ nhiên tất cả chỉ là phán đoán của một bộ phận cư dân mạng. Thực tế trong cả sự nghiệp của mình, Chun Woo Hee chưa bao giờ bị so sánh hay được cho là có nét giống Song Hye Kyo. Chỉ khi xuất hiện cùng Song Joong Ki, sự so sánh này mới bùng lên, thế nên nếu nói ekip My Youth cố tình chọn cô vì Song Hye Kyo thì có lẽ hơi bất công với năng lực của Ảnh hậu. Bên cạnh đó, My Youth dù rating không cao nhưng cũng nhận về khá nhiều lời khen, là một melodrama nhẹ nhàng, đúng chuẩn phim tình cảm, chữa lành Hàn Quốc, nơi nhân vật trưởng thành từ những đổ vỡ để học cách yêu thêm lần nữa.